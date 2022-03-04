臺灣細道～化身為鹿港的社區營造者的古都之旅――復興路、民族路

臺灣細道～化身為鹿港的社區營造者的古都之旅――復興路、民族路觀光旅遊 歷史
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致力於振興故鄉的食堂
由高鐵臺中站出發大約30分鐘的車程，就到達了位於鹿港鬧區的「禾火食堂」。挑高的天花板使得店內整體採光良好，感覺就像灑滿陽光般的禾火食堂是由老舊倉庫改造而成的，利用舊和美站的木製窗框，使得新舊並存，成為一個非常巧妙的空間。2、3樓改建為可供歇宿過夜的民宿。由致力於振興活化鹿港的團體「鹿港囝仔」經營。以當地年輕人為中心， 傾力於活化再生鹿港的空屋以及鹿港歷史關連的文化事業。
鹿港囝仔執行長因對拙著『山口，西京都的古城之美』感到興趣，2018年邀我演講，這是我和他認識的契機。三年之後，張先生與禾火食堂的負責人施佳君小姐結婚，生下了寶貝女兒菲菲。現在店裡面也放置了嬰兒沙發和嬰兒床，工作人員會輪流著照看菲菲。閣樓空間上有著鹿港囝仔的辦公室，文化事業方面的工作就在此處進行。如同大家庭，也像「社區共同體」的禾火食堂，當天晚餐也是客滿，還有客人排隊等候，在鹿港是頗有人氣的餐廳。
鹿港兩字初次出現在文獻上， 是在1784年，清朝乾隆時代。這個港市與中國・福建之間有來往航路，是個非常繁榮的城市，僅次於臺南的府城。但在日本統治時代，並未含括於鐵路交通網內，因而漸漸失去繁華的優勢。
近年來，年輕人大量外流至都市，看顧老建築的人越來越少。不甘任其凋零的當地居民，危機感愈發強烈，曾因就學或就業而離鄉的年輕人們，如今返鄉組成了「鹿港囝仔」。
他們的活動自2012年社區清掃開始，穿梭於冷風颼颼的鹿港街頭，淨化池塘、整理廢墟、擦拭蒙塵的交通廣角鏡等；做著做著，慢慢發現鹿港的歷史與文化無可取代，也感到保存文化資產的迫切。
現在和許多友人還有事業夥伴以及地方政府一起，時而開辦藝術節活動，致力於鹿港的「地方創生」。
崎嶇坎坷的「金銀格扇」保存運動
到訪當日，以往擺設於鹿港金銀廳的「金銀格扇」，恰於鹿港公會堂展覽。鹿港金銀廳是昔時鹿港首屈一指的商號黃慶源於1935（昭和10）年所建的豪華宅院，經張敬業等人努力，目前登錄為彰化縣的歷史建築。這次展示的「金銀格扇」是黃秋和黃俊傑兩兄弟為了向母親祝壽，聘請國寶級木雕工藝師李松林製作的。格扇正面為金色，反面是銀色，喜慶及喪事都能使用，極盡華美。原本共有28片相連成屏，遭竊後僅倖存18片，經彰化縣文化局補助修復，才有今日之展覽。
但是保存運動能夠發展至此，一路走來崎嶇坎坷，自不在話下。鹿港金銀廳被登錄為歷史建築這件事，土地所有權人認為自身權益遭到損害，進而提起行政訴訟，張敬業等人也被強烈批判為侵擾私人財產，但那些事都一一克服，熬了過來。
這件鬼斧神工，讓人一窺1930年代鹿港的繁華盛況。其中一片寫著「遠大望兒孫」的屏風，我想就算是小偷，面對如此文句，也會猶豫不決吧。在「鹿港的孩子們」的大力奔走下，金銀廳的「金銀格扇」得以重現，讓世人一睹風采。只有多方努力，拼命想保存下來的，才是留給後世的豐富財產。
