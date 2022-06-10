宮崎市：不為人知的餃子文化，購買額首次排名日本第一！飲食 生活 社會
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購買頻率、支出金額均如願成為第一
2022年2月8日，宮崎市民迎來了歷史性的一天。
由宮崎市餃子協會舉辦的結果報告會在市政府召開，同時進行線上直播，渡邊愛香會長拿起麥克風致辭。她身穿繪有餃子圖案的紅色日式短外衣，說了這樣一番話。
「剛才總務省的家庭經濟調查結果發佈了，我在此予以報告。首先，在餃子的購買頻率上，繼去年之後我市仍然獲得第1名。另外，在支出金額上去年我們獲得第3名，令人無比遺憾，但今年我們終於如願以償奪取第1。這是所有人共同努力的成果。」
會場上掌聲雷動，市長將感謝信贈予渡邊會長。不久之後，宮崎機場展出了當地的高中生用不銹鋼製作的餃子獎盃。
宮崎因餃子而沸騰。不過，我突然想到一個問題：每年2月新聞報導的所謂「餃子日本第一」，到底是怎麼回事呢？
我很想了解，特意做了調查，才知道原來這是總務省統計局根據家庭經濟調查結果進行的排名。根據每戶家庭在餃子上的支出金額來決定哪裡是「餃子日本第一」。
此項排名始於上世紀90年代，當時宇都宮市著眼於當地眾多的餃子館，希望借此振興城市。
人們在車站前樹立餃子石像，舉辦餃子節，還請來人氣明星，想方設法宣傳宇都宮的餃子。每年2月新聞都會報導「今年也是宇都宮榮獲日本第一」，我們日本人的頭腦裡也自然而然地被植入了「餃子=宇都宮」的印象。
宇都宮市連續15年穩居日本第1。後來出現了濱松市這個「勁敵」，迎來了新的局面。
第1名是宇都宮市，或者濱松市。原本一對一的穩定局面突然被宮崎市打破，及至宮崎登頂冠軍寶座，整個日本無不為之震驚。
在流覽轟動全網的宮崎餃子相關報導的時候，我發現這次的排名之所以被打亂，與一個被稱為「宮崎餃子王子」的人物有關。我通過SNS聯絡請求採訪他，他爽快地答應了，出現在視訊中的是一位戴著奇怪的帽子、較之王子稱呼年齡稍嫌偏大的男性。
宮崎人沒有意識到餃子的魅力
這位自稱「宮崎餃子王子」的人叫恒吉浩之。他向我講述了他與宮崎餃子的奇緣。
「有一次在東京的神田參加一個餃子節的活動，品嘗各地送來的餃子，在這裡初次領略到宮崎餃子的美味。正好那個時候我以宮崎和東京兩地為據點採訪、撰寫稿件。」
恒吉每次到宮崎市都會全力進行調查工作。他逢人就問：「餃子，您大概多久會吃一次？」很多人都面露歉意地回答道：「嗯…每週也就吃一次吧。」
恒吉一聽，興奮得不得了。
「每週1次，這不是已經非常多了嗎！宮崎真是不為人知的『餃子之都』啊！」
恒吉迅速向餃子節的舉辦者、後來創辦了一般社團法人「煎餃協會」的小野寺力彙報了宮崎的情況。他們兩人志趣相投。
「宮崎餃子，比想像的要受歡迎得多啊！而且最重要的是，市民們並沒意識到自己餃子吃得很多這件事呢。」
「一定要從當地居民的認識上開始改變。我們在宮崎舉辦餃子方面的活動吧。」
宮崎市民只是因為喜歡而吃餃子，僅此已經倍感幸福，但在兩個餃子迷看來，「決不能讓如此美好的餃子『世外桃源』就這麼埋沒而無人知曉！」他們為此坐臥不寧。
那麼，下邊我們就請「餃子王子」暢談宮崎餃子的魅力吧。
「首先，宮崎有著奇特的餃子文化，人們去探親訪友的時候，總是會帶上自己經常吃的、最喜歡的餃子當做禮物。另外，有很多家庭會在中意的店裡買很多餃子常備在冰箱裡，還經常分給左鄰右舍呢。」
哇，餃子真是與生活密不可分呢。
「這種時候最常去的就是各地努力經營的家常菜類的餃子店。大家各自有自己熟悉的本地店，所以連鎖店根本沒有進入的機會。」
「說到餃子，一般都是蘸著醬油、醋、辣油來吃，但宮崎的蘸料遠不止這些。說起來，宮崎甚至被稱為『蘸料之都』呢。」
嗯？這可頭一次聽說。
