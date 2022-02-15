王柏融，陳偉殷，宋家豪・・・日本職棒活躍的台灣球員們、2022年誰能持續活躍？離開巨人的陽岱鋼去向為何？運動
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陽岱鋼：強化自身更上層樓
結束了與讀賣巨人的5年合約，陽岱鋼在2022年春訓時，選擇回到台灣進行自主訓練。目前沒有與任何球隊簽約的陽岱鋼，一度被傳出想去美國、或是想留在台灣加入職棒等。
回顧過去5年，陽岱鋼在接受台灣媒體專訪時，坦言是「收穫相當多」的一年。2019年原辰德接任總教練後，陽岱鋼打擊受困於傷勢，守備位置受年輕一輩競爭，出賽也大幅減少，2021年更創下升上一軍以來最差成績。在巨人的5年中，打擊率為.247、全壘打為24支，成績不如預期。
原先在賽季後，陽岱鋼一度傳出將留在讀賣巨人的消息，不過在幾經思考後，陽岱鋼還是決定離開球團。他在賽季後對台灣媒體稱，坦言因為思考與家人跟兒女的教育規劃，因此想找尋新的環境。
然而，對於其他國家，包括美國，陽岱鋼似乎也不排斥。2005年進入火腿隊的陽岱鋼，前隊友的達比修有、大谷翔平等，都已經是美國職棒大聯盟首屈一指的選手。火腿隊本來就是相當引進美式訓練概念與養成的球隊。
對職業生涯步入後期的選手來說，如果能前往美國等學習新知識等，未嘗不是好事。包括台灣職棒味全龍的總教練葉君璋，也是在美國小聯盟體系學習棒球指導多年，回來台灣貢獻。加上無論在日本或台灣，去美國的經歷對自己職業生涯一定有加分。
因此，在2022年暫時「歸零」，重新以學習心態前往美國，不論是何種體系，相信對陽岱鋼來說都是全新刺激。但反過來說，無論是留在日本、回到台灣，陽岱鋼都有其可以活用的技術與經驗，因此無論如何，都是職業的更上層樓。
王柏融：強打者的決意之年
曾經頂著「中華職棒最強四割男」身分加盟日本職棒的火腿隊打者王柏融，在2019年的首個球季後，原先可望能漸入佳境，卻在2020年球季遇到新型冠狀病毒疫情後，始終處於調整無法到位的情況。
2021年的第三個球季，王柏融打出9支全壘打與48分打點，在隊上成績算是不錯。然而王柏融畢竟佔外國選手名額，雖然在三年合約結束後，王柏融與火腿隊續約一年，但是球團也簽下努涅斯（Renato Núñez）與阿爾康塔拉（Arismendy Alcántara）兩位強打，勢必跟王柏融會產生外籍名額競爭。
然而相比之下，旅日進入第4年的王柏融，已經相當融入日本生活，日文的能力也大有進步。王柏融出奇不意的爆發力，也受到球團相當大的肯定，因此新球季的前半段，在新外國打者尚未熟練之前，將是王柏融證明伸手的大好時機。
只是，這一年或許也是王柏融破釜沉舟的一年，面對不擅長的直相變化球，是否能夠修正缺點，證明台灣職棒的好打者，在日本也能適用環境。王柏融如果能夠拿出當年韓國傳奇投手宣銅烈，在效力中日龍時期的毅力，絕對有再度大放異彩之時。
陳偉殷：36歲資深穩健球質
效力阪神虎的陳偉殷，現在可以說是技術與經驗的集大成，現年36歲的他，在中日龍有著豐富的經驗外，在美國職棒大聯盟的金鷹與馬林魚等隊也有好成績。
然而，在生涯的後期，陳偉殷就受到傷勢所苦，回來日本職棒後，雖然短暫效力羅德隊，並隨後轉隊到阪神虎，但都未能有顯赫成績。2021年更是因為傷勢幾乎沒有出賽，僅拿下1勝，讓他自己也感到悔恨。
一直以來被任用為先發投手的陳偉殷，或許在生涯邁入後期的此刻，可以嘗試中繼等位置出發。一來可以避免傷勢再度出現，二來也可以利用豐富地美日經驗，在關鍵時刻解決對方打者，達到穩定軍心作用。冷靜地撲克臉與沉穩地球質，將是陳偉殷回歸日職無往不利的武器。
吳念庭：站穩先發主力陣容
2021年可以說是效力吳念庭西武獅以來最活躍的一年，130場出賽繳出101支安打、10支全壘打與48分打點，季後也獲得球團加薪，年薪較去年成長約3倍。
會有這麼大的成長，首先就是吳念庭取得教練團絕大的信任。在2021年賽季開始後，陣中主力外崎修汰與山川穗高等相繼受傷，隨後相當被看好的中外野手新人若林樂人也受傷。吳念庭在守備上事實補上了一、二壘的缺陷，成為隊上調度的活棋。
打擊方面，吳念庭也在開打後呈現爆發式成長，並在若林受傷時一段時間適度補上第一棒位置。得點圈打擊率極好下，最後吳念庭打出至今最佳成績。當中，曾同為職棒球星的其父親吳復連與「亞洲巨砲」之稱的前讀賣巨人球星呂明賜，在賽季前給予吳念庭很多指導，成為關鍵主因。
然而，吳念庭的打擊在球季後半段開始逐漸下滑，顯示其他球隊慢慢找出其打擊習性。加上主力球員紛紛回歸後，吳念庭的守備機會也開始不穩定，因此只要先維持高守備率，並強化壘上有跑者的打擊能力，吳念庭新球季仍是一軍絕對主力先發。
宋家豪：隊上不可或缺中繼
進入東北樂天金鷲隊第7年的宋家豪，已經成為隊上不可或缺的中繼投手，2021年拿下3勝3敗24中繼與7救援，並且再度獲得樂天續約。宋家豪雖然身材魁武，但是心思相當細膩，常常能與日本打者纏鬥，並且最後一刻壓制。
宋家豪的好表現，也讓他成為台灣國家代表隊的常客，尤其常常對決日本優秀打者，磨練高強度意志，給了台灣代表隊牛棚後援實力一劑強心針。
宋家豪也不吝於提攜後輩，對於跟他同隊的20歲弱冠年輕投手王彥程，他也不吝於分享經驗。原因在於宋家豪當年也是以育成球員身分加入日本職棒，進而放棄在台灣打球的機會。
另外，陽岱鋼的親戚，效力歐力士隊的投手張奕，原先在2019年的12強比賽大受注目，但是這兩年的成績較為不穩。去年出賽8場，僅拿下0勝1敗，防禦率高達13.06，季後也遭到減薪。如何在新球季增強控球與球質，重回一軍牛棚站穩，將是首要課題。
2022年，日本職業棒球也進入疫情後新的一年，在美國職棒全部開放觀眾入場後，日本職棒是否要比照辦理？是否開放酒精類飲料？等，都是疫情後的新考驗。在日本職棒的台灣選手亦然，面對文化相近的日本，如何拿出更細膩的思維與技術，在強手如林的外籍選手中找出自己定位，也考驗他們的精神意志。
標題圖片＝左上起順時鐘分別為陽岱鋼、宋家豪、王柏融與吳念庭選手。