回到禾火食堂後，體驗了鹿港知名糕點「鳳眼糕」的DIY。將杏仁粉等材料調合，再緊緊壓進木製模具塑形，脫模取出時邊角易碎，難度相當高。鳳眼原是形容佳人的眼眸橫長而秀氣，如鳳凰眼睛一般，這糕點的名稱非常雅致。教我們作「鳳眼糕」的老師，是鹿港「鄭興珍」的第四代傳人鄭富瑋先生。
鄭興珍創始人鄭槌， 16歲時從福建泉州隻身來到鹿港，隨身帶了一冊記載了各式糕點的「配方秘笈」。起初與黃姓商人一同經營「玉珍齋」，後來因方針不同而拆夥，就開了自家的店鋪，名為「鄭興珍」。所以，「鄭興珍」和鹿港家喻戶曉的「玉珍齋」是同一根源，都是於1887年開業的老店。鳳眼糕的口感，有點像日本和菓子「生落雁」，從日治時代即獲獎無數，但經歷過多少辛酸呢？
夜色下的鹿港
禾火食堂樓上是民宿「東皋歇暝（Tang-ko Hioh-mî）」，我參加了為住宿客人提供的夜遊行程。禾火食堂在復興路，剛好位於環繞鹿港鬧區的幹線東側，從1889年的地圖可知，此處恰為鬧街與農地的分界，對外地人來說，這可是「鹿港夢幻樂園」的入口呢！為我們導覽的，是人稱「學哥」的李宗學先生，他是鄉土研究家。我們在昏暗的街道上，彎來繞去，不一會兒就拐入狹窄的巷弄。民宿的工作人員在隊伍前後提著傳統工藝的燈籠，夜色下的鹿港，令人格外欣喜雀躍。
1921年的『日治二萬五千分之一地形圖』上，也標示了這些大有來歷的巷弄。被燈籠的幽光吸引，我來到了「鹿港景靈宮」，這裡供奉的主神是「蘇府王爺」，在鹿港信者眾多，特別受到崇祀。此處，原是開拓鹿港東邊的泉州移民，為祭祀福德正神土地公，於1717年所建。景靈宮內有塊「東皋福地」的牌匾，象徵東方安樂之地，民宿「東皋歇暝」的名字，就是從這裡來的。
走出一間廟不久後，眼前忽亮，又到了另一間廟。廟旁盡是香和錫器等傳統工藝店舖及作坊，當年開拓此地時，先祖們祈願平安的心情，都鑲嵌在這些祭祀供具上，成為鹿港深厚文化的肌理。漫步走著，來到一幢豪邸，這是辜顯榮古厝，現在是「鹿港民俗文物館」。辜顯榮是「鹿港辜家」的始祖，「鹿港辜家」乃「臺灣五大家族」之一。來鹿港的人幾乎都會到此一遊，但從沒想過竟在入夜後，走到這大宅的後面。高聳直立的壁面上開了幾扇窗，不知曾有多少盜賊妄圖從此潛入？ 從老地圖研判，現在文物館停車場的正面入口處，似乎曾有一個大池塘。也許從文物館二樓， 可遠望彰、投交界的八卦臺地。文物館的岔路再往前走，來到「和興青創基地」，這是改造日治時期的「和興警察官吏派出所」宿舍群，成為文創店鋪的據點，經營者多為鹿港當地青年。
夜遊行程的最後一站是「勝豐吧」，也是改造日治時期就有的兩層連棟街屋而成，由屋主許鉅煇經營，是一家優質的精釀酒吧。鹿港是臺灣數一數二的觀光勝地，但是遊客多是當天往返，或者晚上就移動到彰化或臺中。所以，身為鹿港囝仔的張敬業和許鉅煇，針對「夜晚也能盡興的鹿港」做了一番研究。不管是勝豐吧、民宿「東皋歇暝」或是夜遊鹿港的行程，都是為了讓遊客能留宿過夜，細細品味鹿港，而做的努力。
隔天退房時，領取了前一天訂購的土產。只需在當地人嚴選的「王牌美食」清單上填入需要數量，交給工作人員，就會幫你買齊。有了這項服務，就不用提著大包小包觀光，到了旅途尾聲，也不會因為這沒買那沒買而焦急，奔走於土產店。此外，透過這項清單，還可以在鹿港囝仔夥伴們經營的店家消費，所以更是開心。兩天一夜雖然很短，但好像把我視為他們社區營造的成員般，真是一趟難忘的古都之旅。
除了一部分圖片，本文圖片由筆者攝影
標題圖片：夜遊的行程。照片中央是鄉土研究家，人稱「學哥」的李宗學先生。民宿的工作人員提著鹿港傳統工藝的燈籠。