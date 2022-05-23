日本人時隔51年再奪亞軍：反田恭平談蕭邦國際鋼琴大賽

在2021年10月舉辦的蕭邦國際鋼琴大賽中奪得亞軍後，反田恭平受演奏會和媒體爭相邀約，終日行程滿檔。然而，他並非一夜躥紅的無名之輩，在挑戰蕭邦國際鋼琴比賽之前，他早已是音樂界冉冉升起的一顆明星。他不僅以鋼琴家的身份活躍在音樂界，還聚集了一批風華正茂的演奏家，牽頭創立了專業管弦樂團JNO，同時涉足音樂製作領域，是一位具有三頭六臂能力的斜杠音樂家。這位27歲的青年音樂家，是以怎樣的姿態迎戰5年一屆的世界級大賽的呢？

1994年出生於東京。2012年日本音樂比賽冠軍，2014年進入莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院學習。在日本國內外屢創佳績，2017年起就讀於蕭邦音樂學院，師從彼得·帕萊齊內。2020年在維也納金色大廳首演成功。2021年在蕭邦國際鋼琴大賽中，時隔51年再度為日本斬獲亞軍。與同輩演奏家創建Japan National Orchestra（JNO），擔任負責人。

12歲時與音樂結緣 ——您是從什麼時候決定參加蕭邦國際鋼琴比賽的呢？ 第一次知道這個比賽是12歲的時候。我在電視上看到了一個紀錄片，才知道原來還有這樣一個領域。我當時本來是想當足球選手的，小羅、貝克漢在世界盃上一出場踢球，全世界幾千萬人為之沸騰，我憧憬的是這樣的領域。不過，在那部紀錄片中看到，音樂家彈奏完最後一個音符後，臺下的觀眾全體起立鼓掌，我才感受到原來音樂也能讓人這麼心潮澎湃。知道有這樣一個領域存在後，我就意識到自己很渴望站到那個舞臺上了。 ——後來您真的報名參賽，是出於怎樣的想法呢？畢竟您在事業上已經取得了長足發展，首演成功後沒多久就成為「一票難求的鋼琴家」… 對於「一票難求」這個評價我非常感激，但另一方面我內心也在想，這僅限於日本，不管在日本多麼受追捧，古典音樂的殿堂還是在歐洲，所以我希望在那邊也能獲得好評。該怎麼做才能實現這個想法呢？當然，以替補（代替缺席的音樂家上場演奏）的身份嶄露頭角也是個機會，但我覺得最快的辦法還是去參加比賽。 如果要去參加（蕭邦）大賽的話，就得提前做準備，所以2017年前後我前往波蘭留學，但是到底要不要報名參賽，我卻一直猶豫到臨近報名結束前。

將近兩次比賽中的4000首曲目數位化 ——蕭邦國際鋼琴大賽的預選賽資格審查的是資料和演奏錄音。直到結果公佈後，很多人才知道您報名參賽了，是吧？ 很多人看了資料審查的結果都驚訝地表示：「反田居然要參賽！？」我多次被人問到為什麼要參賽，如今是否有必要參賽。也因為這個原因，我多少感到有些壓力，想著絕對不能落選。 我內心報名參賽的意願很強烈，因為我想檢驗一下自己的實力。另外，我想在從小就憧憬的那個大賽的決賽中演奏一首協奏曲（決賽演奏蕭邦的第一或第二鋼琴協奏曲）。 而且，那時候我身邊已經有JNO（管弦樂團，全稱Japan National Orchestra。前身是2018年反田帶頭成立的MLM Double Quartet，2019年發展為MLM National管弦樂團，2021年改名為JNO）的成員了。看到他們不斷向國際大賽發起挑戰，或者在國內也從屬於某個專業樂團，取得首席地位，我也會想，自己不參加比賽是行不通的。想讓JNO在全球獲得知名度，首先我這個發起人得打響自己的名號，否則我們很難成為世界級的樂團——這也是我出戰國際比賽的一個理由。 ——眾所周知，您決定參賽後，總會精心策劃周密的戰略。那麼，這次比賽您採取了怎樣的戰略呢？ 我對近兩屆蕭邦大賽的參賽者選定的曲目和演奏方式進行了分析，把4000首曲目進行了數位化處理。我研究了第一輪比賽演奏哪首曲目比較容易晉級（蕭邦大賽的正賽經3輪比賽晉級決賽，最終角逐名次），還把最近兩次比賽的評委評價全都過了一遍。上次的評委會主席評價得挺有趣的，當時參賽選手的必選曲目彈奏的都是圓舞曲，他的評價是『沒一個人按照圓舞曲的節奏演奏』，『缺乏創意』。我在消化吸收這些評價的基礎上反覆推敲，最終確定了自己的演奏方式。我的基本思路是，為了在比賽中獲勝，一定要彈奏出能在比賽中不斷過關斬將的蕭邦。

