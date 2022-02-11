探訪臺灣溫泉鄉（後篇） ――泉質與風景帶來極致療癒的泰安溫泉

探訪臺灣溫泉鄉（後篇） ――泉質與風景帶來極致療癒的泰安溫泉觀光旅遊 歷史 臺灣香港
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因921大地震而再度開發的泰安溫泉
泰安溫泉位在臺灣中部的苗栗縣，從臺北朝西南偏南的直線距離約100公里、海拔約500公尺的山間。原住民泰雅族和客家系漢人共存的此區，有著名為「水雲三星」的橫龍山（海拔1318公尺）、虎山（海拔1492公尺）、鳥嘴山（海拔1437公尺），泰安溫泉被這三座高聳的龍、虎、鳳山脈包圍，流經其間的汶水溪的沿岸零星分佈著十幾間溫泉飯店和旅館，是風光明媚的溫泉鄉。此區屬於泰安鄉錦水村，「錦水」這個詞客家話是「滾燙的水」的意思。
泰安溫泉在1908年日治時期，由泰雅族「打必歷社（打必歷聚落）」的長老都來蓋努於打獵途中偶然發現。1910年時此地建造了警察療養所而開啟了發展。當時被稱為「上島溫泉」。周邊有著茂密的櫸木原生林，在日治時期因林業而繁榮。近郊的冬瓜山觀光步道沿路上直到近幾年前都還有著樹齡超過1000年的櫸木神木。另外，這一帶也興盛種植機械油原料的油桐樹，針對這點在後文會詳述。
其實在約20年前為止，泰安溫泉只有上面提到由警察療養所改建成舊上島溫泉的泰安警光山莊和騰龍溫泉山莊、虎山溫泉綠園館（現在的湯之島虎山溫泉會館）3間恬靜的泡湯場所。卻在「921大地震」復興後發展成現今的樣貌，想必聽聞此事而感到意外的人不只有我吧。
1999年9月21日以臺灣中部南投縣集集鎮為震央的921大地震，使臺灣中部的谷關、廬山、東埔等溫泉鄉遭到重創。臺灣交通部觀光局本來在當年以「臺灣溫泉觀光年」為名，想大肆推廣溫泉觀光。地震後，臺灣政府還是正向面對了這個前所未有的災難，將救濟溫泉業者和復興措施都積極納入溫泉振興政策裡並持續進行。泰安溫泉在當時剛好搭上了這個政策的順風車。筆者所投宿的「錦水溫泉飯店」老闆兼中華民國溫泉觀光協會榮譽理事長的徐享鑫先生，如此回想當時開業的狀況。
「錦水溫泉飯店在2001年屬於泰安溫泉鄉第4個開業的溫泉飯店。那是在我辭去臺北公務員生活回到故鄉苗栗，轉職到建築業幾年後。泰安溫泉本來泉質就很優良，地震使得其他泉源枯竭、各項溫泉設施損壞，復興政策讓這裡取得了替代其他臺灣中部溫泉鄉發展的機會。」
在泰安溫泉為了防止亂開發源泉而枯竭，只允許遵照政府嚴格基準的業者建設新的溫泉住宿設施。其結果使各個溫泉飯店旅館零星分散在這片土地並建造出自己的風格建築。不過另一方面，也就無法形成熱鬧的溫泉街了。
筆者所推薦臺灣西岸最出色的泉質
泰安溫泉的泉質屬弱鹼性碳酸鈉泉，可說是「美人湯」。此溫泉擁有肌膚觸碰到的瞬間就知道完全不同的保濕性優點，筆者每次造訪這裡都能感到這裡是臺灣西岸泉質最出色的地方。
這個說法是有科學根據的。2007年8月3日，當時任職嘉南藥理科技大學觀光事業管理系的陳文福助理教授，提出「臺灣溫泉水之氧化還原電位研究」成果報告給行政院國家科學委員會，該報告以臺灣11處泉源為調查對象，測量酸化還原力程度指標ORP值，記錄顯示泰安溫泉為最低值-277米厘瓦。針對此數字徐享鑫如此解說。
