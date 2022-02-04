疫情之下，日本傑尼斯與LDH的海外線上直播策略

疫情之下，日本傑尼斯與LDH的海外線上直播策略文化 社會 娛樂 財經
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
從臺北捷運廣告燈箱展現的粉絲力量
2021年1月15日，還在新冠肺炎疫情籠罩之下的臺北捷運公館站，出現一幅廣告燈箱，因為日劇《如果30歲還是處男似乎就能成為魔法師》（簡稱櫻桃魔法）而為町田啓太應援的粉絲們，紛紛戴著口罩前來朝聖，廣告燈箱為期一個月，在西洋情人節畫下休止符。
獨資買下燈箱廣告的是本身也在網路平台工作的安春花（Haruka），問到花了多少經費？她說「差不多是從臺灣去日本5天4夜、含機票食宿、加上看一場演唱會以及買下整套演唱會周邊商品的費用。」
安春花從小就喜歡日本漫畫跟日劇，最早的偶像是傑尼斯的Kinki Kids。 2020 年之前，幾乎每年都會跟親友結伴去日本 2到4 次，看演唱會或參加音樂祭，喜歡的日本藝人或樂團來臺灣的活動也幾乎都會參加。
2020 年底，安春花跟一些喜歡ARASHI的同好，正在經歷愛團即將休團的最後倒數，大家都不知道該如何跟這麼喜歡的團體告別。在朋友的推薦之下，看了日劇櫻桃魔法，劇中角色黑澤決定與喜歡的人分手時，說了一句「安達には笑っててほしい」的台詞讓她大為感動。「真的不誇張，幾乎每次跟嵐飯親友聊天都要哭一場，就是因為黑澤這句話，讓當時我們非常混亂痛苦的心，找到一個可以繼續前進的方向。」
喜歡飾演黑澤這個角色的町田啓太時，在臺灣OTT平台KKTV與日本同步播出的櫻桃魔法只剩下最後一集，安春花形容那時正好是對劇中角色爆發的愛最濃烈的時候，「看完最終回真的超級失落，也就是那個聖誕夜，因為不想讓這部劇在我的生活中消失，做一個燈箱來延長我跟櫻桃魔法的連結的想法就出現了。」隔天立刻寫提案詢問捷運燈箱報價，透過 KKTV 向町田所屬的經紀公司 LDH 與テレビ東京申請授權，「好像真的有魔法一樣，1/8 確認之後就簽約付款，從 1/15 開始到 2/14 在捷運公館站放置，一切都順利得不可思議。」
安春花把整個過程記錄在她為町田啓太成立的粉絲專頁上，她說，「那篇文章不只收到櫻桃魔法粉絲去現場打卡的回應，還有很多 ARASHI跟其他J團的粉絲都私訊跟我分享關於每個迷妹的愛跟 loss 的故事。當時才發現或許自己做了一件不只是自我滿足的事情，而是能讓一些正在經歷著生命中很難承受（但世人可能無法理解）失落的迷妹們，可以有一個心靈緩衝的地方。也是因為收到那些故事，我才開始思考是不是要把「町田啓太今天營業了嗎」這個粉絲專頁繼續好好的經營下去。」
疫情改變了LDH和傑尼斯的海外策略
町田啓太所屬的LDH集團很早就涉足網路，不過根據會員10年經歷的HaSu Fu觀察，初期LDH TV對海外粉絲的限制很多，直到轉型CL才終於有了照顧海外用戶的網路策略。以前演唱會直播都只透過LDH TV播放，沒有開放海外收看，自從ABEMA跟LDH合作線上售票演唱會，加上疫情關係無法赴日看到真人演出，比起疫情之前的海外策略算是開放多了。HaSu Fu說這兩年自己光是購買ABEMA線上配信總花費就超過日幣15萬元，這還不包括LDH自己的線上配信如舞台劇，以及Fan Club活動等費用。
最早借用朋友的日本地址加入EXILE TRIBE FAMILY的Rita，會員經歷已經有9年，疫情之前，每年日本旅遊都會同時參與LIVE演唱會，疫情發生之後的LIVExONLINE直播看了10場，Rita形容跌落LDH這個黑洞時，覺得EXILE TRIBE MOBILE真是偉大的發明，只要有魔法小卡（信用卡）即可，至於花了多少錢已經不敢計算了。
