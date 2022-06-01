「課金」「炎上」「激安」——那些在臺灣被自然使用的日文

由於日文漢字與臺灣的繁體中文相似度極高，有著書寫與閱讀辨識的優勢和親切感，很自然就成為臺灣的習慣用語，也經常被商業文案引用，或與中文拼湊結合成新的臺日混血名詞，或以相近發音的中文字來創造網路溝通的新語彙，不只是網路次文化的現象，還成為新聞標題的用字。

棒球以及娛樂文化的日本語 臺灣有很多日文發音的慣用語，譬如好吃的表現，會用おいしい（歐伊系），提到心情會用「気持ち(Ki-Mo-Chi)」，曾經有過一種飲料叫做「奇檬子」，應該是取其諧音。賞花活動會用「花見」，很愛遲到的人叫做「遲刻魔」，網路貼文常用「最高」或是「殘念」，感覺大家都習以為常了。 臺灣跟日本職棒的淵源很深，類似像實況野球的電玩遊戲相當風行，因此棒球迷之間的對話，甚至球賽轉播慣用語，就會出現無關進入季後賽資格的「消化試合」，或是故意四壞球保送的「敬遠」，形容腳程很快是「俊足」，第四棒是「四番」，全壘打是「ホームラン／紅不讓」。由棒球衍生的熱血名詞除了「一生懸命」還有「一球入魂」，甚至延伸到形容美食的「一口入魂」。 網路普及之後，日本娛樂圈的粉絲之間對於「獨佔配信」「生中繼」「生放送」等日文早就耳熟能詳，知道「密著」是貼身採訪，有了「新番」就奔相走告。看偶像直播要「課金」，加入粉絲俱樂部要「課金」，玩線上遊戲也要「課金」，同溫層之間講課金就秒懂。一出現「放送事故」就會在網路「炎上」，這些日文漢字快速變身成臺灣流行語，毫無理解障礙。 漫畫作者拖稿常出現的「外出取材中」，職棒球團常使用的「交通移動中」，野球動漫會出現的「全國制霸」，或像「涙腺崩壊 」「全力疾走 」「電擊引退 」等等用語，就字面的理解完全不是問題。另外諸如神樣、達人、腐女、歷女、熟女、美魔女、正義魔人等等，都已經成為臺灣人易懂的常用語。倒是日文「お宅」的原意比較偏向鑽研某種領域的狂熱者，臺灣所謂的「阿宅」，反而有宅在家不出門的意思。 中文的「色狼」慢慢被「痴漢」取代，「捷運色狼」是比較老派的說法，「電車痴漢」有後來居上的趨勢。而中文原本沒有「丼」字，自從日本連鎖速食牛丼登臺之後，大家都懂這個字的發音跟意思了。有一家專賣日式丼飯的連鎖店名為「宮本武丼」，不知道命名者是否為宮本武藏的崇拜者。