生活在神戶的烏克蘭女性，日夜難眠，為祖國的家人擔憂

【神戶新聞】俄羅斯對烏克蘭的軍事行動仍在繼續，一名生活在神戶的烏克蘭女性因為擔心祖國的家人而徹夜難眠，淚水和憤怒讓她的聲音變得顫抖——「為什麼沒有武器的普通人會被殺害？太讓人痛心了！」

西牧愛貝麗娜女士（40歲，現居神戶市灘區）1999年從烏克蘭西部城市捷爾諾波爾來到日本，嫁給日本人後育有一女（19歲）。她說，母親蕾拉女士（65歲）和哥哥巴塞利先生（43歲）生活的家鄉也受到了戰火波及，不時會聽到爆炸的聲音。西牧女士每天都通過SNS一次又一次地確認家人的平安，「如果三四個小時沒有消息，就會覺得心神不寧」。

而且西牧女士還擔為心臟不太好的哥哥感到擔心。她憂心忡忡地表示「就算徵兵到最後才會輪到他，但哥哥非常愛國，恐怕會瞞著我們主動參軍」。2014年，治安部隊與示威遊行人群發生衝突，造成多人死傷，那次的政變就是如此。哥哥為了不讓家人擔心，謊稱「去上班」，之後在首都基輔加入了遊行隊伍，結果因為嚴寒和營養不良而患了肺炎。

這次，為了勸說哥哥打消念頭，西牧女士曾在電話裡哭著懇求他，但哥哥反駁說「那些犧牲的年輕人們也有母親和家人。為什麼單單我可以不去？」。哥哥和其他民眾為「保衛自己的祖國」而走到一起，西牧女士從他們身上感到「烏克蘭人民變得更加團結了」。

由於疫情等因素的影響，西牧女士最後一次與故鄉的家人見面還是在2014年。看到電視上悲慘的畫面，她不禁淚流滿面，更加思念母親。「媽媽年紀越來越大了。我想讓她看看孫女，更想擁抱她。」西牧女士每天在為家人虔誠地祈禱。

撰文：永見將人

標題圖片：在西牧愛貝麗娜的哥哥巴塞利先生（右）的婚禮上，母親蕾拉女士（中）流露出安詳的表情（西牧女士提供）

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