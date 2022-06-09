日本國家「新危機」：糧食自給率創新低下如何調度？政治外交 財經 社會 生活
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
日本還算是獨立的國家嗎？
2022年，烏克蘭危機爆發，以小麥為首的穀物價格、原油價格、化肥原料價格等漲幅擴大。這加劇了人們對近來日漸凸顯的糧食及生產資料保障問題的不安。
以小麥為例，俄羅斯和烏克蘭的小麥出口量合計占世界出口總量的3成。對於日本來說，雖然目前的進口國是美國、加拿大、澳洲，但放眼全球，進口替代國需求集中，小麥爭奪戰日益激化。
古巴作家、革命家何塞·馬蒂說過：「無法做到糧食自給自足的國家是奴隸之邦。」日本詩人、雕刻家高村光太郎也曾說過：「希望至少能做到食物自給自足。否則，無論是個人還是國家，都算不上真正獨立。」
2020年度，日本的糧食自給率僅為37.17%（以熱量為基準），刷新了自1965年開始統計以來的最低紀錄。是時候追問一句：這樣的日本還稱得上是獨立的國家嗎？而面對難以預估的事態，保護好本國民眾是作為獨立國家的最低條件。
烏克蘭危機激化了國際搶糧大戰
近來，中國等新興開發中國家的糧食需求增量明顯超過人們的預期。單憑中國經濟從疫情中恢復，需求成長所致這一個原因並不足以解釋這一趨勢。以大豆為例，中國已經進口了1.03億噸（2021年），而日本，縱然大豆消費量的94%都依靠進口，也不過339萬噸（2019年），只是中國的零頭。
假如中國提出稍微增加採購量，那麼大豆出口國可能就不賣給日本了。如今的中國等國家完全有能力以高價大量採購。事實上，在日本，進口大豆的價格正在逼近國產大豆。加之貨櫃船隻也逐漸不願經停日本，運來日本的海運費用因而上漲。可以說，在採購大豆的競爭中，日本已然拼不過對手了。
再如化肥原料，日本的磷和鉀100%依賴進口，但也因中國控制出口開始變得難以保障。就在此時，與中國齊肩的化肥原料生產大國俄羅斯等發生了紛爭。可以想見，今後日本化肥原料的進口之路將難上加難。這是因為，磷礦石生產國中，中國排名第1，俄羅斯排名第4；鉀肥生產國中，白俄羅斯排名第2，俄羅斯排名第3，中國排名第4。
另一方面，極端氣候變得越來越常見，這加大了全球供給的不穩定性，在供求緊張因素的共同作用下，價格很容易就會上漲。比如高油價帶動了原油替代品——以玉米等穀物為原料的生物燃料的需求上升，擴大了穀物價格暴漲的幅度。國際紛爭等無法預估的事態會讓情況快速惡化，眼下的烏克蘭危機正是如此。
糧食危機逼近，日本卻無糧食安全保障措施
2022年1月17日，岸田首相在施政方針演講中闡述了「經濟安全保障」，卻沒有提及「糧食安全保障」，而只在農業政策部分談到提振出口和農業智慧化（即充分利用機器人技術和資訊通信技術，推動農業省力化、精細化發展，提高農業生產效率）。糧食和生產資料價格已然高，在搶購競爭中日本顯然不再是中國等的對手，人們越來越擔心國民的糧食如何得到保障，國內農業生產又將如何持續。在這樣的情況下，政府居然只強調提高出口和農業智慧化，不能不說日本政府對糧食危機認識不足。
筆者並非否定提振農產品出口，但日本的糧食自給率只有37%，這在世界範圍內也屬於極低水準。對於日本來說，在糧食危機逼近的當下，首先要做的不是提振出口，而應該是全力確保國內農業生產吧。
再者，日本稱農產品出口額已達1萬兆日圓，其實也是「假像」。有人估算過，真正意義上的日本國產農產品出口額不到1000億日圓，大部分都是像威士忌、咖啡、巧克力、味噌、醬油等依賴進口原料的加工食品。要把出口額這一數字提高到5兆日圓，吹這麼個「空無一物的廣告氣球」到底有多大意義呢？筆者也並非否定農業智慧化，但鼓吹智慧化能解決一切問題，靠這樣癡人說夢來造勢到底有多大意義呢？
以進口為前提的經濟安全保障政策已然失敗
岸田首相的施政方針演講等內容依據的是自民黨於2020年12月16日提出的「關於制定經濟安全保障戰略的意見書」。意見書中雖然列有「加強糧食安全保障」這一部分，但同樣隻字未提「提高糧食自給率」。這讓人覺得他們終究只考慮如何在國際經濟環境中籌措糧食而已。
歸根到底，政府認為只要花錢就能買到，因此做好資金方面的準備就行了，這便是最便宜、最有效率的安全保障措施。但是，很明顯這一思路已經越來越行不通了。如果不正視這一點，安全保障就無從談起。
