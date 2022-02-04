疫情之下，日本傑尼斯與LDH的海外線上直播策略

從臺北捷運廣告燈箱展現的粉絲力量

2021年1月15日，還在新冠肺炎疫情籠罩之下的臺北捷運公館站，出現一幅廣告燈箱，因為日劇《如果30歲還是處男似乎就能成為魔法師》（簡稱櫻桃魔法）而為町田啓太應援的粉絲們，紛紛戴著口罩前來朝聖，廣告燈箱為期一個月，在西洋情人節畫下休止符。

獨資買下燈箱廣告的是本身也在網路平台工作的安春花（Haruka），問到花了多少經費？她說「差不多是從臺灣去日本5天4夜、含機票食宿、加上看一場演唱會以及買下整套演唱會周邊商品的費用。」

安春花從小就喜歡日本漫畫跟日劇，最早的偶像是傑尼斯的Kinki Kids。 2020 年之前，幾乎每年都會跟親友結伴去日本 2到4 次，看演唱會或參加音樂祭，喜歡的日本藝人或樂團來臺灣的活動也幾乎都會參加。

2020 年底，安春花跟一些喜歡ARASHI的同好，正在經歷愛團即將休團的最後倒數，大家都不知道該如何跟這麼喜歡的團體告別。在朋友的推薦之下，看了日劇櫻桃魔法，劇中角色黑澤決定與喜歡的人分手時，說了一句「安達には笑っててほしい」的台詞讓她大為感動。「真的不誇張，幾乎每次跟嵐飯親友聊天都要哭一場，就是因為黑澤這句話，讓當時我們非常混亂痛苦的心，找到一個可以繼續前進的方向。」

喜歡飾演黑澤這個角色的町田啓太時，在臺灣OTT平台KKTV與日本同步播出的櫻桃魔法只剩下最後一集，安春花形容那時正好是對劇中角色爆發的愛最濃烈的時候，「看完最終回真的超級失落，也就是那個聖誕夜，因為不想讓這部劇在我的生活中消失，做一個燈箱來延長我跟櫻桃魔法的連結的想法就出現了。」隔天立刻寫提案詢問捷運燈箱報價，透過 KKTV 向町田所屬的經紀公司 LDH 與テレビ東京申請授權，「好像真的有魔法一樣，1/8 確認之後就簽約付款，從 1/15 開始到 2/14 在捷運公館站放置，一切都順利得不可思議。」

安春花把整個過程記錄在她為町田啓太成立的粉絲專頁上，她說，「那篇文章不只收到櫻桃魔法粉絲去現場打卡的回應，還有很多 ARASHI跟其他J團的粉絲都私訊跟我分享關於每個迷妹的愛跟 loss 的故事。當時才發現或許自己做了一件不只是自我滿足的事情，而是能讓一些正在經歷著生命中很難承受（但世人可能無法理解）失落的迷妹們，可以有一個心靈緩衝的地方。也是因為收到那些故事，我才開始思考是不是要把「町田啓太今天營業了嗎」這個粉絲專頁繼續好好的經營下去。」