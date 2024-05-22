翻新改造飯店，激發地區活力

老城區空洞化帶來的危機感

「工作遊」（Workation =work+vacation，在旅遊或度假勝地借助遠距辦公方式，將工作與休閒相結合的生活方式）是疫情後實現地方創生的一種思路，其帶來的消費需求至今仍受到高度期待。有的地方努力發展休閒活動，有的地方靈活利用本地的建築設施，等等——各個地方政府和企業都在大力宣傳本地的魅力，而另一方面，許多地方打出的理念趨同，也讓人感到難以展現個性。

在這樣的背景下，有一間飯店受到了廣泛關注。它就是位於群馬縣前橋市的白井屋飯店。

前橋市是群馬縣的地方政府所在地，從東京出發，乘坐JR普通鐵路列車大約2小時即可到達，但在理應熱鬧的老城區商業街，許多商家卻都關門閉戶，行人稀少，商圈空洞化問題日益嚴重。造成這個問題的一個原因在於該市的人均轎車擁有率高居全國第一。當地居民平時基本上都是開車駛過站前區域，前往更為方便的郊區購物中心。



即使是工作日的白天，前橋市老城區商業區也冷冷清清

白井屋飯店也是受到影響的企業之一。其前身白井屋旅館創立於江戶時代，曾是舊宮內廳認可的官方接待旅館，接待過森鷗外、乃木希典等眾多藝術家和名人。上世紀70年代，傳統旅館住宿需求下降，它轉型為現代式飯店繼續經營，但到了2008年，隨著老城區的衰落，其300年的歷史也落下了帷幕。

2013年，文化設施前橋藝術館舉辦建成後的首場活動，給已經荒廢的白井屋飯店帶來了轉機。

這場活動吸引了前橋市出身的實業家和藝術家們齊聚一堂，一批本地的年輕志士在現場向當地出身的著名實業家、JINS創始人田中仁發出懇求，希望他想辦法救一救即將被公寓開發商買走的白井屋飯店。田中被他們的誠意打動，自掏腰包買下了該飯店。



白井屋飯店外觀。臨街的招牌也充滿了藝術氣息，十分吸引眼球