「這個數字代表泰安溫泉是擁有極高抗氧化的泉質，同時也述說著這是從地表深層1萬年單位緩緩過濾出來的湧泉。」
另外，2019年7月31日到8月6日，溫泉科學專家法政大學名譽教授大河內正一帶領的調查團也進行了臺灣52處溫泉泉質ORP測定。其結果泰安溫泉和花蓮縣安通溫泉兩處是擁有最優質泉質的臺灣溫泉，再次得到了專家的認可。
春季油桐花染白山巒
讓我們來看看這個地區的觀光資源。從臺灣北部到中部山間，被臺灣華語稱為「油桐花」的純白花朵在4到5月間會一同綻放與凋落。泰安溫泉所屬的苗栗縣被稱為油桐花的聖地。油桐花的新綠覆蓋整片山間，宛如整座山巒都上了雪白的妝彩。另外被雨打散的花瓣迴轉飄落，使地面顯得雪白潔淨。油桐花被冠上「五月雪」的美名，盡情綻放盡情飄落。
油桐花本來是中國長江以南原產的植物。在日治時期被帶到臺灣後，猶如其名含有很多油分，所以被作為機械油的原料種植在山間。但是，二戰後被石油取代，從此就被留在山中了。
這裡的油桐花被世間再度注目是這20年間左右的事。因為油桐花在多數客家人居住的低海拔山間綻放，於是漸漸被視為象徵臺灣客家的花朵。2001年客家事務委員會作為政府機關成立開始，每年都會舉辦「客家桐花祭」。在油桐花季造訪泰安溫泉，還可搭配欣賞油桐花的行程。另外，這時期也是螢火蟲繁殖的季節。晚上說不定可以看到無數的螢火蟲一閃一閃飛躍於夜空，將夜晚交織出夢幻的光景。
盛產草莓和豆腐的大湖鄉
另外，與泰安溫泉為鄰的大湖鄉，是臺灣的草莓一大產地。從12月到3月的產期，每到週末就湧入大量採草莓的觀光客。根據大湖區農會的說明，大湖草莓占了全國9成的耕作面積。臺灣的草莓栽培可以追溯到1934年導入日本品種的「春香」開始，而大湖是從1957年開始栽培的。雖然近年以「豐香」為主流，淡雅味道的「香水」則是現在的人氣品種。筆者在當地，訪問到利用有機農法栽培草莓的周美琴女士。
「草莓從栽培開始幾個月間需要大量的水分。這裡擁有得天獨厚的汶水和後龍溪水源，山間溫暖的氣候又很適合草苺生長，所以栽培草莓在大湖廣泛傳開。」
大湖草莓屬於露天栽培。周美琴一邊笑著說野鳥也會過來吃，一邊摘下一顆大草莓放入筆者手中。酸甜滋味在口中瞬間散開。
大湖前往泰安溫泉的路上有著「清安豆腐老街（洗水坑豆腐街）」。汶水支流的洗水坑清澈河水很適合用來做豆腐，因此發展成了豆腐街。這裡有臺灣夜市常看到的「臭豆腐」，也有普通的白豆腐，還有用中藥熬煮成黑色的豆腐或紅麴和青菜一起混合成的紅色綠色豆腐，不只能讓旅人吃的盡興也看得盡興。
體驗到極致療癒的溫泉
觀光的介紹先暫時到此。話題再回到泰安溫泉。提倡在溪谷的豐富自然環境中建設德式溫泉村概念的徐享鑫先生，透漏了以下的想法。
「當南北緯度差距達100公里，或海拔高度相差1000公尺時，人類的身體自然會配合當地環境開始調節。從臺北往南100公里之處的泰安溫泉，周圍都是超過1000公尺的山脈，身體會按緯度差和標高差來調整生理機能。再加上「水療」等溫泉功效，即可提供極致的療癒。」
到此終於有一種將泰安溫泉魅力之謎解開的感覺。旅館的官網寫著「身心靈放鬆的優質泡湯體驗」。加上曾經出版過食譜書的徐享鑫所指導的精緻客家料理，又是另一層享受。不愧是身心靈療癒溫泉飯店。
除了一部分圖片之外，都有筆者攝影、提供
標題圖片：夾在虎山和汶水溪之間的泰安溫泉鄉錦水溫泉飯店