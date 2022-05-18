箱根福壽院：日台媽祖的交流密史，以及與李登輝父親李金龍的回憶

日本罕見的寺院供奉媽祖





位於山丘間的福壽院，推開大門後，正廳供奉著觀音菩薩。傳說在江戶時代左右，當時來往箱根的旅人，為了保佑旅途平安，在此建造小型廟宇，數百年來一直保佑著當地溫泉鄉的旅遊平安。

82歲的住持松根豐潔，在此廟宇服務超過半個世紀。而在正廳旁邊的一處偏廳，則是相當具有台灣風格，不只中央供奉台灣最熟悉的神明——媽祖，兩邊則是台灣廟宇常見的千里眼跟順風耳。

媽祖本身源自福建東南沿海，保佑出海漁船平安的神明信仰，而到現在，已成為守護海陸空交通安全，消災解厄與生意興隆的象徵。





神壇上頭高掛匾額，寫著「聖德東傳」四個字，正是已故前總統李登輝親自贈送的匾額，被福壽院好好收藏著。位在箱根鄉間的小寺廟，為何會有台灣前總統送的匾額？可以從1970年代台灣與日本的關係說起。

1972年，日本與中華民國斷交，1975年時蔣介石過世，讓台灣國際處境面臨危險。正當台日關係冷卻之際，1976年時兩位在日本留學的台灣尼姑，釋禪暉與釋禪銘，在留學完後準備回台灣，臨行前前往過去受其照顧的福壽院，在當時住持提議下，兩邊決定結成「姐妹寺院」。

原先兩位女尼是來自彰化縣清水岩寺，廟裡供奉的也是觀音，並非媽祖。一位旅日台灣雲林人入江修正，本身是媽祖的信徒，因緣際會認識福壽院住持後，在1979年時將家鄉北港朝天宮的媽祖迎來箱根，並寄贈給福壽院供奉。





與李登輝父親李金龍結緣

入江修正在1980年設立日本媽祖會後，持續推廣媽祖文化，並定期參訪福壽院。「前住持是個相當心胸寬大的人，他對神明一視同仁」，松根豐潔本身沒有媽祖信仰，但是前來福壽院服務後，一邊跟著前住持一起打理寺務，同時也慢慢了解媽祖文化。

就在1987年，台灣解除38年的戒嚴令，台灣人赴日旅遊變得更自由。1988年前總統蔣經國過世後，副總統李登輝接任成為總統。隨後，在1990年時以絕對優勢的票數，在當時的國民大會投票下獲選連任總統。

李登輝雖然是基督教徒，但是年輕時受到其父親李金龍影響，曾是虔誠的媽祖信徒，而李金龍到晚年，依舊每天燒香向媽祖祈福。





熱心於媽祖推廣事務的入江修正知道李金龍的虔誠後，便居中聯繫福壽院，希望他能找時間來箱根參拜媽祖。1991年，當時已經91歲的李金龍前往韓國旅遊，途中決定在回程時來日本看看，順便參拜媽祖，這樣的舉動讓台日兩方一度引發外交緊張。

在當初，無論是台灣駐日代表處還是當地警方，一度都不相信李金龍會來，松根豐潔還記得，當時警方一度跟他說「你到底在說什麼？」直到駐日代表處確認李金龍行程後，與民間團體加強警備，並將原先預計投宿的商務旅館，也被提升到五星級的帝國飯店，並派遣隨護入住。