「當地產的美味蔬菜生吃的機會比較多，所以蘸料的種類非常豐富。這些蘸料也可以用來吃餃子。比如，日向夏柑橘蘸料就是相當不錯的選擇。用味噌、柚子胡椒、柚子醋做調料也很美味。總之有很多的吃法。」
每天26至28萬個，幾乎全部賣光的超人氣店
統治餃子之都的「盟主」是一家名叫「餃子丸岡」的店舖。說到這個店，餃子王子的語氣更加熱切。
「在宮崎，有很多餃子店原先都是賣上等肉的精肉店，丸岡也不例外。這裡的餃子帶有甜味，餃子皮很脆。輕輕夾起來一個一個送進嘴裡，簡直停不下來呢。」
丸岡在鹿兒島、福岡和大阪等地也有直營店，無論哪個店每天都幾乎銷售一空。據說每天銷售26萬到28萬個餃子。丸岡是外賣專營店，客人都是付完錢之後買回家吃，但是店前排起的長隊一直沒有斷過。
餃子王子被丸岡的味道感動，有一次申請對店鋪進行採訪，但遺憾的是被拒絕了。不知為什麼，他說起這段經歷還蠻高興的。
「因為他們說『讓大家知道我們店當然很開心，但我們出售的餃子數量實在無法增加了』。丸岡的26萬到28萬個餃子都是城裡的阿姨們在工廠製作的，據說人手已經不夠了。」
餃子王子的搭檔小野寺接著補充道：「丸岡只銷售食用期限在4天內的生餃子。從商業角度考慮，當然是保存期長、銷售管道更寬的冷凍餃子更好，但丸岡為了讓顧客品嘗到新鮮的肉和蔬菜的味道，一直堅持製作生餃子。我覺得這非常了不起。」
相較利潤，更重視味道。聽到這裡我終於領會了宮崎餃子的精彩之處。
餃子王子移居過來後，立刻去縣政府、市政府向負責人請求「保障宣傳宮崎餃子的預算」。但是，負責人當場拒絕了他的請求，說「宮崎有很多需要宣傳的東西，比如牛、雞、蔬菜，沒有精力去做餃子的宣傳」。即使如此，他依然軟磨硬纏，於是負責人說：「如果能做到日本第一，政府可以考慮啊。」負責人當時也真沒想到能做到日本第一。
但是，他們兩個人是了解宮崎餃子的潛力的，想方設法要改變當地人的認識。
「外地人」挖掘出餃子的魅力
最初的宣傳是2018年的「宮崎街道餃子節」。接著，餃子王子出演了以高收視率著稱的宮崎當地節目《續先生的星期六》。在節目中，主持人拜託恒吉「那麼您就做提高宮崎餃子人氣的餃子王子吧」，於是恒吉正式被封為「王子」。
不只限於當地的活動，餃子王子還通過東京的媒體宣傳宮崎餃子。由於宮崎設有備受關注的職棒春訓地，也請體育媒體登載過宮崎餃子的報導。2020年3月30日，小野寺也在人氣節目《松子所不知道的世界》訂購餃子這一期中，極力推薦了宮崎餃子。地方和全國，雙管齊下的強力宣傳，果然奏效了。
「也許是宮崎縣人的共性吧，熱鬧起來喜歡大家聚在一起，被縣外的人誇獎的話會非常開心。」
被好管閒事的東京餃子迷不斷地稱讚「真了不起，真了不起」，宮崎市民、縣民都漸漸地認真起來。於是還沒等到兩個人預估的時間，宮崎就已經成為日本第一了。
在這一點上，不能忽略疫情帶來的影響。
每年2月公佈的排名是根據總務省的家庭經濟調查結果製作而成的。統計的對象只是從超市或外賣專營店帶回家吃的冷藏餃子，不包括冷凍餃子和在外就餐吃的餃子。這原本也是宮崎餃子獨具特色的優勢之所在。
在兩人的大力宣傳下，當地的熱情漸漸高漲，而此時由於疫情爆發，開始提倡「待在家裡」，宮崎市民比以往更喜歡在家裡吃餃子了。
「餃子支撐了我的人生」
宮崎餃子日本第1。引發餃子熱潮的雖然是兩位餃子迷，但其實這個地方有著長期珍視餃子的生產者。
本文開頭報告會上致辭的宮崎市餃子協會渡邊會長也是其中的一員。
「協會成立於2019年9月，會長這職位是我毛遂自薦的。因為我自己也出生於餃子批發商之家，強烈感受到餃子支撐了我的人生。」
渡邊會長希望回饋來自餃子的這份恩賜。所以她一心一意地為之努力，在這個過程中宮崎餃子成為日本第1。渡邊會長的生活也因此忙得不可開交，每天會接受3、4個採訪。
即使實現了日本第1的願望，餃子王子似乎還有很多事情想要告訴大家。
「這次獲得日本第1的雖然是宮崎市，但並不是只有宮崎市這麼有競爭力。整個宮崎縣的人都喜歡餃子，特別是高鍋町的人們，總是在吃餃子，達到了令人難以置信的程度。」
餃子王子對餃子的熱情絲毫不見減退。
標題圖片：宮崎餃子王子也熱愛的「餃子丸岡」的餃子。只賣冷藏餃子，每袋50個，1300日圓（宮崎餃子王子提供）