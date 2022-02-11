探訪臺灣溫泉鄉（後篇） ――泉質與風景帶來極致療癒的泰安溫泉

因921大地震而再度開發的泰安溫泉

泰安溫泉位在臺灣中部的苗栗縣，從臺北朝西南偏南的直線距離約100公里、海拔約500公尺的山間。原住民泰雅族和客家系漢人共存的此區，有著名為「水雲三星」的橫龍山（海拔1318公尺）、虎山（海拔1492公尺）、鳥嘴山（海拔1437公尺），泰安溫泉被這三座高聳的龍、虎、鳳山脈包圍，流經其間的汶水溪的沿岸零星分佈著十幾間溫泉飯店和旅館，是風光明媚的溫泉鄉。此區屬於泰安鄉錦水村，「錦水」這個詞客家話是「滾燙的水」的意思。

泰安溫泉在1908年日治時期，由泰雅族「打必歷社（打必歷聚落）」的長老都來蓋努於打獵途中偶然發現。1910年時此地建造了警察療養所而開啟了發展。當時被稱為「上島溫泉」。周邊有著茂密的櫸木原生林，在日治時期因林業而繁榮。近郊的冬瓜山觀光步道沿路上直到近幾年前都還有著樹齡超過1000年的櫸木神木。另外，這一帶也興盛種植機械油原料的油桐樹，針對這點在後文會詳述。





其實在約20年前為止，泰安溫泉只有上面提到由警察療養所改建成舊上島溫泉的泰安警光山莊和騰龍溫泉山莊、虎山溫泉綠園館（現在的湯之島虎山溫泉會館）3間恬靜的泡湯場所。卻在「921大地震」復興後發展成現今的樣貌，想必聽聞此事而感到意外的人不只有我吧。





1999年9月21日以臺灣中部南投縣集集鎮為震央的921大地震，使臺灣中部的谷關、廬山、東埔等溫泉鄉遭到重創。臺灣交通部觀光局本來在當年以「臺灣溫泉觀光年」為名，想大肆推廣溫泉觀光。地震後，臺灣政府還是正向面對了這個前所未有的災難，將救濟溫泉業者和復興措施都積極納入溫泉振興政策裡並持續進行。泰安溫泉在當時剛好搭上了這個政策的順風車。筆者所投宿的「錦水溫泉飯店」老闆兼中華民國溫泉觀光協會榮譽理事長的徐享鑫先生，如此回想當時開業的狀況。





「錦水溫泉飯店在2001年屬於泰安溫泉鄉第4個開業的溫泉飯店。那是在我辭去臺北公務員生活回到故鄉苗栗，轉職到建築業幾年後。泰安溫泉本來泉質就很優良，地震使得其他泉源枯竭、各項溫泉設施損壞，復興政策讓這裡取得了替代其他臺灣中部溫泉鄉發展的機會。」

在泰安溫泉為了防止亂開發源泉而枯竭，只允許遵照政府嚴格基準的業者建設新的溫泉住宿設施。其結果使各個溫泉飯店旅館零星分散在這片土地並建造出自己的風格建築。不過另一方面，也就無法形成熱鬧的溫泉街了。