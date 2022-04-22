挺身面對強權的「另一位李登輝」：彭明敏逝世，來自日本的追悼之聲

挺身面對強權的「另一位李登輝」：彭明敏逝世，來自日本的追悼之聲政治外交
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國際政治學者彭明敏作為臺灣獨立運動的先驅，廣為人知，目前執政的民進黨亦尊其為政界大老，於本月8日逝世，享耆壽98歲。彭明敏反抗蔣介石所領導的中國國民黨獨裁政權，常常被拿來與李登輝相提並論，後者的目標在於從國民黨內部推動臺灣的民主化與本土化。1996年首次總統直選之際，彭明敏身為民進黨的總統候選人，亦為挑戰李登輝的絕佳對手。在日本國內，與臺灣有所來往的民間交流團體與友人也相繼表達深刻哀悼之意：「對於站在日臺交流第一線的相關人士而言，彭明敏的逝世與前年李登輝的逝世，都讓我們喪失了巨大的連帶與牽絆。」
侵略烏克蘭的戰爭讓人想起「彭明敏的抵抗」
「由於8月15日是彭先生的99歲生日，會員們正籌備著8月9日以線上的方式連結彭先生自宅與大阪的會場，召開『白壽』慶祝會。」
野口一如此說明，他是與臺灣有所來往的民間交流團體・「大阪日臺交流協會」的會長，與彭明敏擁有15年以上的情誼。
他曾多次拜訪彭宅，此時有些喪氣地說：「我認為彭先生是推動美國建構臺灣關係法基礎的重要人物。我想表達心中的弔念之意。原本預定舉辦的白壽祝賀會，順應改為追思會。」
此外，在俄羅斯發動戰爭侵略烏克蘭的狀況下，對於「臺灣有事」的危機感高漲氣氛裡，去年著有『彭明敏：與蔣介石抗爭的臺灣人』（暫譯，白水社）的記者、同時也是關西學院大學兼任講師的近藤伸二提到：「一般認為，烏克蘭軍隊面對擁有壓倒性戰力的俄羅斯軍隊將潰不成軍，卻讓世人見識到驚人的猛烈抵抗，當下許多人被迫意識到，比起經濟上的富庶豐足與表面上的穩定，尚有更重要的事物。身在亞洲，亦可想起半世紀之前有人曾經賭上性命，抵抗強權。直到最後都不曾動搖，貫徹信念」，近藤如此地表達他的哀悼之意。
遭機關槍掃射、經歷核爆的壯烈人生
相較於李登輝，彭明敏給日本社會的印象相對樸實，但在臺灣，除了國際法學者、前臺大教授、前總統府資政等經歷之外，更加廣為人知的是他持續抵抗國民黨的獨裁統治，大半人生都在激進動盪之下度過。
彭明敏與李登輝同樣生於1923（大正12）年。在日本統治時期的臺灣，他成長於優渥的醫師家庭，並且擁有虔誠的基督教信仰。先後就讀於臺灣南部的高雄中學、日本的關西學院中學部、舊制第三高等學校，最終升學進入東京帝大法學部。當時出身臺灣的學生大多被日本內地人看不起，但他與同時期就讀於京都帝大農學部的李登輝一樣，在日本統治期的臺灣出身者裡，皆屬菁英中的菁英。
當時，他們的青春歲月正逢熾熱戰況中。文科學生可以免除兵役的規定遭廢止，亦針對臺灣人施行志願兵役制度。李登輝響應徵召，分發至陸軍高射砲部隊擔任見習士官，相對於此，反對日本統治臺灣的彭明敏，並未志願入伍。在日本的生活窮困，移往長野縣松本居住後，又於1945年4月底，前往長崎，打算寄居親戚家，當時，在渡船上遭美軍戰機機關槍的子彈貫穿左臂，當場昏厥，瞬時喪失意識。
在如此慘烈情況之下，雖然意識即刻恢復，但他的左臂幾乎從肩膀處被撕扯下來，根據先前提到的近藤伸二之著作所述，當時彭明敏心中有所覺悟，認為「自己也許將命盡於此？」不過他用右手抓住垂下的左臂，逃脫死地，在碼頭附近的小型診療所接受截肢手術，其後一生只剩下單臂。
彭明敏亦曾經歷長崎核爆。
