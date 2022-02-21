【北京冬奧舞臺上的主角們】阪本花織：日本女子花式滑冰王牌選手，以高水準表演來抗衡4周跳

日本女子花式滑冰奧運資格的爭奪非常激烈，但阪本花織在國內外比賽中成績始終領先其他選手一步，最終獲得奧運參賽資格。她特立獨行地走在自己的道路上，如今已成為日本女子花式滑冰的絕對主力。這是她第2次參加冬季奧運，前途不可限量。

做好各種準備，第2次挑戰冬奧大舞臺

對於阪本花織來說，北京冬季奧運是繼平昌冬季奧運之後參加的第2屆奧運。在21歲的年紀即將挑戰奧運大舞臺，心態也與以前大不一樣了。

「平昌冬季奧運的時候，就是不顧一切地比賽，而這次則是認真地朝著目標努力。」

4年前，她以1名高2學生的身份參加了冬季奧運。那一年，她剛從青少年組升入成人組。正如她本人所說，那時她只是拼命地追趕那些比自己年長且出過成績的滑冰選手，最終在奧運舞臺上獲得了個人項目第6名的佳績。之後的4年裡，雖然也曾有過低迷的時候，但為了能夠參加奧運日復一日地努力，最終成長為一名「王牌」選手。

本賽季的成績就是證明。在世界花式滑冰大獎賽系列賽中，她奪得了NHK杯冠軍等佳績，成為唯一一名闖入的大獎賽總決賽的日本女子花式滑冰選手，這是系列賽前6名選手才擁有的參賽資格。在去年底舉行的全日本花式滑冰錦標賽上，她以壓倒性優勢戰勝了其他選手，時隔3年再度奪冠。

從某種意義上來說，阪本花織或許真有點另類。女子花式滑冰項目，以俄羅斯軍團為代表普遍追求4周跳或3周半跳等高難度的跳躍動作，日本也有眾多選手追隨這一潮流。但阪本花織本賽季的項目中並沒有特意編入3周半跳和4周跳的動作。她的理由是要優先提升項目的整體完成效果。

與4周跳相抗衡

無論挑戰多高難度的跳躍動作，一旦失敗就毫無意義。而且，在節目中編入了難度較大的跳躍動作，注意力就會集中到跳躍上去，反而有可能影響動作的連貫性和表現效果。

花式滑冰比賽中，如果跳躍和旋轉等技術動作完成出色，就能獲得「動作分」加分，而考察節目藝術性的「表演分」在沒有失誤的情況下也容易提高。考慮到這一點，倒不如著重提高技術動作的完成性，或許這樣更容易獲得佳績——她是這樣想的，其成果體現在了本賽季的結果上。

當然，由於項目中沒有編排高難度的跳躍動作，要與自由滑項目中採用了多個4周跳動作的3名俄羅斯選手競爭，並不是一件容易的事情。但如果俄羅斯軍團中的一位出現失誤，那麼實力排在奧運參賽選手中第4位的阪本花織就有了機會。她曾在平昌冬季奧運上獲得過第6名，有強大的潛力能在奧運大舞臺上一顯身手。

阪本花織將利用開幕前僅剩的這段時間，進一步提高動作的精准度，在北京冬季奧運上發起挑戰。在第二次參與的奧運大舞臺上，只要她能展現出自己一貫的滑冰技藝，獲得獎牌就絕非癡人說夢。

標題圖片：獲得冠軍的阪本花織在2021年NHK杯上表演花式滑冰女子自由滑，2021年11月13日，東京國立代代木競技場（時事）