臺灣人為何同感我這個日本人所寫的文章──臺灣交通狀況專欄文章受熱議的原因

臺灣人為何同感我這個日本人所寫的文章──臺灣交通狀況專欄文章受熱議的原因社會
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交通狀況的話題獲得出乎意料之外的迴響
「美帆小姐，你的文章登上了雅虎新聞的頭條熱門排行榜」
2021年11月18日早晨，同為文字工作者的朋友傳來這個消息，讓我驚訝萬分。在「Yahoo!奇摩」這個臺灣的網路平台上，關於筆者文章的相關報導出現在綜合版頭條。
起因在於，去年11月16日在日本Yahoo!新聞上，筆者於個人專欄發表的文章「臺灣旅行解禁前須知事項：當地交通的嚴重狀況」。文章統整日本交通事故的發生件數等資訊，說明臺灣交通狀況的嚴重程度，呼籲大家注意交通安全。
2021年，在臺灣發生了2件與日本相關的交通事故，其中1人是在臺灣留學的日本學生，另一位則是作家陳柔縉，她的書寫主要圍繞著日本統治時代以降的臺日關係。兩者皆為機車造成的交通事故。Omicron變種病毒出現之前，新聞媒體曾報導臺日政府之間開始摸索如何重啟兩國的觀光活動。在如此狀況之下，我得知作家陳柔縉因交通事故而過世的消息，認為自己能做到的便是呼籲觀光客注意交通安全，因此著手撰文。
數日後，自己的名字出現在相當多的報導裡，若閱讀臺灣的新聞報導，會發現許多都是來自於相同的資訊來源，讓人覺得有些悵然，若有所失。從許多類似寫法的報導往前追溯，最終都連結至臺灣最大的電子佈告欄PTT上的某篇翻譯文章，標題是「日本人：台灣交通超爛，想去觀光前應三思」，底下留言滿滿一整排。順帶一提，臺灣的Yahoo!奇摩也有留言的功能，截至書寫本文的1月28日為止，其中一篇相關文章底下便有653條留言。
我成為日本Yahoo!新聞的個人專欄作家已經4年，以日語書寫的文章首次在臺灣成為如此熱門的話題。
隔月，我在相同專欄上寫了相關文章的續作。該文內容以原本文章獲得的留言為基礎，經過筆者的整理後，提出整合性的具體對策。但這篇續作文章幾乎沒有引起後續反應，再次讓人覺得有些悵然所失。
直接對電視臺進行反向取材
當我正在思考現在到底是什麼情況的時候，便接到了採訪邀請。對方是任職於臺灣民視電視臺的專題記者沈雅雯。沈小姐負責的報導性節目「異言堂」，針對每日新聞進行深度報導。以往我曾經遭到日本電視臺相當殘酷的對待，因此基本上不接受採訪。這次改變想法，接受了採訪邀請。總之希望可以成為推動改善交通狀況的力量。於是，我接受了沈小姐的採訪邀請，條件是接受我的反向取材。
2021年12月底，我們在對方指定的臺北市內某處會面。沈小姐帶了攝影師葉家君一同前來。首先接受沈小姐的採訪，說明自己書寫文章的動機等話題，接著由我採訪沈小姐。
「看見臺灣媒體的報導文章，田中小姐的文章在網路上被翻譯成中文，了解臺灣網友高度關心此事。」閱讀之後，發現真實情況如同文章所言，對於您的指教，身為臺灣人感到汗顏，同時也很感謝。」
接著，對於筆者文章獲得巨大迴響的理由，其說明如下：
「對臺灣而言，日本是一個更加更加重視安全並且超越臺灣的先進國家。在許多方面可說是臺灣的模範，所以才會在意日本人的評價。臺灣的交通事故連溫和穩重且注重禮節的日本人都無法不置一詞，讓人不禁重新思考其嚴重程度。」
此外，當我提問改善臺灣交通的必要措施為何之際，對方回答如下：
「目前臺灣對於交通事故的報導，大多流於只聚焦在事故受害者的人數之多以及悲慘程度，很少針對事故的原因分析、後續報導以及事故後的追蹤。我認為是因為交通事故已經屢見不鮮的緣故。為了突破這個狀況，我認為需要“交通革命”，進行全面性的改革。對了達成這個的目標，須由臺灣最高行政機關主導，連同各部會與地方政府一起改革，包含駕駛訓練、駕照制度、道路設計、道路標示以及規格、車道與取締等方面，訂定橫跨短、中、長期的目標後著手推動。」
