掀起雷鬼音樂界革命的節拍「Sleng Teng」，是由日本女性所創造：Casio研發者奧田廣子專訪

80年代中期在雷鬼樂壇掀起數位革命，被譽為「怪獸節拍」的「Sleng Teng」，其誕生的幕後功臣，其實是由Casio計算機公司（總公司位於東京都澀谷區）研發的電子鍵盤，以及一位大學剛畢業的女性研發者。創造Sleng Teng的奧田廣子女士首次脫下神秘面紗，接受媒體訪問。

Sleng Teng本來其實是Casiotone的預設節拍 牙買加歌手韋恩‧史密斯（Wayne Smith）的樂曲《Under Mi Sleng Teng》在雷鬼樂的世界引起了革命，這是他與友人Noel Davey使用Casio電子鍵盤創作的舞廳雷鬼樂，1985年爆紅之後，樂曲中使用的數位音訊，那悅耳且重複性高的節拍，轉瞬間便紅遍了全世界。 雷鬼樂將由鼓與貝斯構成的節奏組稱為riddim或version，透過節奏組的反覆演奏便能為樂曲創造律動，不同樂手使用同一組riddim創作樂曲發表的情形也多有所見。「Sleng Teng」這組節奏組取名自前述樂曲，使用它創作的樂曲不斷問世，竟高達450多首，其影響力之大，足以在雷鬼樂壇掀起數位革命，更使舞廳文化盛極一時，因而被稱為「怪獸節拍」。 距離《Under Mi Sleng Teng》問世已過了35年以上，現代人普遍認為「Sleng Teng」的創作者便是韋恩‧史密斯以及其販售公司的商標「Jammys」，但其實「Sleng Teng」原本是1981年販售的「Casiotone MT-40」裡的預設節拍，史密斯等人是使用該預設節拍來創作樂曲。

定價3萬5000日圓的「Casiotone MT-40」，照片中為奧田女士的所有物 換句話說，在全世界樂壇掀起革命的，其實是以製造計算機著名的Casio計算機公司。不只如此，創造Casiotone預設節拍、使得「Sleng Teng」得以問世的，其實是一名進公司還不到一年的女性研發者。 關於這個事實，此前僅流傳於部分狂熱樂迷之間，幾乎成為某種傳說，該名女性研發者並未公布其資歷，也未曾接受過媒體採訪。而今，距離MT-40販售已經過了40年，開發者奧田廣子女士首次脫下神秘面紗，接受了我們的採訪。

演奏Casio電子琴的奧田女士