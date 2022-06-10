宮崎市：不為人知的餃子文化，購買額首次排名日本第一！

2021年每戶家庭的餃子購買額，宮崎市超過了宇都宮市和濱松市這兩個「餃子之都」，首次躍居日本第一。本文請相關人士暢談自己的切身感受，為您揭曉連餃子迷都大為驚訝、不為人知的「餃子之都」的真實情況，以及宮崎的餃子購買額居日本第一的原因。

宮崎人沒有意識到餃子的魅力 這位自稱「宮崎餃子王子」的人叫恒吉浩之。他向我講述了他與宮崎餃子的奇緣。 「有一次在東京的神田參加一個餃子節的活動，品嘗各地送來的餃子，在這裡初次領略到宮崎餃子的美味。正好那個時候我以宮崎和東京兩地為據點採訪、撰寫稿件。」 恒吉每次到宮崎市都會全力進行調查工作。他逢人就問：「餃子，您大概多久會吃一次？」很多人都面露歉意地回答道：「嗯…每週也就吃一次吧。」 恒吉一聽，興奮得不得了。 「每週1次，這不是已經非常多了嗎！宮崎真是不為人知的『餃子之都』啊！」

從東京移居至此數年，自稱宮崎餃子傳道士的「宮崎餃子王子」 恒吉浩之 他也在宮崎市內的鬧市「西橘通」上做小酒吧的宣傳（田村昌士攝影） 恒吉迅速向餃子節的舉辦者、後來創辦了一般社團法人「煎餃協會」的小野寺力彙報了宮崎的情況。他們兩人志趣相投。 「宮崎餃子，比想像的要受歡迎得多啊！而且最重要的是，市民們並沒意識到自己餃子吃得很多這件事呢。」 「一定要從當地居民的認識上開始改變。我們在宮崎舉辦餃子方面的活動吧。」 宮崎市民只是因為喜歡而吃餃子，僅此已經倍感幸福，但在兩個餃子迷看來，「決不能讓如此美好的餃子『世外桃源』就這麼埋沒而無人知曉！」他們為此坐臥不寧。 那麼，下邊我們就請「餃子王子」暢談宮崎餃子的魅力吧。 「首先，宮崎有著奇特的餃子文化，人們去探親訪友的時候，總是會帶上自己經常吃的、最喜歡的餃子當做禮物。另外，有很多家庭會在中意的店裡買很多餃子常備在冰箱裡，還經常分給左鄰右舍呢。」 哇，餃子真是與生活密不可分呢。 「這種時候最常去的就是各地努力經營的家常菜類的餃子店。大家各自有自己熟悉的本地店，所以連鎖店根本沒有進入的機會。」

宮崎餃子外觀看似相同，味道多種多樣。從左上開始按順時針方向：「黑兵衛」（宮崎市）、「RYO GARDEN」（宮崎市）、「樹樹」（高鍋町）、「餃子之鄉」（日向市）（宮崎餃子王子提供） 「說到餃子，一般都是蘸著醬油、醋、辣油來吃，但宮崎的蘸料遠不止這些。說起來，宮崎甚至被稱為『蘸料之都』呢。」 嗯？這可頭一次聽說。 「當地產的美味蔬菜生吃的機會比較多，所以蘸料的種類非常豐富。這些蘸料也可以用來吃餃子。比如，日向夏柑橘蘸料就是相當不錯的選擇。用味噌、柚子胡椒、柚子醋做調料也很美味。總之有很多的吃法。」