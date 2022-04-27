臺灣細道～承襲北埔精神再創造．漫步客家老街——廟前街~北埔街

道可道，非常道──漫遊古道，發思古之幽情，遙想古今無數人生。一條道路，如何接納光陰這個百代過客所帶來的無數經驗，而其中的歷史記憶，又如何受到保存，遺留至今？筆者撰寫一系列遊記，記錄漫遊於百年古道上的所思所感。這次走訪位在台灣新竹縣山區的的客家村「北埔」，與一群將先人遺留的資產創造成新發想的人們邂逅。

新竹客家的北埔姜家 鄧南光出生長大的地方，是擁有豐富的客家文化的新竹縣北埔。比17世紀開拓台灣西部平地的河洛人還晚渡台的客家人，為求生存空間前往原住民所居住的山間丘陵地。原本居住著賽夏族和泰雅族的北埔，於1835年被設置成武裝拓墾組織「金廣福」的據點，其周邊的北埔鄉和寶山鄉、峨眉鄉、苗栗縣南庄的開拓由此展開。 「金廣福」領袖是廣東惠州出身的粵籍人士．姜秀鑾，其子孫參與了之後的鴉片戰爭和中法戰爭、抗日戰爭「乙未戰爭」，另外，還帶給新竹苗栗地區經濟和政治莫大的影響，像是從日本時代開始盛行的台灣茶產業等等。因為他們與動盪的台灣史息息相關，所以擁有「北埔姜家」的稱號。 鄧南光也是北埔姜家的後裔之一，父親鄧瑞坤繼承母親鄧家家業，所以承嗣鄧姓。在北埔有間紀念鄧南光的「鄧南光影像紀念館」，其建築原為「世源醫院」，正是鄧南光的侄子所開。

舉辦中的攝影展所描述的台灣百年歷史 紀念館寬廣的腹地上，有著枝葉茂盛的榕樹，館內舉辦過鄧南光攝影展「時代之眼」，此展由編輯《彩繪鄧南光：還原時代瑰麗的色彩》的作家王佐榮策展，並由台灣鄉土文史專家王子碩將色彩還原。展覽內容包含從關東大地震復興到近代都市文明的開化、現代主義文化的成熟還有戰爭的足跡，甚至還有台灣皇民化運動、台灣世家的出征送行等等。不只記錄了鄧南光的故鄉，北埔的人們，也記錄100多年前日本的繁榮和狂熱最後迎向破滅的各種姿態，還有將戰後台灣將迎接大混亂的預感栩栩如生地呈現。

我於行程中先繞過紀念館，朝街道中心的北埔慈天宮走。在此供奉著開墾土地時被原住民報復而逝世的人們，由姜秀鑾於1840年建立，此廟祭祀觀音菩薩和客家的守護神「三山國王」，是北埔人信仰寄託之處。 鄧家的本址在慈天宮前的北埔街上，鄧南光與兒子鄧世光都於此出生。對於在台北長大的鄧世光來說，北埔集結了他寒暑假長期待過的少年時期回憶。北埔街就如同鄧南光於老家二樓所拍攝的作品所顯示的，每到中元節等重大節慶，慈天宮前就會舉辦傳統戲劇，吸引很多附近的鄰居，熱熱鬧鬧的擠在露天的廣場。

