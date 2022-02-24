【北京冬奧舞臺上的主角們】高木美帆：全能滑冰選手

體育運動中，既有以某一專項馳名的選手，也有全能型選手。高木美帆，就是世界速度滑冰項目上屈指可數的全能型選手，從500公尺到3000公尺，她都具備強大實力。平昌冬奧上，她獲得了金銀銅3枚獎牌。第3次參加冬奧的她，將向期盼已久的個人項目金牌發起衝擊。

獎牌涵蓋多個速滑項目

從短距離500公尺到1000公尺、1500公尺，乃至長距離3000公尺，高木美帆在每個速滑項目上都有上佳表現。雖然她的主項是1500公尺（世界紀錄保持者），但她也一直在加強短距離和長距離兩方面的速滑水準。

迄今在國際大賽上的成績，足以說明高木美帆是一名全能型選手。在500公尺和1000公尺綜合成績的世界速滑短距離錦標賽上，她2019年獲得銀牌，2020年獲得金牌。在4個項目綜合成績的世界速滑全能錦標賽上，2018年她也獲得了金牌，多次登上世界大賽的領獎臺。

具備如此的實力，離不開她中學時期還在同時練習的足球運動。高木曾入選日本U-15國家女子足球隊候補隊員，這充分說明了其良好的身體素質；而且，她有著強烈的探索心理，認真仔細做筆記的樣子連教練都刮目相看。也正因為如此，她成為日本速滑隊的首個國3學生選手，參加了2010年的溫哥華冬季奧運。

然而，如果她的運動生涯就此一帆風順的話，可能就不會有今天的高木美帆。2014年，她未能獲得索契冬季奧運的參賽資格，這成為促使高木實現個人突破的重大契機。在那個賽季，已是1名大學生的高木美帆第一次離開父母來到東京，一直沒有適應新的生活環境。這對比賽產生了影響，在奧運資格選拔賽上只獲得了參賽項目的第5名。

在國家隊中鍛煉成長

正當高木美帆想要重新振作的時候，一個新的機遇和環境出現了。在索契冬奧上，日本速滑選手表現欠佳，被外界評論為「慘敗」。為此，日本冰協主導成立了「國家隊」，以圖強化日本速滑的實力，而不再單純依賴選手們所屬的俱樂部。

高木美帆加入了國家隊，1年中有超過300天是在集訓，通過與頂級選手切磋技藝，來提升自身實力。以前被人說求勝欲不強的她，這下開始把自己對勝利的渴望說出口來，淡泊的性情大為改觀。與生俱來的探索心理，加上堅韌不拔的精神，驅使著她去積極地追求更快的速度。

平昌冬季奧運就是成果的具體體現。她先是獲得1500公尺銀牌，然後奪得1000公尺銅牌，又在團體追逐賽上獲得了金牌。她成為首位在1屆奧運（包括夏季奧運和冬季奧運）上同時獲得金銀銅3種獎牌的日本女選手。

儘管如此，高木美帆對於沒能獲得個人項目冠軍很不甘心。所以，她此次參加北京冬奧的目標非常明確，那就是要在個人項目上也奪得世界冠軍，在自己參加的5項速滑比賽中，不僅展示優秀的綜合能力，更要展現突出的個人實力。



在日本冰協速度滑冰奧運選拔賽上，高木美帆（右）獲得1500公尺賽冠軍，賽後與季軍小平奈緒相互鼓勵，2021年12月31日，長野奧林匹克紀念體育館M-Wave（時事）

標題圖片：奧運選拔賽女子500公尺比賽中的高木美帆，2021年12月29日，長野奧林匹克紀念體育館M-Wave（時事）