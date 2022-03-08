在臺灣回不了日本的我

想必不是只有我，應該很多住在臺灣的日本人都有這樣的想法。

「到底什麼時候才能回日本呢？」不對，最近可能已經到了「能瞻仰日本嗎？」的地步。我們這種心情，別說是臺灣人了，連身在日本的同胞也難以理解吧。

人生到現在沒碰過對未來如此不透明的感覺，還有無法掌握的時間軸。現在到底是什麼狀況也不是很清楚。怎樣都好，誰快點來做些什麼改變吧。

一轉眼將近兩年。這兩年間我都沒有回日本。依照規定，身為日本人的我若要回日本，日本政府是不會說不行的。但讓我不想回去的原因是隔離政策。

以目前來說，到日本後需要隔離兩週，回到臺灣後又要再隔離兩週，合計要一個月的隔離。要避開這件事是不可能的。日本的隔離做到的嚴厲管理程度我是不太清楚，但想到回臺灣後又要隔離兩週，就足以斷去回日本的想法了。

根據有隔離經驗的朋友的說法，在隔離期間那兩週總之就是沒事可做。有的就是時間，只能在看書跟上網中渡過。因為怕運動量不夠，所以在房間內到處走動。雖然可以喝回國時帶的酒，但不能外送買酒。就這樣乖乖地等待時間過去。

根據當局表示，隔離期間的管理做的非常徹底。政府利用高科技與人力，每天確認隔離者有沒有擅自出門行動。管制趨近完美的程度，所以如果有想要找漏洞逃出的想法，最好還是打消這個念頭。成功的機會趨近於零，被抓到違規的話，還會被重罰。

的確在隔離之下，行動自由會受到限制。但是上面所提到的友人笑著對我說：

「對木下來說應該沒什麼吧。說不定像在天堂呢。」

其實我聽到這句話時，自己也曾如此想過。隔離期間會被賦予獨立飯店房間、書籍、網路三種享受，三餐都有工作人員送來，應該沒有比這個更舒服的環境了。雖然不能踏出房門一步很痛苦，但是也只是兩週罷了。仔細想想去年的防疫緊戒三級的時候也大概像這樣。朋友對我有如此透徹的認識，讓我有點不好意思。

不過，這些都只是針對行動而言，隔離這件事所造成的負擔還不單單如此。隔離飯店一晚至少要三千元或四千元，若住15晚的話（臺灣的隔離日期計算不是14晚，是15晚），大致算一下約日幣20萬。這些費用都得自己負擔，在這期間也不能出門工作，原先可以賺進的收入則進不來，要說是損失也算是一種損失。

雖然每個人都有各自在意的地方，但是以時間跟費用來看，負擔真的不小。想一想，如果要經歷隔離才能回國，就失去動力了。我想這應該就是我身邊很多認識的人，這兩年間都沒有回國的原因。