臺灣細道～化身為鹿港的社區營造者的古都之旅――復興路、民族路

道可道，非常道──漫遊古道，遙想古今交錯於此的無數人生。一條道路，如何接納光陰這個百代過客所帶來的無數經驗，而其中的歷史記憶，又如何受到保存，遺留至今？臺灣細道系列的遊記連載帶您跟隨努力於振興鄉鎮的年輕世代，一起走訪曾有「一府、二鹿、三艋舺」之稱，僅次於臺南的繁華古都・鹿港。

致力於振興故鄉的食堂 由高鐵臺中站出發大約30分鐘的車程，就到達了位於鹿港鬧區的「禾火食堂」。挑高的天花板使得店內整體採光良好，感覺就像灑滿陽光般的禾火食堂是由老舊倉庫改造而成的，利用舊和美站的木製窗框，使得新舊並存，成為一個非常巧妙的空間。2、3樓改建為可供歇宿過夜的民宿。由致力於振興活化鹿港的團體「鹿港囝仔」經營。以當地年輕人為中心， 傾力於活化再生鹿港的空屋以及鹿港歷史關連的文化事業。

鹿港囝仔執行長因對拙著『山口，西京都的古城之美』感到興趣，2018年邀我演講，這是我和他認識的契機。三年之後，張先生與禾火食堂的負責人施佳君小姐結婚，生下了寶貝女兒菲菲。現在店裡面也放置了嬰兒沙發和嬰兒床，工作人員會輪流著照看菲菲。閣樓空間上有著鹿港囝仔的辦公室，文化事業方面的工作就在此處進行。如同大家庭，也像「社區共同體」的禾火食堂，當天晚餐也是客滿，還有客人排隊等候，在鹿港是頗有人氣的餐廳。

鹿港兩字初次出現在文獻上， 是在1784年，清朝乾隆時代。這個港市與中國・福建之間有來往航路，是個非常繁榮的城市，僅次於臺南的府城。但在日本統治時代，並未含括於鐵路交通網內，因而漸漸失去繁華的優勢。

近年來，年輕人大量外流至都市，看顧老建築的人越來越少。不甘任其凋零的當地居民，危機感愈發強烈，曾因就學或就業而離鄉的年輕人們，如今返鄉組成了「鹿港囝仔」。 他們的活動自2012年社區清掃開始，穿梭於冷風颼颼的鹿港街頭，淨化池塘、整理廢墟、擦拭蒙塵的交通廣角鏡等；做著做著，慢慢發現鹿港的歷史與文化無可取代，也感到保存文化資產的迫切。 現在和許多友人還有事業夥伴以及地方政府一起，時而開辦藝術節活動，致力於鹿港的「地方創生」。