在臺灣擁有廣大粉絲的傑尼斯，疫情之前的網路政策相對保守，不過也有忠實J粉並不希望偶像開啟SNS帳號，認為偶像只是「賺比較多錢的上班族」，不希望他們私下的生活受到騷擾，已經過世的傑尼斯爺爺原本的想法就是希望吸引海外粉絲親赴日本看他們的表演，事實上也成功。疫情之前，演唱會要經過競爭激烈的會員資格抽選，疫情之後，傑尼斯開放線上配信售票，雖然起步稍晚，但衝得很快，在YouTube已經有好幾個頻道，Twitter跟IG也遍地開花。對J粉來說，是疫情之前想都不敢想的福利。
疫情前後的影廳同步LIVE
在疫情發生之前，威秀影城以放映廳同步LIVE演唱會的模式，服務無法出國的粉絲，在官網可以查詢到所有上映場次。至今最大規模的應該是BTS、Wanna One等韓國團體，日本最熱門的則是動漫聲優演唱會，從LOVE LIVE!、THE iDOLM@STER到近幾年炙手可熱的BanG Dream美少女樂團系列。這類型的商業合作大都由授權方提出，或是由威秀觀察臺灣流行現況向日方進行提案，也有經由粉絲許願之下引進臺灣的例子。
不過受到疫情波及，為了避免群聚，在疫情最嚴峻的時期，海外演出若停擺，臺灣也很難取得合作機會。往年主要合作對象為日本，近年則較多韓國演唱會與音樂劇活動。歐美則是因為時差問題，若臺灣直播時間為凌晨，則不符合觀眾需求，因此較少進行非亞州地區的直播活動。
無須VPN翻牆的海外Fan Service
粉絲經歷20年的Ivy，在傑尼斯因為疫情考量打開線上配信大門之後的2020年，總共花費超過日幣6萬，看了兩場線上演唱會與17場舞台劇。因為喜歡某一位藝人而付費加入整個團或整個事務所營運的網路追星的例子也不少，希望看懂直播而開始學日文，互相支援翻譯與分享各種入會程序教學，延伸到周邊商品的跨海訂購，展現了疫情之下的粉絲經濟力。
已經成為ABEMA臺灣大使的安春花表示，韓國團體BTS 在社群平台 Weverse 的線上演唱會有 100 萬人次觀看，觀眾來自世界各地，ABEMA 海外市場運營負責人認為這個案例給了他們啟發，希望能透過網路平台取得更大的市場，泰國、印尼跟臺灣會是他們初期嘗試拓展的國家。
雖然可以透過網路配信觀賞的演出越來越多，但海外粉絲透過某些平台付了相同甚至更高的票錢，能得到的福利卻與日本國內粉絲不同，例如 ABEMA的 LDH X’mas Live Party，透過臺灣 KKTIX 平台合作售票，但 KKTIX 販售的線上配信卻只有一次收看機會（日本有 7 天時間可以看回放）。安春花認為，如果目標是海外市場，至少要考慮不同國家的時差問題，若演出剛好是另一個國家的上班時間，粉絲必須請假或者放棄參加，可以7天回看的功能真的很重要。
安春花說2021 年是她追日星以來，各家藝能事務所在 SNS 與網路內容策略變化最多的一年。過去必須飛到日本才能看的演唱會，漸漸都有網路配信了，甚至還有線上One on One Fan Meeting，不需花特別多的費用就能觀賞演出，這是過去無法想像的事情。除了傑尼斯利用 YouTube 平台開設頻道，LDH 甚至還有自己的影音平台提供多國語言環境，這些平台也沒有限定觀看地區，連翻牆的VPN 都不用，也都開放海外信用卡付款，這些都是讓目前無法出國的海外粉絲感動與感謝的地方。「當LDH發現PPV（Pay Per View）推出町田啓太即興劇場有 40%的付費訂閱來自海外時，馬上就有了中文字幕，這個速度真的很驚人啊！」
標題圖片：由臺灣粉絲獨資買下臺北捷運燈箱廣告，疫情期間成為同好打卡的聖地（筆者攝影）