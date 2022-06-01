「課金」「炎上」「激安」——那些在臺灣被自然使用的日文

「課金」「炎上」「激安」——那些在臺灣被自然使用的日文文化 語言
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臺灣在戰後有段時間相當排日，尤其國民黨執政的戒嚴時期，基於戰爭或殖民因素，即使在戰前接受過日本語教育的臺灣世代，使用日文也要小心翼翼，
然而在日本動漫、流行音樂、體育競技、戲劇電影、電玩遊戲，以及小說、BL文化的推波助瀾之下，加上海外旅行盛行的地緣情感，尤其經過天災互助和疫苗捐助等來自日本政府民間的支援美意，使得完全複製日本語或是與中文字組成「和製臺灣用詞」在臺灣流通，已經是很自然的事情了。
唐揚、玉子燒、放題與激辛激安，料理與賣場的日本語
以臺南舊城區為例，中正路一帶依然有末廣町、民權路依然有本町的說法，西市場周邊重建也沿用西門淺草的復古名稱，臺南的日本料理店也廣泛以日本地名做為店名，類似「銀座」「日光」「築地」等等，至今我家還是會去一家名為「富山」的老舖用餐，臺北常去的愛店則是充滿居酒屋風味的「巢鴨」。
雖然中文有「炸雞」，臺語有「雞肉炸」等說法，但是日文「唐揚」好像也流行起來了，菜單上面甚至會出現「唐揚炸雞」這種日臺同義混搭詞，最近看到一張宣傳DM，則是強調「六本木秘傳之唐揚炸雞」，感覺氣勢很強。
其他如日本料理菜單會出現的「吸物」，光看吸物兩字大概無法聯想到湯，但是想像喝湯發出的聲音，立刻就懂了，而「豆皮壽司」的說法也漸漸被「稻荷壽司」取代，一說到「玉子燒」多數人也知道是煎蛋料理的一種，還分成甜鹹兩種派別。吃到飽或喝到飽的消費模式改用「放題」兩字，感覺特別豪氣。以前會用「豬大骨熬湯」來形容高湯作法，自從豚骨拉麵盛行之後，大家也都自然明瞭豚骨白湯的意思了。
用來表現辣味的「激辛」，選購咖哩速食包的「甘口」或「辛口」，就字面來說完全沒有理解的障礙。日式超市或類似Donki與KALDI(咖樂迪／カルディCOFFEE FARM)店內，也常出現「激安」「入荷」等促銷字卡，日式超市甚至有「預購開催」這樣的混血標題，原本用「開始預購」就好，因為預購商品是日本輸入，行銷人員想出這種新名詞，好像也頗對味。
村上春樹、小室哲哉與輕井澤、表參道等建案命名
以日本人名作為建案名稱，長久以來似乎不退流行，譬如以「村上春樹」為名的建案就有臺北天母棒球場附近的大樓與臺中龍井區的社區，至今都有27年歷史了。其他包括彰化伸港、桃園埔心也都有名為村上春樹的社區，甚至取其同音的「村上春墅」，或是重新組合的「春上村樹」，都是建商愛用的別墅型社區命名。
此外還有夏目漱石、小室哲哉、久石讓、德川家康、枕草子，或是芥川賞，甚至有大樓名為櫻木花道，或是冠上區域地名的「○○軽井沢 」。雖然也有像紐約川普大樓或是上東城、愛琴海、羅丹這類歐美系的命名，但是建案廣告文案強調日系風格顯然很受青睞，譬如臺南市以「千利修」命名的大樓就有三處，最為人知的就是營造初期挖出臺南舊城牆的「駅前千利修」，雖與日本戰國時期的茶聖千利休有一字之差，但是從廣告文案強調的「擷取日本極簡禪意風格的利修灰色調，茶道所說的〈一期一會〉，人生機會難得一見，值得珍藏」的意境看來，很難不聯想到千利休。最近則是有日商大林組承造的新建案名為表參道。
住在這些以日本人名或地名命名的社區，若是搭計程車回家，應該會跟司機說，「麻煩到前面的櫻木花道停車」；如果是跟聚會的好友告別時，可能會說，「那我就回表參道了。」
