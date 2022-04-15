SNET台灣：建構永續台日情誼關係的台灣學者平台

「SNET台灣」是什麼？

網路上流傳著很多關於台灣的資訊，卻不知道什麼資訊是可信的──這種時候，便推薦讀者觀看由SNET台灣製作發布的「SNET台灣頻道」線上YouTube教材，或是「大家的台灣教育旅行導覽」網站。

SNET台灣（NPO法人日本台灣教育支援學者連線）是在日本進行台灣研究的學者們希望能深化台日相互理解而創建的平台，旨在將台灣研究領域的最新成果作為教育資源，提供給社會大眾。該連線請到早稻田大學榮譽教授若林正丈老師作為顧問，由洪郁如（一橋大學）、山崎直也（帝京大學）與筆者3人在2018年發起。現在，該連線以日本台灣學會會員為主，共獲得約80位台灣研究學者與專家的協助，致力於將台灣研究領域裡最新的學術研究成果與知識，以淺顯易懂的方式傳達給觀眾。

帶領大家認識鄰國的「朋友」

創設SNET台灣的契機，要回溯至2018年1月與2月，筆者在偶然情況下，分別從山崎老師與洪老師處聽說：現在有很多高中生都前往台灣進行教育旅行，但在高中歷史課上卻鮮少有機會能獲得與台灣相關的知識，實在相當可惜，希望能改善現況。當時也有一位台灣的朋友曾多次對我說：既然妳有那麼多關於台灣的知識，就應該回饋社會，為台日兩地的年輕人做點社會貢獻。但我仍有些猶豫，畢竟要跨出自己的專業領域（台灣文學研究）來進行活動，感覺有些冒昧，且我也沒有那種自信與勇氣涉足學術以外的場域。

就在那時，我從洪老師與山崎老師處聞知台灣教育旅行的現狀，受到了頗大衝擊，一查之下才知道，日本前往海外進行教育旅行的學生，有3分之1，約5萬人以上，都是前往台灣。不過高中歷史教科書裡關於台灣的敘述極少，在這種情況下，負責引導的老師在事前學習等準備階段，想必也會頗感困擾。於是，筆者便開始思考自己能夠做些什麼，最後在2018年由3人合力創辦了SNET台灣（日本台灣教育支援學者連線）。



山川出版社『詳説日本史』

其實，在日本高中裡使用率最高的日本史教科書《詳說日本史》（山川出版社）正文裡關於台灣的敘述，僅有以下幾項：①台灣出兵、②馬關條約與台灣、澎湖群島的割讓、③樺山資紀受任命為台灣總督、④鈴木商店破產導致台灣銀行抱有大量不良債權，若槻內閣無法解決台灣銀行問題導致內閣總辭、⑤「皇民化」政策、⑥舊金山和約致使日本放棄台灣等領土、⑦亞洲四小龍等7項，每一項都只有1至3行，即使把所有與日治時代相關的敘述加起來，也不到1頁。

另一方面，台灣一般高中必修的歷史課教科書（參日文翻譯版：薛化元主編，永山英樹翻譯之《詳說台灣史：台灣高中歷史教科書》雄山閣，2020年）裡，225頁中，關於日治時代的敘述為第108頁到第163頁，共有56頁，占了4分之1。





有很多日本人在網路上看到諸如「日本殖民統治促進台灣現代化」、「日本替台灣建造水庫」等資訊，就認為「難怪台灣那麼親日」，但在前述的台灣歷史教科書中雖也有提到日治時期的基礎建設，卻是「殖民體制下的經濟發展」裡的1個項目，其後就是「差別待遇下的社會發展」，也難怪台日雙方對彼此的知識與認知會有差異。然而，日本的高中生不該被侷限在「親日台灣」這種偏頗且單方面的印象，而是要建構能相互尊重、相互理解的友誼關係。為此，創立SNET台灣最大的動機，就是希望能帶領大家認識鄰國的朋友。

台灣充滿學習「現代社會」的機會

在日本，媒體對台灣的報導在1990年以前，也就是台灣的白色恐怖時代，可說是極為少見。1990年代，司馬遼太郎《台灣紀行》（1994）出版，遂讓許多人關注到台灣的日語世代。2011年東日本大震災時，台灣人對日本進行鉅額捐款，媒體對「親日台灣」的報導也飛躍性地增加。而且，台灣在防疫措施上的成功，也讓日本人更加關注台灣社會。

台灣社會在性別平等、LGBTQ、移民、多樣性、青年的政治參與、人權、轉型正義、環境、能源問題等等──這些日本目前正在面對的課題上，很早就在處理這些問題，因此台灣其實到處都充滿著學習「現代社會」的機會。SNET台灣，也希望日本的高中、大學生能嘗試認識「鄰居」台灣，接觸不同價值觀，體驗通往新世界的門扉敞開的喜悅。同時，我們也希望能幫助雙方進行交流，分享彼此的喜悅，雖然力量不大，仍努力地活動著。