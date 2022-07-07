《新聞週刊》也矚目的日本模型師安居智博的奇妙世界：一切皆可「機器人」

2022年2月，一本名為《用百圓店商品製作的英雄模型大聚會》的圖書出版面世。封面是一個常見的浴室玩具「洗澡小黃鴨」，其苗條健碩的身姿令人印象深刻。這是作者安居智博用日用品製作的人偶模型的作品集。此書不僅老少咸宜，開卷有「趣」，還便於讀者自己動手製作書中的那些模型。其實，安居智博此人十分了得，曾入選美國《新聞週刊》（Newsweek）雜誌「受世界尊重的一百名日本人」名單，並在紐約現代藝術博物館（MoMA）出售過作品的複製品。此次，筆者專程到其京都工作室採訪了這位世界知名的模型師。

日用品大變身 洗澡小黃鴨、新手駕駛標誌、汽車輪胎、玩具錘、塑膠虹吸油泵…這些都是大家熟悉的身邊日用品和廉價玩具。在《用百圓店商品製作的英雄模型大聚會》一書中，出現在我們面前的這些物品仿佛被賦予了新的生命。作者安居智博是這些模型的製作者。相信已有不少人在SNS或其他媒體中看過安居用24個交通錐製作的角色服了吧。在那段7秒鐘的視訊中，安居身穿這件角色服，行走在長著零星雜草的寂靜空間裡。在推特上，該視訊收穫了逾17萬的點贊數，播放量鋼彈250萬次以上。（截至2022年4月）

使用周邊日用品和廉價玩具製作的一些「日用品人偶模型」。作品所展現出來的無限想像力獲得全球好評（筆者攝影） 《用百圓店商品製作的英雄模型大聚會》是一本開卷有「趣」的書。如果僅從書中的這些作品來判斷，或許讀者會認為安居是一位製作喜感人偶模型的暖男型藝術家。然而，事實並非僅此而已。畢竟，他曾在紐約現代藝術博物館（MoMA）出售過作品並入選《新聞週刊》雜誌的「受世界尊重的一百名日本人」名單。那麼，安居智博究竟是一個什麼樣的人？讓我們先從關鍵的「Kami-Robo」（紙模機器人）說起吧。