「你不是鋼琴家。你是藝術家。」 ——那您實際上是在參考以往這些傾向的基礎上演奏的嗎？ 說實話，第一輪我也不知道評委是什麼傾向，至於結果如何更是難以預料，所以只能中規中矩地演奏。第一輪的結果出來後，評委的傾向就很明確了。總之，充分表現出自己個性的選手勝出。個性強的人，或者與此相反，演奏得相當正統的人都晉級到下一輪。我當時的想法是，我隨時都可以按照自己喜歡的方式彈奏，但光這樣是不行的。所以，從2017年起教我的波蘭老師的意見就變得非常重要了，他教會了我很多蕭邦樂曲的演奏規則。 ——每一輪的曲目都是您深思熟慮之後選擇的吧？ 大概從2016年起，我開始正式考慮選曲的事情，實際上在巡演中我也嘗試彈奏蕭邦的曲目，判斷自己擅長哪一首。我一直認為曲目順序的安排和呈現方式也會納入評委的考量當中，所以我對現在的自己想表達什麼、如何表達思考了很久，才定下了曲目。頒獎典禮上，評委凱文·凱納對我說：「看得出你選曲是下了很大功夫的。」他一向以嚴苛著稱，能得到他的認同，我非常高興。還有巴西評委亞瑟·莫雷拉·利馬臨走前對我說：「你不是鋼琴家。你是音樂家，是藝術家。」開始我感到很震驚，但後來仔細一想，這可能是最讓我欣喜的評價了。比賽期間，歷屆比賽獲獎的鋼琴家們都給我提出了寶貴意見，讓我很受鼓舞。 ——聽說您當時還特意設計了髮型，被當地媒體稱作「武士頭」。 當然要靠音樂一決勝負，但僅靠音樂很難。我想，要是有什麼標誌性的特徵就好了。除了評委，還有必要讓當地人也記住我的臉。現在SNS和Youtube都很發達，於是我就留長了頭髮，蓄起了鬍鬚，希望能吸引全世界觀眾的目光。 ——健身方面，聽說您也在進行肌肉訓練之類的運動？ 我在俄羅斯的莫斯科音樂學院留學時，在馬林斯基劇院聽過鄧尼斯·馬祖耶夫演奏的普羅科菲耶夫的第二鋼琴協奏曲。這位鋼琴家身高198cm，身體健壯。他的琴聲非常響亮，感覺都能蓋住樂團的聲音了。聽了他的演奏後，我不禁感慨自己彈出的聲音是多麼孱弱無力。所以我就開始健身了，我想骨骼是改變不了了，但肌肉還是可以改變的。 我也擔心蕭邦國際鋼琴大賽賽場（華沙愛樂音樂廳）的音響如何，協奏曲能否彈奏出不遜色於樂團的音量。所以我姑且多多進食，勤動手指練起來。我本來就是肌肉型體質，稍微動一動就會長肌肉。