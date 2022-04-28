弓削田真理子：60歲以上年齡組馬拉松世界紀錄保持者，不斷突破身體極限

因結婚生育而中斷的「破3小時」夢想

對於愛好跑步的市民來說，最高榮譽莫過於「破3小時」，即在3個小時之內跑完馬拉松比賽全程。根據日本最大的跑步網站RUNNET發佈的「全日本馬拉松排行榜」，跑完全程馬拉松的選手中，能跑進3小時大關的，男性約為3.1%，女性則只有0.4%。該排行榜統計了2018年4月至2019年3月舉辦的、以日本陸上競技聯盟認證路線為准的賽事中跑完全程馬拉松的記錄資料，據此得出以上結果。

而完成「破3小時」的60歲以上的女選手，全世界只有一位，她就是居住在日本埼玉縣的弓削田真理子。

她61歲時，以2小時59分15秒的成績，打破了老將田徑賽女子60-64歲年齡組的世界紀錄。2021年1月，62歲時，她又在大阪國際女子馬拉松大賽上以2小時52分13秒的成績大幅提升了這一紀錄。雖已年過花甲，弓削田還在不斷刷新自己的記錄。這種持久不衰的旺盛精力究竟從何而來呢？

弓削田自小就很喜歡跑步，高中時參加過全日本高中校際比賽的800米項目，成績優異。之後便迷上了長跑，24歲時首次挑戰了全程馬拉松，成績是3小時9分21秒。從那時起，她就和很多跑步愛好者一樣，夢想著能跑進3小時大關。

然而，實現「破3小時」的道路漫長而又崎嶇。因為結婚和生育，她根本無法真正進行訓練。

「跑完首個馬拉松的第2年，我25歲，結了婚。1年後生下長女。我一共生了4個孩子，生下最小的孩子時，我已經37歲了。不過，在這期間我也一直在鍛煉身體。我在高中當老師，指導田徑俱樂部的學生訓練，所以俱樂部活動時會和學生們一起跑跑步，做做俯臥撐、仰臥起坐什麼的。我一直希望全馬能跑進3小時大關，所以至少要保持鍛煉身體的習慣。」

正式重返賽場，是在她快40歲的時候。

51歲時，她在2009年名古屋國際女子馬拉松大賽中跑出了3小時5分的好成績。最小的孩子上高中後，她開始到東京的田徑專業俱樂部訓練，成績也提高到了3小時零1分。最終，她在58歲的時候實現了全馬跑進3小時的夢想。

「那時我的學生跟我說，58歲全馬跑進3小時，有可能是世界紀錄呢。於是我去查了一下，發現60多歲的女選手還沒人全馬跑進3小時。只要在接下來的兩年裡繼續保持這個紀錄，我就能創造世界紀錄！這成為我堅持跑下去的巨大動力。」