建築工地也常出現「立入禁止」這樣的警告圖示，最常看到此標語的是作為營建機具使用的怪手或堆高機，或許是從日本進口的關係，機身出現日系警語，好像也合理。像我這樣略懂日文的人當然知道意思，一般不懂日文的臺灣人好像也理解。
棒球以及娛樂文化的日本語
臺灣有很多日文發音的慣用語，譬如好吃的表現，會用おいしい（歐伊系），提到心情會用「気持ち(Ki-Mo-Chi)」，曾經有過一種飲料叫做「奇檬子」，應該是取其諧音。賞花活動會用「花見」，很愛遲到的人叫做「遲刻魔」，網路貼文常用「最高」或是「殘念」，感覺大家都習以為常了。
臺灣跟日本職棒的淵源很深，類似像實況野球的電玩遊戲相當風行，因此棒球迷之間的對話，甚至球賽轉播慣用語，就會出現無關進入季後賽資格的「消化試合」，或是故意四壞球保送的「敬遠」，形容腳程很快是「俊足」，第四棒是「四番」，全壘打是「ホームラン／紅不讓」。由棒球衍生的熱血名詞除了「一生懸命」還有「一球入魂」，甚至延伸到形容美食的「一口入魂」。
網路普及之後，日本娛樂圈的粉絲之間對於「獨佔配信」「生中繼」「生放送」等日文早就耳熟能詳，知道「密著」是貼身採訪，有了「新番」就奔相走告。看偶像直播要「課金」，加入粉絲俱樂部要「課金」，玩線上遊戲也要「課金」，同溫層之間講課金就秒懂。一出現「放送事故」就會在網路「炎上」，這些日文漢字快速變身成臺灣流行語，毫無理解障礙。
漫畫作者拖稿常出現的「外出取材中」，職棒球團常使用的「交通移動中」，野球動漫會出現的「全國制霸」，或像「涙腺崩壊 」「全力疾走 」「電擊引退 」等等用語，就字面的理解完全不是問題。另外諸如神樣、達人、腐女、歷女、熟女、美魔女、正義魔人等等，都已經成為臺灣人易懂的常用語。倒是日文「お宅」的原意比較偏向鑽研某種領域的狂熱者，臺灣所謂的「阿宅」，反而有宅在家不出門的意思。
中文的「色狼」慢慢被「痴漢」取代，「捷運色狼」是比較老派的說法，「電車痴漢」有後來居上的趨勢。而中文原本沒有「丼」字，自從日本連鎖速食牛丼登臺之後，大家都懂這個字的發音跟意思了。有一家專賣日式丼飯的連鎖店名為「宮本武丼」，不知道命名者是否為宮本武藏的崇拜者。
語言背後的善意與惡意
臺灣人很常用天龍國來形容臺北市，或是以天龍國之中的天龍里來指稱天龍人集中的大安區，或用天龍人思維來挖苦某些高高在上的鄙視態度，雖是來自臺灣網路用語，起源卻是日本漫畫《海賊王》(ONE PIECE)的天龍人，後來甚至從天龍國延伸，以古龍國來形容臺南。
最近看到一個臺日混血名詞「穿著地味」，日文的地味，接近於中文的土味，這樣混搭起來也算意思相近。至於日文平假名的「の」，應該是臺灣人最熟知的平假名了，從招牌到商品都愛用，最廣為人知的就是林志玲曾經代言過的「植物の優」。
我自己因為親近日本語的關係，很常在寫作之中使用「無事終了」「初老」「二代目」「無謀」等日本語，與朋友之間SNS也會用「牙拜」兩字來表達ヤバイ的意思。而像「壁ドン」這樣的流行語，到了臺灣也很快就整合成「壁咚」這種既有聲音又有畫面的新名詞。因為臺日之間互相關心的繫絆，語言背後也就充滿善意，讓人樂於使用，感覺愉快。
雖然中國用語也透過戲劇與類似抖音這樣的平臺輸入，然而語言背後帶有的政治敵對意涵，還是會讓不少臺灣人對於「早上好」「晚上好」等問候，或是「大屏幕」「視頻」這類中國用語產生戒心。我個人的感覺是那個國家對臺灣並不友善，被問候早上好的時候，立即聯想到頻繁干擾臺灣領空的中國軍機，並不覺得被問好了啊！
標題圖片：臺灣的夜市中，時常看到日文文字和日本店家的名稱（Chanintorn.v / PIXTA）