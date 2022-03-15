台日交通安全比較：台灣事故多而日本事故少，原因何在？

日本政府憂慮的台灣交通

新型冠狀病毒疫情開始前，台灣與日本之間旅行人數年年創下新高，縱使現在疫情仍持續，但許多人仍期待在台日之間不受限制自由來往的那一天能早日到來。

但若考慮交通安全，台灣旅行或生活品質是否真的美好？日本外務省發行《國人旅居台灣安全指南》，針對在台灣的日本人提供許多建議。其中「交通事故對策」一章，讓出身台北的筆者勾起了許多回憶。

該章說：「在台灣有比日本更多的交通事故危險場面。據台灣警方近期統計，交通事故發生件數已經超越犯罪發生件數，所以日常生活中比起犯罪更須提防的是交通事故。」該章強調，須明確意識日本與台灣交通條件及習慣的差異。

該章針對在台灣步行提出了幾點須特別留意之處，這些事對只是來台觀光而不太可能自行駕駛車輛的日本旅客來說尤其重要：

台灣駕駛人有「車輛優先於行人」的行為傾向，駕駛禮節比日本差。

無論是一天當中的什麼時段，即使在行人號誌為綠燈下沿斑馬線過馬路時，也要緊緊注意周圍車輛。

必須密切注意緊挨著行人面前右轉的車輛。

由於將機車停放在人行道上很常見，機車也常在人行道上行駛，因此即使在人行道上步行時也要注意前後機車行駛狀況。

從公車或計程車上下車時，需確認有無機車從車輛與人行道之間穿越。

由此可見，日本政府對在台日人的交通安全有多憂慮。近年台灣輿論也開始要求以日本為標竿來改善交通安全。據台日警方統計，從2010年到疫情開始前的2019年，日本每年交通事故死亡與受傷合計人數從90萬餘人減至46萬餘人，若用每年年底全國人口當分母計算人口死傷率，則是從0.70%降至0.37%。

而同一期間，台灣每年交通事故死傷合計人數從29萬餘人增至45萬餘人，人口死傷率從1.28%升至1.94%。若只看交通事故死亡人數，2019年日本3,215人，而人口不到日本兩成的台灣卻有1,849人，也是不成比例地高。





車輛擁有率的差距

為何台灣交通事故這麼多，且一直增加？為何日本交通事故卻漸漸減少？筆者認為，駕駛禮節等交通習慣差異雖可能是原因之一，卻因無法量化而難以評估與交通事故的關係。相對地，台灣與日本的私人動力車輛（含汽車與機車）擁有率有明顯差距，高車輛密度造成高交通事故發生機率，這可能才是台日交通安全差異的根本原因。

台灣人普遍擁有動力車輛。根據日本自動車工業會（JAMA）與台灣交通部的資料，2019年，日本平均每一千人擁有492輛汽車與83輛機車，而台灣平均每一千人擁有293輛汽車與587輛機車。若將汽車數與機車數相加，該年日本每千人只有575部車輛，而台灣每千人卻有高達880部車輛。

日本與台灣都在淘汰機車而擁抱汽車，不過日本淘汰機車速度比台灣快、擁抱汽車速度比台灣慢。從2010年到2019年，日本每千人機車數減少14%，每千人汽車數增加8%，而台灣每千人機車數只減少7%而已，每千人汽車數卻增加17%之多。

台灣機車擁有率是世界最高。世界衛生組織（WHO）的資料顯示，台灣每千人機車數遙遙領先第二名的越南（每千人約500輛機車）及依序排名在後的印尼、馬來西亞、烏拉圭及泰國。對照前述日本外務省指南提及的台灣機車對行人安全威脅，這項事實並不讓人意外。