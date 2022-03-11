臺灣人為何同感我這個日本人所寫的文章──臺灣交通狀況專欄文章受熱議的原因

筆者在日本Yahoo!新聞個人專欄上書寫的文章「臺灣旅行解禁前須知事項：當地交通的嚴重性」，去年11月16日公開發表後，獲得巨大迴響。文章內容觸及臺灣當地交通的嚴重性，並提出嚴厲批評。臺灣的Yahoo!奇摩網站上翻譯並轉載了該文的概要，登上網站頭條，各大媒體亦持續跟進報導。該文的哪個部分獲得同感？本文重新從筆者的視點進行分析。

直接對電視臺進行反向取材 當我正在思考現在到底是什麼情況的時候，便接到了採訪邀請。對方是任職於臺灣民視電視臺的專題記者沈雅雯。沈小姐負責的報導性節目「異言堂」，針對每日新聞進行深度報導。以往我曾經遭到日本電視臺相當殘酷的對待，因此基本上不接受採訪。這次改變想法，接受了採訪邀請。總之希望可以成為推動改善交通狀況的力量。於是，我接受了沈小姐的採訪邀請，條件是接受我的反向取材。 2021年12月底，我們在對方指定的臺北市內某處會面。沈小姐帶了攝影師葉家君一同前來。首先接受沈小姐的採訪，說明自己書寫文章的動機等話題，接著由我採訪沈小姐。 「看見臺灣媒體的報導文章，田中小姐的文章在網路上被翻譯成中文，了解臺灣網友高度關心此事。」閱讀之後，發現真實情況如同文章所言，對於您的指教，身為臺灣人感到汗顏，同時也很感謝。」 接著，對於筆者文章獲得巨大迴響的理由，其說明如下： 「對臺灣而言，日本是一個更加更加重視安全並且超越臺灣的先進國家。在許多方面可說是臺灣的模範，所以才會在意日本人的評價。臺灣的交通事故連溫和穩重且注重禮節的日本人都無法不置一詞，讓人不禁重新思考其嚴重程度。」 此外，當我提問改善臺灣交通的必要措施為何之際，對方回答如下： 「目前臺灣對於交通事故的報導，大多流於只聚焦在事故受害者的人數之多以及悲慘程度，很少針對事故的原因分析、後續報導以及事故後的追蹤。我認為是因為交通事故已經屢見不鮮的緣故。為了突破這個狀況，我認為需要“交通革命”，進行全面性的改革。對了達成這個的目標，須由臺灣最高行政機關主導，連同各部會與地方政府一起改革，包含駕駛訓練、駕照制度、道路設計、道路標示以及規格、車道與取締等方面，訂定橫跨短、中、長期的目標後著手推動。」 1月8日播出的節目，在45分鐘裡占了約30分鐘。該節目影片也上傳至YouTube並公開播放。我也向製作單位取得許可，想將節目加上日語字幕，目前正在進行翻譯。除了各種資料，同時訪問交通事故受害者的遺族、臺灣交通問題的專家以及各國推動交通安全的種種措施，而我則是以書寫話題文章的日本作者身份，說明臺灣交通事故的頻繁度，並提出自身的看法。