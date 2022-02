疫情之下，日本傑尼斯與LDH的海外線上直播策略

無須VPN翻牆的海外Fan Service

粉絲經歷20年的Ivy,在傑尼斯因為疫情考量打開線上配信大門之後的2020年,總共花費超過日幣6萬,看了兩場線上演唱會與17場舞台劇。因為喜歡某一位藝人而付費加入整個團或整個事務所營運的網路追星的例子也不少,希望看懂直播而開始學日文,互相支援翻譯與分享各種入會程序教學,延伸到周邊商品的跨海訂購,展現了疫情之下的粉絲經濟力。

已經成為ABEMA臺灣大使的安春花表示,韓國團體BTS 在社群平台 Weverse 的線上演唱會有 100 萬人次觀看,觀眾來自世界各地,ABEMA 海外市場運營負責人認為這個案例給了他們啟發,希望能透過網路平台取得更大的市場,泰國、印尼跟臺灣會是他們初期嘗試拓展的國家。

雖然可以透過網路配信觀賞的演出越來越多,但海外粉絲透過某些平台付了相同甚至更高的票錢,能得到的福利卻與日本國內粉絲不同,例如 ABEMA的 LDH X’mas Live Party,透過臺灣 KKTIX 平台合作售票,但 KKTIX 販售的線上配信卻只有一次收看機會(日本有 7 天時間可以看回放)。安春花認為,如果目標是海外市場,至少要考慮不同國家的時差問題,若演出剛好是另一個國家的上班時間,粉絲必須請假或者放棄參加,可以7天回看的功能真的很重要。

安春花說2021 年是她追日星以來,各家藝能事務所在 SNS 與網路內容策略變化最多的一年。過去必須飛到日本才能看的演唱會,漸漸都有網路配信了,甚至還有線上One on One Fan Meeting,不需花特別多的費用就能觀賞演出,這是過去無法想像的事情。除了傑尼斯利用 YouTube 平台開設頻道,LDH 甚至還有自己的影音平台提供多國語言環境,這些平台也沒有限定觀看地區,連翻牆的VPN 都不用,也都開放海外信用卡付款,這些都是讓目前無法出國的海外粉絲感動與感謝的地方。「當LDH發現PPV(Pay Per View)推出町田啓太即興劇場有 40%的付費訂閱來自海外時,馬上就有了中文字幕,這個速度真的很驚人啊!」



町田啓太粉絲參與集資的電影包場,現場還舉辦抽獎活動(安春花提供)

標題圖片:由臺灣粉絲獨資買下臺北捷運燈箱廣告,疫情期間成為同好打卡的聖地(筆者攝影)