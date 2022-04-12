明明就很好吃、但外國人「避之唯恐不及」的台灣美食大探索！

不用說大家也知道，台灣是美食聖地。但有很多食物，不像巨星架勢的小籠包或芒果冰，它們因外觀和氣味不佳而讓人還沒吃就卻步。本文列舉幾樣「外表不受愛戴的食物」，想幫它們挽回名譽。若能了解那些食物背後有著傳承的功夫和熱情，還有被當地愛戴的景象，應該會吸引更多人想好好品嚐一番。

臭豆腐有其悠久的故事 若以外國人為對象做一份「害怕的台灣料理排行榜」的話，榮登第一名的應該就是臭豆腐也不爲過。將豆腐泡在植物性的滷汁發酵後，再炸或蒸來吃。 臭豆腐在台灣的戰後時期，由中國大陸移民廣泛傳開。讀起有一首俳句「老闆講 故國的回憶 臭豆腐」 （黄霊芝『台湾俳句歳時記』），讓人浮現著阿伯一邊操著老家的中文說著故事，一邊在小攤上炸豆腐的景象。 根據發酵學專家小泉武夫所說，在台南的臭豆腐店吃到的臭豆腐比中國還要臭很多。



員林市龍燈夜市的黑皮臭豆腐攤 台灣的炸臭豆腐，主要都是外皮酥脆口感極佳，中間空洞塞進的豆瓣醬和蒜泥香氣四溢。通常臭豆腐呈黃褐色，但像「黑皮臭豆腐」的黑色版本也有。在彰化縣員林市的龍燈夜市，有間歐巴桑自己一人經營的黑皮臭豆腐攤。在黑色臭豆腐上淋著滿滿的豆瓣醬，氣味並沒有那麼重，是很溫和的味道。會變成黑色是因為用不同發酵菌製成的，據說是中國湖南省的做法。 麻辣臭豆腐則是將臭豆腐浸在辣湯裡的一種料理。但若想要更直接嚐到臭豆腐的獨特風味，最好試試清蒸臭豆腐。另外還有加入臭豆腐口味的蒸餃及臭豆腐香腸等創作料理。



