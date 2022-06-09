日本國家「新危機」：糧食自給率創新低下如何調度？

日本糧食自給率低是一個非常典型的「老而新的問題」。糧食自給率逐年下降，2020年度更是創下有統計以來的最低紀錄。全球暖化導致極端天氣頻發，農作物歉收；俄羅斯進攻烏克蘭引發國際局勢緊張，物流停滯，形勢堪憂。日本還能對低糧食自給率這一問題置之不理嗎？專家對此給出警訊。

烏克蘭危機激化了國際搶糧大戰 近來，中國等新興開發中國家的糧食需求增量明顯超過人們的預期。單憑中國經濟從疫情中恢復，需求成長所致這一個原因並不足以解釋這一趨勢。以大豆為例，中國已經進口了1.03億噸（2021年），而日本，縱然大豆消費量的94%都依靠進口，也不過339萬噸（2019年），只是中國的零頭。 假如中國提出稍微增加採購量，那麼大豆出口國可能就不賣給日本了。如今的中國等國家完全有能力以高價大量採購。事實上，在日本，進口大豆的價格正在逼近國產大豆。加之貨櫃船隻也逐漸不願經停日本，運來日本的海運費用因而上漲。可以說，在採購大豆的競爭中，日本已然拼不過對手了。 再如化肥原料，日本的磷和鉀100%依賴進口，但也因中國控制出口開始變得難以保障。就在此時，與中國齊肩的化肥原料生產大國俄羅斯等發生了紛爭。可以想見，今後日本化肥原料的進口之路將難上加難。這是因為，磷礦石生產國中，中國排名第1，俄羅斯排名第4；鉀肥生產國中，白俄羅斯排名第2，俄羅斯排名第3，中國排名第4。 另一方面，極端氣候變得越來越常見，這加大了全球供給的不穩定性，在供求緊張因素的共同作用下，價格很容易就會上漲。比如高油價帶動了原油替代品——以玉米等穀物為原料的生物燃料的需求上升，擴大了穀物價格暴漲的幅度。國際紛爭等無法預估的事態會讓情況快速惡化，眼下的烏克蘭危機正是如此。 糧食危機逼近，日本卻無糧食安全保障措施 2022年1月17日，岸田首相在施政方針演講中闡述了「經濟安全保障」，卻沒有提及「糧食安全保障」，而只在農業政策部分談到提振出口和農業智慧化（即充分利用機器人技術和資訊通信技術，推動農業省力化、精細化發展，提高農業生產效率）。糧食和生產資料價格已然高，在搶購競爭中日本顯然不再是中國等的對手，人們越來越擔心國民的糧食如何得到保障，國內農業生產又將如何持續。在這樣的情況下，政府居然只強調提高出口和農業智慧化，不能不說日本政府對糧食危機認識不足。 筆者並非否定提振農產品出口，但日本的糧食自給率只有37%，這在世界範圍內也屬於極低水準。對於日本來說，在糧食危機逼近的當下，首先要做的不是提振出口，而應該是全力確保國內農業生產吧。 再者，日本稱農產品出口額已達1萬兆日圓，其實也是「假像」。有人估算過，真正意義上的日本國產農產品出口額不到1000億日圓，大部分都是像威士忌、咖啡、巧克力、味噌、醬油等依賴進口原料的加工食品。要把出口額這一數字提高到5兆日圓，吹這麼個「空無一物的廣告氣球」到底有多大意義呢？筆者也並非否定農業智慧化，但鼓吹智慧化能解決一切問題，靠這樣癡人說夢來造勢到底有多大意義呢？

以進口為前提的經濟安全保障政策已然失敗 岸田首相的施政方針演講等內容依據的是自民黨於2020年12月16日提出的「關於制定經濟安全保障戰略的意見書」。意見書中雖然列有「加強糧食安全保障」這一部分，但同樣隻字未提「提高糧食自給率」。這讓人覺得他們終究只考慮如何在國際經濟環境中籌措糧食而已。 歸根到底，政府認為只要花錢就能買到，因此做好資金方面的準備就行了，這便是最便宜、最有效率的安全保障措施。但是，很明顯這一思路已經越來越行不通了。如果不正視這一點，安全保障就無從談起。 推動貿易自由化，糧食依賴進口就是保障經濟安全，這種論調從根本上來說缺乏長遠、綜合的視角。儘管短期內，維持國內糧食生產的成本高於進口農產品，但考慮到「花錢也買不到糧食」等難以預料的事態，從長遠來看，前者的成本實際上更低。在核電上，我們已經受到教訓了——只看到眼前發電成本低，卻忽視了可能發生無法挽回的重大事故。 而且，如果只考慮狹隘的經濟效率，將一切交由市場競爭解決，就會導致那些關乎生命和健康安全的成本遭到縮減，帶來巨大的危險。特別是像日本這樣，糧食自給率已經下降到37%了，一旦糧食數量得不到確保，那麼即便品質堪憂，除了進口也別無他法。換句話說，數量和品質的安全保障將同時崩潰。 這才是我們面臨的現實情況。所謂的「經濟安全保障」卻完全不涉及如何提高糧食自給率，偏離了「糧食安全保障」的本質。這種論調很危險，保護不了國民的生活和生命，也形成不了「安全保障」。 白米和牛奶減產是缺乏危機意識的表現 在糧食危機風險越來越高的當下，日本政府以白米和牛奶過剩為由要求減產。可現在不是減產，削弱農民生產積極性的時候。這太短視了！現在的日本已經連糧食都可能無法正常進口了，為什麼還要減產呢？ 近30年來，日本人的收入持續減少，每年的食物消費量也在下降，受疫情影響，降幅進一步擴大。越來越多的人想吃卻吃不到。所謂過剩並不是由需求減少引發的，而是對本該供應的地方供應得不充分。在這樣的情況下，恰恰要增產，通過提供人道主義援助，救助消費者，進而減少庫存，救助生產者，同時還能應對即將到來的糧食危機。 筆者再次強調，農業政策的重點不應該是提振出口和農業智慧化。說是保障經濟安全，卻沒有提出保障糧食安全的具體措施，這是政策缺陷。如今，越來越多的國家能拿出比日本更多的資金來購買糧食，「花錢也買不到」的可能性越來越大。在這樣的情況下，以「花錢就能買到」為前提的經濟安全保障政策已然失敗。做好準備應對糧食無法進口的風險，才是真正的安全保障思路。