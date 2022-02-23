【北京冬奧舞臺上的主角們】羽生結弦：挑戰前無古人的4周半跳

【北京冬奧舞臺上的主角們】羽生結弦：挑戰前無古人的4周半跳運動
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冰上王者的華麗人生軌跡
在世界花式滑冰界，羽生結弦獨領風騷，作為王者傲立冰面，一直表現精彩出色，不愧是一位超級明星。
第3次參加冬季奧運的他，雖身為奧運冠軍，仍將以「挑戰者」身份參加北京冬奧。
在介紹他挑戰的緣由之前，讓我們再次回顧一下他的人生軌跡。
2010-2011賽季，羽生結弦以一名高1學生的身份，從青少年組升入成人組，在四大洲花式滑冰錦標賽上獲得銀牌，迅速嶄露頭角。成績固然說明問題，但更重要的是他跳躍能力出眾，成功完成了後外點冰4周跳，擅長3周半跳，並能做出男子選手中罕見的「Ina Bauer」動作，冰上表演極富魅力，人們都將其視為未來之星。
接下來的那個賽季，他早早就在世界花式滑冰大獎賽俄羅斯站獲得了冠軍，並首次獲得世錦賽參賽資格。在世錦賽上，他以第3名的成績成功登上領獎臺。特別是，他的自由滑技術分，更在該屆世錦賽參賽選手中獨佔鰲頭。
激勵他前進的動力，是他立下的這個志向——「我要變得更強，成為一名全面發展的滑冰選手」。
當然，類似的想法其他選手也有，不同的是，羽生結弦的這個想法特別強烈。都築章一郎教練曾教過青少年時期的羽生結弦滑冰。據他回憶說，羽生在他教過的學生裡，就不達目的誓不甘休這一點而論當屬第一。
升入成人組之後，羽生以前輩為榜樣認真學習，努力趕超。他有很強的不服輸心態，特別無法容忍自己認輸。之前說過他在世錦賽上獲得銅牌。當時他在短節目比賽中受了傷，甚至一度考慮要放棄自由滑比賽。但那樣一來，就辜負了作為國家隊代表的職責。這種責任感，以及棄權就是自己認輸的想法，驅使他下定繼續比賽的決心，並最終站上了領獎臺。
奇跡般地蟬聯奧運冠軍
此後，羽生結弦在多個國際大賽中取得好成績，成為世界頂尖滑冰選手。他參加的第1屆奧運是2014年索契冬季奧運。他先參加了花式滑冰團體賽男子單人滑比賽，獲得短節目成績排名第一。之後出戰個人項目，在短節目比賽中得分超過100分，打破了世界紀錄，排名第一；在自由滑比賽中，雖然也有跳躍摔倒等情況，但仍排名第一。最終，他以碾壓競爭對手的實力勇奪金牌。
2018年的平昌冬季奧運上，他蟬聯了奧運冠軍。但聯想到其參賽之前的經歷，可以說這枚金牌來之不易。
在那個賽季的11月，羽生在NHK杯的正式訓練中摔倒，導致右腳踝受傷。這是一次嚴重的傷病，以至於不得不缺席之後的所有大賽，甚至未能闖進花式滑冰大獎賽總決賽。而此前，從2013年起他曾4次蟬聯花式滑冰大獎賽總決賽冠軍。平昌冬奧實際上成了他的復出之戰。
不過，到了平昌冬奧，他以超群絕倫的精彩表演獲得了金牌。比賽結束後，羽生承認自己傷勢尚未痊癒，確實是在無法正常訓練的情況下參加了冬季奧運。雖說是冰上王者，但這次蟬聯奧運冠軍只能說是奇跡。
我們快速回顧了羽生的成長軌跡。但奠定其頂尖滑冰選手地位和壓倒性存在感的，不僅僅是因為這些賽場上的輝煌戰績。
2016-2017賽季，羽生結弦在國際滑聯正式比賽中，成功完成歷史上首個後外結環4周跳。2017-2018賽季，他成功完成了過去僅有Brandon Mroz完成過一次的勾手4周跳。
從中我們可以看出，羽生總是不滿足於現狀，不斷追求突破和成長。正是他這種努力探索花式滑冰新可能性的態度，贏得了人們的交口稱讚。
絕對王者挑戰四周半跳的緣由
這回在北京第3次參加冬季奧運，他也將像往常一樣，以挑戰者心態去參賽。因為，他將挑戰平昌冬奧之後一直追求的4周半跳。完成這個迄今為止還未有人完成過的難度最高的跳躍動作，正是平昌冬奧後驅動羽生結弦繼續奮進的最大動力。
當然，要想成功完成公認難度極大的4周半跳躍，並不是一件容易的事。羽生自己努力訓練，要做到真正在比賽中展示，是需要時間的。但是，在2021年12月末舉行的全日本錦標賽上，他終於將這個動作編入了比賽專案並嘗試挑戰。從現場發揮的水準來看，人們有充分理由相信他是能夠成功完成這個動作的。
在北京冬奧上挑戰這個跳躍動作，風險很大，一旦失敗將大幅減分，很有可能導致在金牌爭鬥中慘遭淘汰。即便如此，他從未打算放棄挑戰。因為，在平昌冬奧上蟬聯冠軍之後，這一挑戰成了他繼續競技生涯的動力。
羽生認為，這次挑戰不僅僅是自己一個人的夢想。
「這是大家的夢想，是大家希望我完成的夢想。因此，就算是為了大家，我也要去完成它。」
當有人問起為何這麼執著於挑戰4周半跳，羽生是這樣回答的：「正因為自己是頂尖滑冰選手，所以我能理解大家對自己的期待，我也對此抱有責任感。所以，我很有自信，我將在北京做出挑戰。」
從爭勝負的角度來說，本屆冬季奧運羽生要面對一位前所未有的勁敵。他就是Nathan Chen陳巍（美國）。陳巍也曾參加平昌冬奧，但在奧運特有的重壓之下，他的短節目比賽成績排名第17位，落後較多，但在自由滑比賽中他又捲土重來。最終，他以綜合排名第5的成績展現了實力。之後他的狀態一路上升，在平昌冬奧結束後次月舉行的世錦賽（羽生未參加）上奪冠，這之後他在國內外參加的所有大賽中未嘗敗績。
去年10月，在花式滑冰大獎賽第一站美國站的比賽中，陳巍獲得季軍，終結了連勝勢頭。但在接下來的加拿大站比賽中，又以極大優勢奪冠。在今年1月舉行的全美錦標賽上，雖也有失誤，但最終他以壓倒性優勢獲得了冠軍。他在自由滑表演中加入了5個4周跳。這充分說明陳巍也是世界屈指可數的花式滑冰跳躍高手。可以預想，這次將是一場勢均力敵的較量。
本賽季羽生結弦長時間為傷病所困擾，有段時間人們甚至擔心他還能不能參加北京冬奧。但在去年12月的日本花式滑冰錦標賽上，羽生以無愧於王者的精彩表演向世人證明瞭自己的實力。他能否在北京實現花式滑冰界和自己的夢想，第3次奪得奧運冠軍呢？羽生的挑戰即將開始，讓我們拭目以待吧。
標題圖片：羽生結弦在去年12月全日本花式滑冰錦標賽上奪冠，為擔心自己傷病恢復情況的觀眾獻上了一場異常精彩的表演，2021年12月26日，埼玉超級競技場（共同）