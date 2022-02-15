王柏融，陳偉殷，宋家豪・・・日本職棒活躍的台灣球員們、2022年誰能持續活躍？離開巨人的陽岱鋼去向為何？

進入2022年2月，日本職棒各隊分別在九州及沖繩各地展開春訓。受到Omicron疫情影響，許多隊伍在防疫之餘，更要替新的賽季做好準備。在日本職棒奮鬥的台灣選手們，歷經疫情2年多以來，各有不同的表現，也讓更多球迷期盼他們在2022年「防疫第三年」球季能有更突出表現。