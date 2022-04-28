弓削田真理子：60歲以上年齡組馬拉松世界紀錄保持者，不斷突破身體極限

弓削田真理子：60歲以上年齡組馬拉松世界紀錄保持者，不斷突破身體極限運動
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因結婚生育而中斷的「破3小時」夢想
對於愛好跑步的市民來說，最高榮譽莫過於「破3小時」，即在3個小時之內跑完馬拉松比賽全程。根據日本最大的跑步網站RUNNET發佈的「全日本馬拉松排行榜」，跑完全程馬拉松的選手中，能跑進3小時大關的，男性約為3.1%，女性則只有0.4%。該排行榜統計了2018年4月至2019年3月舉辦的、以日本陸上競技聯盟認證路線為准的賽事中跑完全程馬拉松的記錄資料，據此得出以上結果。
而完成「破3小時」的60歲以上的女選手，全世界只有一位，她就是居住在日本埼玉縣的弓削田真理子。
她61歲時，以2小時59分15秒的成績，打破了老將田徑賽女子60-64歲年齡組的世界紀錄。2021年1月，62歲時，她又在大阪國際女子馬拉松大賽上以2小時52分13秒的成績大幅提升了這一紀錄。雖已年過花甲，弓削田還在不斷刷新自己的記錄。這種持久不衰的旺盛精力究竟從何而來呢？
弓削田自小就很喜歡跑步，高中時參加過全日本高中校際比賽的800米項目，成績優異。之後便迷上了長跑，24歲時首次挑戰了全程馬拉松，成績是3小時9分21秒。從那時起，她就和很多跑步愛好者一樣，夢想著能跑進3小時大關。
然而，實現「破3小時」的道路漫長而又崎嶇。因為結婚和生育，她根本無法真正進行訓練。
「跑完首個馬拉松的第2年，我25歲，結了婚。1年後生下長女。我一共生了4個孩子，生下最小的孩子時，我已經37歲了。不過，在這期間我也一直在鍛煉身體。我在高中當老師，指導田徑俱樂部的學生訓練，所以俱樂部活動時會和學生們一起跑跑步，做做俯臥撐、仰臥起坐什麼的。我一直希望全馬能跑進3小時大關，所以至少要保持鍛煉身體的習慣。」
正式重返賽場，是在她快40歲的時候。
51歲時，她在2009年名古屋國際女子馬拉松大賽中跑出了3小時5分的好成績。最小的孩子上高中後，她開始到東京的田徑專業俱樂部訓練，成績也提高到了3小時零1分。最終，她在58歲的時候實現了全馬跑進3小時的夢想。
「那時我的學生跟我說，58歲全馬跑進3小時，有可能是世界紀錄呢。於是我去查了一下，發現60多歲的女選手還沒人全馬跑進3小時。只要在接下來的兩年裡繼續保持這個紀錄，我就能創造世界紀錄！這成為我堅持跑下去的巨大動力。」
每月平均奔跑600-700公里
弓削田不僅參加東京、大阪、名古屋日本三大女子馬拉松賽，還多次參加地方舉辦的馬拉松賽。她已經100多次完成全程馬拉松，說她的日常生活就是備戰馬拉松也不為過。
現在，她每週有三天在母校川越女子高中教授保健體育課程，每個月要跑600-700公里，多的時候能跑800公里。
「每週有課要上的那3天，放學後我會和田徑俱樂部的學生們一起跑步，不過社團活動也就跑15公里左右。而要跑全程馬拉松平時必須跑夠一定的距離，所以社團活動結束後，我自己一個人在操場跑圈，這樣每天可以跑25公里。而其餘沒課的四天，我會到附近的山上去跑步，傍晚再和田徑俱樂部一起活動。有時候一天要跑30多公里。」
問到有沒有不跑的時候，她不假思索地回答：「沒有。無論下雨還是下雪肯定都要跑。馬拉松比賽可不會因為雨雪而中斷。不跑多半是超強颱風來襲的時候。那時候也想像往常一樣去跑步，但被家人勸住了。」
不只是跑夠距離，她在睡眠和飲食方面當然也很用心。
「最重要的是生活要有規律。所以，絕對要保證睡足8個小時。在飲食方面，為了攝取足夠的蛋白質，要多吃雞肉、鮪魚生魚片、納豆、雞蛋，多喝牛奶，當然蔬菜也不能少。不去學校上課的日子，我用鄰居給的蔬菜做蔬菜湯喝。喝不喝酒？年輕時我很喜歡喝酒，大口喝啤酒。不過每次懷孕都不得不戒酒。我想，那乾脆就別喝了，從最後一次懷孕時起，我就徹底戒酒了。」
跑得多，睡得香，吃得好——這就是年過花甲還能全馬跑進3小時的秘訣。
「天無絕人之路」
當然，弓削田也並非完全感覺不到年齡的成長。55歲之後，身體各個部位都開始有所反應，坐骨神經痛、跟腱炎、足底筋膜炎接踵而至。胃口也沒那麼好了。
身體雖然亮起黃燈，但她毫不示弱。
「到了我這把年紀，身體出問題或受傷是再正常不過的事。但你要想變強，就只能去克服。所以，我會去骨科看病，也嘗試中藥，積極治療。我相信天無絕人之路。」
聽著她堅定的話語，或許你會覺得她像修行的僧人一樣，是一位過著克己苦修生活的運動員。
然而事實並非如此，與我面對面交談的弓削田看起來很開心，跑步帶給她的喜悅之情溢於言表。明知冒昧，我還是忍不住問道：「每天跑步不厭煩嗎？」她笑著回答:「一點都不厭煩啊！」
「跑步已成為我生活的一部分了，我也不知道跑步有什麼快樂的，但是不動起來就覺得渾身不自在。年初看『箱根驛傳』，被大學生們的熱情所感染，心裡暗想：『好啊，我也要跑起來！』我們當地有好幾所學校都參加了『箱根驛傳』，學生們朝著箱根奮力奔跑，我受到他們的激勵，去我工作的高中也能給我帶來充沛的精力。還有什麼能比這更幸福呢。」
「我想一直跑下去，至死方休」
年過花甲實現了全馬跑進3小時的夢想，現在的目標則是跑進2小時50分鐘以內。但比起創造新記錄，她還有一個更大的夢想，這就是要一直身體健康地跑下去，至死方休。
「我在馬拉松運動中傾注了自己的一生。當我辭世的時候，我要跟孩子們說，媽媽終於要跑完這一生了。總之，我想一直跑，跑到生命結束為止。上了年紀，牙齒鬆動了，耳朵也發背了，這是不是很讓人傷心的呢，但我相信什麼地方還是有突破的餘地的。我以前很討厭軀幹訓練，現在也開始練習了。」
弓削田真理子全身心地享受著跑步帶給自己的幸福感，她對支持自己的夥伴們心懷感激之情，在前人足跡未至的荒野中繼續奔跑。
標題圖片：弓削田真理子（山本雷太攝影）