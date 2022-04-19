為日本偏鄉醫療帶來希望！臺灣醫師投入多語言線上診療

日本的臺灣胸腔內科醫師，曾在日本國內外發表數場演講，更於2020年著手和其他日本內科醫師發行《由胸腔內科醫師解說新型冠狀病毒COVID-19》一書。

他是徐立恆（以下稱徐醫師），出生於日本。在一個醫師世家成長，爺爺與父親都是內科醫師，從小耳濡目染也跟隨父親走上行醫的道路。與日本淵源如此深厚的他在2015年披上白袍開啟了他在日本的行醫旅程。更於2021年創立「多語言遠端醫療ONLINE HOME DOCTOR」（以下簡稱：OH doctor ）為日本醫療現代化盡一份心力。





語言隔閡造成醫療資源無法平均分配

創業，或許是多數在海外的臺灣人為自己找一條向外發展的道路，但徐醫師為的是讓弱勢團體也能夠得到妥善的醫療照護，而這些弱勢團體包括「旅日外籍人士、居住在偏鄉的族群」。

按2021年內閣府所頒佈的《2020年高齡化社會白皮書》，1970年時65歲以上的人口數為740萬人，到了2020年65歲以上的人口數已高達3619萬人，換句話說50年間成長了5倍之多。

此數據顯現日本已走向高齡化社會，為解決這項問題，政府放寬外籍勞動人口限制，以支撐起這個壯年勞動力人口不足的脆弱社會。疫情之前，外籍勞動人口以每年 20 萬人的速度進入勞動市場，且不斷成長。

根據厚生勞動省公開的《外國人雇用狀況》資料顯示，2020 年在日外籍勞動人口已達到 172 萬 4328 人，其中以越南勞動人口位居第一，占全外籍勞動人口的25.7%。

越南籍勞動人口當中又以技能實習生為主要族群，高達21萬8600人。此族群的日語能力平均值低於高度專業職的外籍勞動者，因此成為日本社會上相對弱勢的一個族群，而這也影響到他們無法和日本人一樣使用到等值的醫療資源。

從過去至今，在日本的看診經驗上經常遇到日語能力無法和醫師溝通的患者，這時徐醫師便利用自己三語（中、英、日）的優勢，為許多病患進行翻譯及看診。雖然有許多病患幸運地遇到了徐醫師，因此得到適當的治療，但也有旅日外籍人士因為無法和醫療人員溝通，選擇放棄就醫最終拖延病情導致逝世。這些都是促使他創業的原因之一。