1月8日播出的節目，在45分鐘裡占了約30分鐘。該節目影片也上傳至YouTube並公開播放。我也向製作單位取得許可，想將節目加上日語字幕，目前正在進行翻譯。除了各種資料，同時訪問交通事故受害者的遺族、臺灣交通問題的專家以及各國推動交通安全的種種措施，而我則是以書寫話題文章的日本作者身份，說明臺灣交通事故的頻繁度，並提出自身的看法。
顛覆日本人形象的報導
接著回到本文主題：「臺灣人認同文章的理由在於？」
前述沈小姐的回答之中，潛藏著線索。坦白說，那就是臺灣人心中的日本人形象。「連溫和穩重且注重禮節的日本人都無法不置一詞」──這句發言說明了沈小姐心中的日本人形象。
若直截了當地說，看起來似乎不太會抱怨的日本人居然出言批評臺灣──這便是筆者的文章獲得矚目的原因吧。
這個「看起來不太會抱怨的日本人」形象，應該就是沈小姐心中的日本人形象。某種意義上，這或許是種刻板印象。這個刻板印象是限於形式的固定概念，意味著對於事物的看法。在另一種意義上，這個詞語雖然帶有負面意涵，但作為思考起點，大部分的人都會經過這一步，原本並無負面意義。因爲在思考之際，刻板印象也會成為某種助力。
不過在試圖理解事物為何之際，容易陷入刻板印象裡停滯不前，未能注意到具體的個別差異，便無法發現新事物。換言之，可以說是停止思考。
在臺灣定居後，有時僅僅因為是日本人就備受禮遇。恐怕那個人看見的是自己心中構築而成的日本形象，並非筆者本人。筆者因緣與臺灣人結婚並定居臺灣，雖說如此，卻也無法負荷「代表日本」的重擔，亦無意「代表日本」。這是因為田中美帆雖然是日本人，反之卻不然。
相同的情況也在日本發生。那就是提到臺灣便斷言「臺灣親日」這件事。
近兩年，無法往來臺日觀光旅遊。若說得極端一點，兩年前便失去了相互間個別實際體驗的機會，獲得的不過是透過媒體的間接資訊。無論是日本或臺灣，不都是僅憑借某種印象試圖理解對方嗎？為了跳脫某種印象去理解對方，我認爲必須踏出步伐，向前邁進。
順帶一提，定居臺灣的日本人對於該文留言如下。「這是我長久以來的想法。謝謝你替我道出心聲」──大家的不滿或許已到達極限。
作為相互學習的對象
文章發表後大約過了2個月，也就是今年的1月26日，筆者首次出席了臺灣交通部的記者會。筆者文章公開前不久，交通部便已決定召開此記者會，這是由臺灣政府營運的「公共政策網路參與平臺（全民來join）」，接受臺灣國民的政策建言──「請交通部開設『交通疫情指揮中心』 舉辦記者會 詳報交通傷亡數字原因並接受提問」──之後，決定舉辦記者會。該平臺的運行方式為，若集結超過5000個附議，政府便針對提案進行說明與回應。交通部收到國民的心聲，從去年12月29日開始召開記者會，說明並分析交通事故的現狀。
總而言之，外國人和獨立記者也能參與政府舉辦的記者會。日本採取記者俱樂部制度，在某些情況下，獨立記者無法入內參加記者會，臺灣與日本的狀況明顯不同。
這讓我重新思考沈小姐所提到作為「先進」「模範」的日本印象。若是10年前，或者20年前，也許就默默接受這樣的印象與看法。不過，2022年的現在，在臺灣見識到相當先進的一面，讓筆者對於這樣的日本印象不禁產生疑問。
臺灣總統大選（2020年）的投票率約75％，立法委員的女性比率超過4成，同性婚姻合法化，以公共衛生專家小組為核心成員，負責新型冠狀病毒肺炎的相關政策，長期定居的外國籍居民亦能提出政策建言──無論何者都是日本尚未達到的成就。
雖說如此，無論是日本還是臺灣，社會總是會有漏洞與混亂。若僅僅將對方視為相互欽羨的對象，流於單方面的投射，見到的不過是歪斜的扭曲形象。與其如此，日本與臺灣需要的是，學習他人的優異之處，共同攜手邁步向前的姿態。真心期盼能建立互相學習的良善關係。
這次透過在臺灣獲得的迴響，讓我注意到一點，亦即「臺灣是個人民的心聲可有效傳達的社會」。這個實際感受，對於生活在臺灣這個地方──各方面皆與日本實踐著不同的民主主義──的筆者而言，確信這將是今後的重要糧食。
標題圖片：臺灣的早晨通勤時的路況（路透社）