在長崎郊外的親戚家療養之際，8月9日早晨，當時他翻開報紙閱讀，卻持續聽見飛機迫近的聲響，突然房間裡充滿了閃光，一種前所未有的體驗。
當他衝出激烈搖晃的住家，長崎上空已升起巨大的蕈狀雲，並下起了小雨。他說：「完全不知道發生什麼事情」。
涉嫌叛亂遭逮捕，其後潛逃出國
日本戰敗讓彭明敏更增添人生的波瀾起伏。戰後，國民黨政權在臺灣正式展開鎮壓本省人的起爆點在於1947年的二二八事件，在該事件裡，彭明敏也曾經歷父親遭逮捕，並在處決前一刻才獲釋的經驗。他對於國民黨的厭惡感與不信任與日俱增，同時踏上了攻讀國際航空法的法學研究者之路。
經過在加拿大與法國的留學生涯後，他已成為國際知名的法學家，但對於國民黨的反抗之心並未消散，仍試圖揭露蔣介石所高呼的「反攻大陸」口號，實為虛幻泡影，嚴厲批判一黨獨裁體制與權力內部的腐敗。由於他撰寫的「臺灣人民自救運動宣言」（自救宣言）主張「一個中國，一個臺灣」，以涉嫌叛亂的罪嫌遭到逮捕，獲特赦後返家，其後長期被置於軟禁狀態。
彭明敏感到生命安全受到威脅，1970年獲得旅日臺灣人、日本記者兼社運人士、美國牧師的幫忙，如同電影情節般的手法，替換前來援助的日本人護照上的照片，躲過重重的嚴密監控，搭乘民間航班抵達瑞典，成功流亡海外。
他與李登輝的友誼並未止於「對手」關係
其後，彭明敏經歷了20多年的長期亡命生涯之後，1996年的總統直選裡，他出馬擔任當時的在野黨・民進黨的候選人，挑戰時任總統的國民黨候選人李登輝。
曾是彭明敏臺灣大學同窗的李登輝，在蔣經國時期獲拔擢為副總統，隨著蔣經國過世，1988年以臺灣籍的身份繼任總統。其後領導臺灣邁向民主化與本土化，彭明敏的通緝令也在1992年撤銷。彭明敏便回到臺灣，1995年加入民進黨。
選舉結果由李登輝陣營獲勝當選，彭明敏因得票第二而落選，其後創立建國會，推動臺灣獨立的啟蒙運動。由於與民進黨某派系不合，選舉隔年便宣布退黨，採取與現實政治維持距離的立場。
在初次的總統直選裡出馬競選的李登輝與彭明敏兩人，在臺灣大學的學生時期與研究者時期，每週曾共同用餐，培養出深厚情誼。
因蔣經國過世而成為總統的李登輝，被認為是“傀儡總統”，單純負責剩下的任期，但在1990年的總統選舉裡，瓦解黨內的抵抗勢力，讓對手林洋港放棄出馬競選，發揮無與倫比的政治力。彷彿呼應李登輝的凌厲攻勢，彭明敏亦在美國紐約召開的記者會上發言表示：「無人能取代李登輝擔任總統」，全力支持李登輝。臺灣的反國民黨勢力與輿論都曾懷疑李登輝的實力，卻在彭明敏的推波助瀾下為之震動，協助李登輝在1990年順利當選。
爭取言論自由的前人所說出的意味深重之語：「只要有10個人集會…」
初次與彭明敏先生的會面是在2011年的秋天，當時是筆者以產經新聞臺北支局長的身份，前往臺灣赴任數個月後的時期。派駐臺北的那段時期，筆者與彭明敏頻繁會面，即使2014年回到日本後，以大約1到2年會面1次的頻率，維持著與彭明敏之間的來往交流。他的溫厚性格與波瀾萬丈的經歷完全相反，讓人深受吸引。
最後一次會面是在2019年8月。地點在位於臺北附近的新北市彭家自宅，我與幾位相關人士圍著彭先生，談起他人生行過的步履痕跡。
李登輝生前曾回顧國民黨造成的白色恐怖時期，常提到：「臺灣人『有耳無嘴』，以往至今都對自己的發言非常謹慎小心」。當李登輝像是要彭明敏幫他作證一般地向彭明敏搭話說：「好好活了下來了啊」，我想起那時一直都是笑臉迎人的彭明敏，臉上瞬間浮現陰暗表情，回顧以往時提到：「白色恐怖時期，無論何時都不能大意輕忽。因為心中銘記著，只要有幾個人聚集，必定有1個人是間諜。」
彭明敏與李登輝共同建構出可以自由表達意見的今日臺灣社會，他的這段話語讓人感到意味深重。
標題圖片：1996年出馬競選總統的彭明敏先生，攝於1996年3月22日（路透社／Aflo）