沖繩或將成為「蘭姆酒聖地」：泡盛酒老店大小甘蔗釀酒，為當地開拓新的未來

著名蒸餾酒師釀造的8款蘭姆酒

今年是沖繩回歸日本本土50週年，在這里程碑式的一年中，沖繩受到了各方矚目。4月11日起開播的NHK晨間劇《灶動的心》，其背景地便是沖繩。

說起晨間劇，00年代前期的沖繩熱潮也得益於《水姑娘》（2001年）的熱播。沖繩酒「泡盛」在沖繩熱潮正值巔峰期的2004年，創下了史上最高出貨量的紀錄。然而，此後受沖繩縣民不再青睞泡盛等因素的影響，業績萎靡，年出貨量屢創新低，2020年跌至2004年的一半。

如此逆境之下，依然有釀酒商迎難而上，視危機為機遇，勇於嘗試全新的釀酒工藝。

沖繩首里的酒廠「瑞穗酒造」推出了「ONERUM項目」，計畫將沖繩8座離島（與那國島、西表島、波照間島、小濱島、多良間島、粟國島、伊江島、伊平屋島）生產並積壓在庫的黑糖作為原料，釀造8款優質蘭姆酒。據稱，瑞穗酒造雄心勃勃，希望未來將沖繩打造成加勒比海群島那樣的一處蘭姆酒聖地。

我們來到酒窖，採訪了項目的主要負責人、瑞穗酒造製造部開發室主任仲里彬。事實上，仲里並不局限於傳統的泡盛，就連以泡盛為基酒製成的琴酒和比特酒，他也釀制了幾款廣受國際美譽的新產品，在釀酒行業也是小有名氣的高手。瑞穗酒造的標誌性建築、酒窖「天龍藏」，頂部的浮雕牌上一對黃金龍相對而視，身穿橄欖綠T恤衫的仲里站在下麵迎接我們。T恤衫的胸前印有英文單詞「Frontier Spirits」。



首里最古老的酒窖，瑞穗酒造的標誌性建築天龍藏。可免費參觀並試飲（筆者攝影）

「這個項目的根基是可稱之為我們公司特色的『Frontier Spirits』（開拓者精神）。」仲里介紹道。瑞穗酒造是1848年在「首里三箇」（琉球王朝直轄並下令生產泡盛的3個地區）之一的鳥堀創立的，也是少數將琉球王朝時代的傳統承襲至今的酒窖之一。它是沖繩縣內歷史第二悠久的製酒商，但它真正的價值並不在於其悠久的歷史。

該公司曾在二戰中的1943年進入緬甸市場，製造軍用泡盛。1970年建造了大型儲藏設施天龍藏，率先製造和銷售當時尚未成為主流的古酒。1998年在臺灣設立工廠，承接威士忌和葡萄酒的OEM業務。

「順應時代發展，不斷探索能夠充分發揮製酒技術的領域──這種靈活的姿態正是我們的固有特色。」