無人駕駛貨櫃船成功入港：東京灣未來離岸300公里自動入港不是夢？

日本財團於3月1日宣佈，在東京港至津松阪港（三重縣）之間往返約790公里的航線上成功實施了貨櫃船自動航行試驗。同時，在東京灣這樣船隻密集的繁忙海域實現了船舶自動航行，這在世界上屬於首次。

此次試航是日本財團推進的無人駕駛船舶項目「MEGURI2040」的一部分，由DFFAS（Designing the Future of Full Autonomous Ship）聯盟實施。該聯盟由日本郵船集團旗下日本海洋科學主導，成員包括日本國內共30家企業。除海運、造船等相關公司之外，此次試航還凝聚了不同行業企業的技術、技巧，包括NTT等通信服務提供者、氣象資訊公司、海上保險公司等。



左一為日本海洋科學股份公司總經理赤峯浩一，左二、左三分別為日本財團常務理事海野光行、會長笹川陽平

避讓4、500艘船隻，實現自動航行

東京灣日均進出船舶數約500艘。該數值是麻六甲-新加坡海峽的1.5倍，是巴拿馬運河的10倍以上。此次試航使用的是一艘名為「朱雀號」的貨櫃船，船身全長95公尺，總噸位達749噸。船上搭載了多數大型船舶都配備的自動操舵裝置控制系統，它能使船在航行期間保持指定航向。除此之外，「朱雀號」還具備自動避障功能以避讓航線上出現的其他船隻，以及自動靠離泊功能。「朱雀號」於2月26日下午在東京灣自動離泊成功，而後出東京港，一路行至津松阪港海域，單程約20小時，於3月1日早上回到東京港靠泊。

雖然中途出現過臨時切換到手動操控的情況，但往返程自動航行率分別達到97.4%和99.7%。試航過程中，DFFAS聯盟專案負責人桑原悟對結果信心十足，他說：「光去程就成功避障107次。改變一次航線可以避開多艘船隻，由此推測累計避讓了四五百艘。」

此次試航之前，工作人員先在陸地上在一個貨櫃裡安裝好自動航行系統所需的伺服器、控制器等全套設備，再將整個貨櫃搬上「朱雀號」。用這種方法，無需大規模改造即可將已有船舶改成無人駕駛船。



在東京灣航行的貨櫃船「朱雀號」。船尾的白色貨櫃內安裝有運行自動航行系統的伺服器等設備（日本財團提供）



「朱雀號」的駕駛室。通過船舵下方的按鈕即可切換成由陸上支援中心遠端操控的模式