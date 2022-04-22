挺身面對強權的「另一位李登輝」：彭明敏逝世，來自日本的追悼之聲

彭明敏擁有臺灣獨立運動家、國際政治學者、前總統府資政等多重身份，長久以來與李登輝共同牽引了戰後的臺灣政界，2022年4月8日，他以98歲的高齡與世長辭。彭明敏在世時，筆者曾與他有過交流往來，謹以此文介紹他充滿萬丈波瀾的人生。

國際政治學者彭明敏作為臺灣獨立運動的先驅，廣為人知，目前執政的民進黨亦尊其為政界大老，於本月8日逝世，享耆壽98歲。彭明敏反抗蔣介石所領導的中國國民黨獨裁政權，常常被拿來與李登輝相提並論，後者的目標在於從國民黨內部推動臺灣的民主化與本土化。1996年首次總統直選之際，彭明敏身為民進黨的總統候選人，亦為挑戰李登輝的絕佳對手。在日本國內，與臺灣有所來往的民間交流團體與友人也相繼表達深刻哀悼之意：「對於站在日臺交流第一線的相關人士而言，彭明敏的逝世與前年李登輝的逝世，都讓我們喪失了巨大的連帶與牽絆。」 侵略烏克蘭的戰爭讓人想起「彭明敏的抵抗」 「由於8月15日是彭先生的99歲生日，會員們正籌備著8月9日以線上的方式連結彭先生自宅與大阪的會場，召開『白壽』慶祝會。」 野口一如此說明，他是與臺灣有所來往的民間交流團體・「大阪日臺交流協會」的會長，與彭明敏擁有15年以上的情誼。 他曾多次拜訪彭宅，此時有些喪氣地說：「我認為彭先生是推動美國建構臺灣關係法基礎的重要人物。我想表達心中的弔念之意。原本預定舉辦的白壽祝賀會，順應改為追思會。」 此外，在俄羅斯發動戰爭侵略烏克蘭的狀況下，對於「臺灣有事」的危機感高漲氣氛裡，去年著有『彭明敏：與蔣介石抗爭的臺灣人』（暫譯，白水社）的記者、同時也是關西學院大學兼任講師的近藤伸二提到：「一般認為，烏克蘭軍隊面對擁有壓倒性戰力的俄羅斯軍隊將潰不成軍，卻讓世人見識到驚人的猛烈抵抗，當下許多人被迫意識到，比起經濟上的富庶豐足與表面上的穩定，尚有更重要的事物。身在亞洲，亦可想起半世紀之前有人曾經賭上性命，抵抗強權。直到最後都不曾動搖，貫徹信念」，近藤如此地表達他的哀悼之意。

遭機關槍掃射、經歷核爆的壯烈人生 相較於李登輝，彭明敏給日本社會的印象相對樸實，但在臺灣，除了國際法學者、前臺大教授、前總統府資政等經歷之外，更加廣為人知的是他持續抵抗國民黨的獨裁統治，大半人生都在激進動盪之下度過。 彭明敏與李登輝同樣生於1923（大正12）年。在日本統治時期的臺灣，他成長於優渥的醫師家庭，並且擁有虔誠的基督教信仰。先後就讀於臺灣南部的高雄中學、日本的關西學院中學部、舊制第三高等學校，最終升學進入東京帝大法學部。當時出身臺灣的學生大多被日本內地人看不起，但他與同時期就讀於京都帝大農學部的李登輝一樣，在日本統治期的臺灣出身者裡，皆屬菁英中的菁英。 當時，他們的青春歲月正逢熾熱戰況中。文科學生可以免除兵役的規定遭廢止，亦針對臺灣人施行志願兵役制度。李登輝響應徵召，分發至陸軍高射砲部隊擔任見習士官，相對於此，反對日本統治臺灣的彭明敏，並未志願入伍。在日本的生活窮困，移往長野縣松本居住後，又於1945年4月底，前往長崎，打算寄居親戚家，當時，在渡船上遭美軍戰機機關槍的子彈貫穿左臂，當場昏厥，瞬時喪失意識。 在如此慘烈情況之下，雖然意識即刻恢復，但他的左臂幾乎從肩膀處被撕扯下來，根據先前提到的近藤伸二之著作所述，當時彭明敏心中有所覺悟，認為「自己也許將命盡於此？」不過他用右手抓住垂下的左臂，逃脫死地，在碼頭附近的小型診療所接受截肢手術，其後一生只剩下單臂。 彭明敏亦曾經歷長崎核爆。 在長崎郊外的親戚家療養之際，8月9日早晨，當時他翻開報紙閱讀，卻持續聽見飛機迫近的聲響，突然房間裡充滿了閃光，一種前所未有的體驗。 當他衝出激烈搖晃的住家，長崎上空已升起巨大的蕈狀雲，並下起了小雨。他說：「完全不知道發生什麼事情」。 涉嫌叛亂遭逮捕，其後潛逃出國 日本戰敗讓彭明敏更增添人生的波瀾起伏。戰後，國民黨政權在臺灣正式展開鎮壓本省人的起爆點在於1947年的二二八事件，在該事件裡，彭明敏也曾經歷父親遭逮捕，並在處決前一刻才獲釋的經驗。他對於國民黨的厭惡感與不信任與日俱增，同時踏上了攻讀國際航空法的法學研究者之路。 經過在加拿大與法國的留學生涯後，他已成為國際知名的法學家，但對於國民黨的反抗之心並未消散，仍試圖揭露蔣介石所高呼的「反攻大陸」口號，實為虛幻泡影，嚴厲批判一黨獨裁體制與權力內部的腐敗。由於他撰寫的「臺灣人民自救運動宣言」（自救宣言）主張「一個中國，一個臺灣」，以涉嫌叛亂的罪嫌遭到逮捕，獲特赦後返家，其後長期被置於軟禁狀態。 彭明敏感到生命安全受到威脅，1970年獲得旅日臺灣人、日本記者兼社運人士、美國牧師的幫忙，如同電影情節般的手法，替換前來援助的日本人護照上的照片，躲過重重的嚴密監控，搭乘民間航班抵達瑞典，成功流亡海外。