【北京冬奧舞臺上的主角們】羽生結弦：挑戰前無古人的4周半跳

連續兩屆冬季奧運冠軍羽生結弦，是男子花式滑冰的絕對王者。在他邁向北京冬奧的過程中，其傷病恢復情況曾一度令人擔憂。但在去年12月的全日本錦標賽上輕鬆奪冠，宣告了王者歸來。這次是他第3次參加冬季奧運，他將挑戰難度最高的4周半跳，力爭實現3連冠。

冰上王者的華麗人生軌跡 在世界花式滑冰界，羽生結弦獨領風騷，作為王者傲立冰面，一直表現精彩出色，不愧是一位超級明星。 第3次參加冬季奧運的他，雖身為奧運冠軍，仍將以「挑戰者」身份參加北京冬奧。 在介紹他挑戰的緣由之前，讓我們再次回顧一下他的人生軌跡。 2010-2011賽季，羽生結弦以一名高1學生的身份，從青少年組升入成人組，在四大洲花式滑冰錦標賽上獲得銀牌，迅速嶄露頭角。成績固然說明問題，但更重要的是他跳躍能力出眾，成功完成了後外點冰4周跳，擅長3周半跳，並能做出男子選手中罕見的「Ina Bauer」動作，冰上表演極富魅力，人們都將其視為未來之星。 接下來的那個賽季，他早早就在世界花式滑冰大獎賽俄羅斯站獲得了冠軍，並首次獲得世錦賽參賽資格。在世錦賽上，他以第3名的成績成功登上領獎臺。特別是，他的自由滑技術分，更在該屆世錦賽參賽選手中獨佔鰲頭。

羽生結弦首次參加世錦賽就獲得了銅牌，當時年僅17歲，2012年3月31日，法國尼斯（共同） 激勵他前進的動力，是他立下的這個志向——「我要變得更強，成為一名全面發展的滑冰選手」。 當然，類似的想法其他選手也有，不同的是，羽生結弦的這個想法特別強烈。都築章一郎教練曾教過青少年時期的羽生結弦滑冰。據他回憶說，羽生在他教過的學生裡，就不達目的誓不甘休這一點而論當屬第一。 升入成人組之後，羽生以前輩為榜樣認真學習，努力趕超。他有很強的不服輸心態，特別無法容忍自己認輸。之前說過他在世錦賽上獲得銅牌。當時他在短節目比賽中受了傷，甚至一度考慮要放棄自由滑比賽。但那樣一來，就辜負了作為國家隊代表的職責。這種責任感，以及棄權就是自己認輸的想法，驅使他下定繼續比賽的決心，並最終站上了領獎臺。

奇跡般地蟬聯奧運冠軍 此後，羽生結弦在多個國際大賽中取得好成績，成為世界頂尖滑冰選手。他參加的第1屆奧運是2014年索契冬季奧運。他先參加了花式滑冰團體賽男子單人滑比賽，獲得短節目成績排名第一。之後出戰個人項目，在短節目比賽中得分超過100分，打破了世界紀錄，排名第一；在自由滑比賽中，雖然也有跳躍摔倒等情況，但仍排名第一。最終，他以碾壓競爭對手的實力勇奪金牌。 2018年的平昌冬季奧運上，他蟬聯了奧運冠軍。但聯想到其參賽之前的經歷，可以說這枚金牌來之不易。 在那個賽季的11月，羽生在NHK杯的正式訓練中摔倒，導致右腳踝受傷。這是一次嚴重的傷病，以至於不得不缺席之後的所有大賽，甚至未能闖進花式滑冰大獎賽總決賽。而此前，從2013年起他曾4次蟬聯花式滑冰大獎賽總決賽冠軍。平昌冬奧實際上成了他的復出之戰。 不過，到了平昌冬奧，他以超群絕倫的精彩表演獲得了金牌。比賽結束後，羽生承認自己傷勢尚未痊癒，確實是在無法正常訓練的情況下參加了冬季奧運。雖說是冰上王者，但這次蟬聯奧運冠軍只能說是奇跡。

我們快速回顧了羽生的成長軌跡。但奠定其頂尖滑冰選手地位和壓倒性存在感的，不僅僅是因為這些賽場上的輝煌戰績。 2016-2017賽季，羽生結弦在國際滑聯正式比賽中，成功完成歷史上首個後外結環4周跳。2017-2018賽季，他成功完成了過去僅有Brandon Mroz完成過一次的勾手4周跳。 從中我們可以看出，羽生總是不滿足於現狀，不斷追求突破和成長。正是他這種努力探索花式滑冰新可能性的態度，贏得了人們的交口稱讚。