岸田首相，首次破例以中文繁體形式發表春節祝辭，表現對臺灣重視？

1月28日夜間，日本首相官邸網頁公開了岸田文雄首相的「春節致詞」。日本歷屆首相的春節祝辭，以往僅以中文簡體形式公開。然而，鑑於有必要傳達給在日臺灣人社會以及臺灣、香港等使用中文繁體的海外地區人士，這次除了簡體版本以外首次加上了繁體版本。祝辭中包含了「當日本遭遇困難時，為我們伸出溫暖援手的恩情，我們會永遠銘記在心」等，可推測向2011年臺灣為東日本大地震時的支援表達感謝的詞語。

岸田文雄内閣總理大臣 春節致詞 謹向在日本生活工作的華僑華人、全球各地喜迎春節的各位朋友拜年。 自新冠疫情蔓延以來，國際社會携手合作應對這一難題。日本也透過向各國提供疫苗等致力於為國際社會做出貢獻。當日本遭遇困難時，為我們伸出溫暖援手的恩情，我們會永遠銘記在心。因此我們也希望在世界面臨困難時提供力所能及的幫助。今後，日本還將與國際社會緊密合作。我也將為克服疫情、開拓新時代傾注全力。 新春佳節，祝各位虎福安康、虎躍新程。 Happy Lunar New Year! 官邸HP：https://www.kantei.go.jp/cn/101_kishida/statement/202201/_00008.html

標題圖片：岸田文雄首相於首相官邸舉行記者會，2021年12月21日（共同）