臺日選舉大比拚――7大不思議

筆者2021年首度體驗日本眾院大選，特別整理出臺日選舉的「7大不思議」，比較臺日選舉的大不同。

四、巨幅海報、旗海VS.連寄明信片都要限張數 日本的選舉文宣品和臺灣比起來也非常「地味」，由於選舉法規定的特定文宣品之外，禁止發放任何與候選人有關的「文書圖畫」文宣品，臺灣選舉場合常見的扇子、布條、加油棒等均在禁止之列。前法相松島綠在2014年曾因在選區的廟會發放印有自己圖像的團扇遭到檢舉，雖然最後獲不起訴，但松島也因此辭職下臺。 日本候選人依法能夠發放的文宣品有海報、明信片、傳單，依選舉項目對數量均有設限。例如眾議員競選海報，只能張貼於公設海報欄，但內容並無限制，選舉期間可自由替換。由於政治人物在平時也會於私設地點張貼宣傳海報，所以一旦進入競選期間，就必須取下原有的海報以免違法，選後又必須重新貼上，「地盤」才不會被別人佔去，這種海報張貼工作講究時效，對於選區較大的候選人而言是相當耗費人力的工作。 候選人寄送拜票明信片給選民的郵資由公費負擔，但對張數有限制，小選區眾議員每人上限35000張，競選傳單尺寸在A4大小以內，張數也有限制，小選區眾議員上限7萬張，發放方式也限定在夾報、競選辦事處、個人演說及街頭演說發布，不能像臺灣這樣可以請人挨家挨戶塞郵箱。 日本候選人沒有的選舉號次 日本競選海報與臺灣最大的不同點是沒有印刷號次，雖然在登記參選時依登記先後有號次排列，但僅做為公設海報欄張貼海報欄位之用。

臺灣候選人登記參選後會經抽籤決定號次，號次也決定選舉公報和選票的印製排序，所以號次也很重要，跟號次有關的吉祥話也很發達，通常1號被視為「籤王」，可以比出大拇指比「讚」，2號則是比出「V」字，「4」在臺灣被認為是較不吉利的數字，如何尬創意化凶為吉，也是一門學問。 臺灣的競選文宣品很多元，規範也很寬鬆，海報、旗幟、布招與看板的設置地點，除了禁止設置於道路、橋樑、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，並規定於投票日後7日內自行清除之外，基本上，數量、大小都沒有限制。 到臺灣觀選的日本學者與媒體，經常會被街頭巨幅的競選廣告與飄揚的旗海嚇到，數年前臺灣選舉文宣吹起了一股「告急」風，越接近投票，就有愈多的候選人掛出「告急」、「搶救」的黑色布條，當看到沿街掛滿了各候選人黑色搶救布條時，就知道投票日接近了。

五、主題歌、周邊商品 臺灣的選舉除了有像嘉年華會的造勢晚會之外，還有一個不能漏掉的特產品，就是競選主題曲。臺灣競選主題曲的濫觴，應可追溯到1994年的臺北市長選舉，當時民進黨候選人陳水扁推出原創「春天的花蕊」，主打「快樂，希望」強調走出黨外時期的悲情訴求，由於樂曲輕快易上口，曾風靡一時並擠入KTV點唱排行榜。 陳水扁在後來參選總統時也推出原創競選主題曲，這也帶動了同黨和其他政黨候選人仿效，例如親民黨總統候選人宋楚瑜推出「有你有我」、國民黨總統候選人連戰的「臺灣是咱兜」。 現在從總統、縣市長到立委選舉，幾乎所有候選人都會以現有樂曲或原創歌曲做為競選主題曲，一到選舉季節，臺灣的大街小巷樂曲飄揚，由於過度密集，反而降低了候選人的辨識度。 臺灣民主化之後與政治有關的樂曲，最經典的除了陳水扁的「春天的花蕊」之外，2004年臺灣在228當天發起的百萬人「牽手護臺灣」活動，由陳明章創作的「伊是咱的寶貝」，堪稱世紀經典，後來在當年陳水扁尋求總統連任選舉也風靡一時。10年後2014年大學與社會團體佔據立法院反服貿的「太陽花學運」，當時由樂團滅火器創作的「島嶼天光」也十分滲透，這首歌後來也嘉惠了同年參選臺北市長的無黨籍候選人柯文哲。 陳水扁從1994年參選臺北市起，等於開創了臺灣選舉文化的新時代，除了競選主題曲之外，他的選舉團隊也引進了競選商品化概念，即所謂的「扁帽工廠」，帽子、T恤、夾克、書包及公仔等都成暢銷商品，對於當年缺乏競選資金的在野黨候選人，是不小的挹注。

日本因禁止候選人散布文書圖畫文宣品，而且對選舉資金收入也有嚴格規範，基本上候選人並無販賣選舉周邊商品的概念，去年自民黨總裁選舉時，黑馬級候選人高市早苗的「早苗毛巾」（Fight On! Sanae For Japan）在網路上引起熱議，高市的競選團隊後來授權給民間企業製作販賣，結果最初的500條及追加的1000條均在開賣後被秒殺搶空。