推動貿易自由化，糧食依賴進口就是保障經濟安全，這種論調從根本上來說缺乏長遠、綜合的視角。儘管短期內，維持國內糧食生產的成本高於進口農產品，但考慮到「花錢也買不到糧食」等難以預料的事態，從長遠來看，前者的成本實際上更低。在核電上，我們已經受到教訓了——只看到眼前發電成本低，卻忽視了可能發生無法挽回的重大事故。
而且，如果只考慮狹隘的經濟效率，將一切交由市場競爭解決，就會導致那些關乎生命和健康安全的成本遭到縮減，帶來巨大的危險。特別是像日本這樣，糧食自給率已經下降到37%了，一旦糧食數量得不到確保，那麼即便品質堪憂，除了進口也別無他法。換句話說，數量和品質的安全保障將同時崩潰。
這才是我們面臨的現實情況。所謂的「經濟安全保障」卻完全不涉及如何提高糧食自給率，偏離了「糧食安全保障」的本質。這種論調很危險，保護不了國民的生活和生命，也形成不了「安全保障」。
白米和牛奶減產是缺乏危機意識的表現
在糧食危機風險越來越高的當下，日本政府以白米和牛奶過剩為由要求減產。可現在不是減產，削弱農民生產積極性的時候。這太短視了！現在的日本已經連糧食都可能無法正常進口了，為什麼還要減產呢？
近30年來，日本人的收入持續減少，每年的食物消費量也在下降，受疫情影響，降幅進一步擴大。越來越多的人想吃卻吃不到。所謂過剩並不是由需求減少引發的，而是對本該供應的地方供應得不充分。在這樣的情況下，恰恰要增產，通過提供人道主義援助，救助消費者，進而減少庫存，救助生產者，同時還能應對即將到來的糧食危機。
筆者再次強調，農業政策的重點不應該是提振出口和農業智慧化。說是保障經濟安全，卻沒有提出保障糧食安全的具體措施，這是政策缺陷。如今，越來越多的國家能拿出比日本更多的資金來購買糧食，「花錢也買不到」的可能性越來越大。在這樣的情況下，以「花錢就能買到」為前提的經濟安全保障政策已然失敗。做好準備應對糧食無法進口的風險，才是真正的安全保障思路。
增強全體國民保護糧食的意識
現在的形勢，正需要全體國民一起思考如何維持和擴大國內糧食生產。生產、流通、零售、消費及相關產業都是「命運共同體」。零售商不要過度砍價了，如果無視農戶投入的成本，一味按照售價要求批發商壓低產地進貨價格，那麼農戶就會苦不堪言。一旦農戶堅持不下去了，零售商也將無以為繼。
消費者也不要覺得「便宜就好」了。沒有農戶就沒有食物。我們要強化從生產到消費的網路，摒棄「只顧現在、只顧金錢、只顧自己」的觀念，完善配套的公共援助，形成「三方共贏」的永續經濟。
日本民眾長期被灌輸了一種誤解，即在世界範圍內，日本農業受到的過度保護力度是最大的，實際情況卻完全相反。在美國，疫情造成農戶收入減少，政府為此累計撥款3.3兆日圓用於直接補貼農戶，並向農戶收購3300億日圓的糧食發放給生活困難的人。而日本在這方面的花費幾乎為零。
其實在實施緊急援助之前，美國、加拿大、歐盟還有相應的政策機制，即政府按照設定好的最低價格（指「融資單價」「支持價格」「干預價格」等）收購穀物和乳製品，用作國內外救濟物資。這是日本所沒有的。而且，為了補償農戶的生產費用，支付直接補貼還分兩步實施。這也是日本所沒有的。日本與其他國家之間的差距太大了。
換言之，日本農戶獲得的保護實際上是最不充分的，能夠堅持下來堪稱「精銳部隊」。儘管如此，日本的農業生產額還實現了世界排名第10位的佳績。希望日本的農戶能夠重拾這份自豪、自信，重拾保護國民的決心。
食物受制於人意味著喪失國家的獨立性
與保護生命、環境、地區、國土和國境相關的產業要舉全國之力支持，這在歐美國家是常識，在日本卻不是。這樣下去，日本將無法度過危機。國家應該投入財政資金，為防備不測事態構建安全網，制定解決措施。
例如，60公斤白米的價格從1.2萬日圓跌至9000萬日圓，國家如果為700萬噸作為主食的白米填補差價，只需要3500億日圓，這樣就能保護國民的生命。再如，實現全國中小學免費供餐只需要5000億日圓左右，這樣就能保護孩子們的未來。糧食才是國家防衛的關鍵。相比耗費6.6兆日圓從美國購買147架F-35戰鬥機（含維護費），這筆費用沒有理由拿不出來。
日本政府應謹記，「糧食受制於人就意味著國民生命受制於人，國家也就此喪失獨立性」，應重構農林水產業政策，將其作為國家安全保障戰略的核心。國民希望的是，政府不再將國家利益拱手讓給那些有利益勾連的日、美企業，而要繪製願景並構建全面的政策體系，發動國民貢獻一己之力來確保糧食安全，守護我們自己的生命、環境、社區和國土。
標題圖片：PIXTA