翻新改造飯店，激發地區活力

翻新改造飯店，激發地區活力財經 社會 觀光旅遊
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老城區空洞化帶來的危機感
「工作遊」（Workation =work+vacation，在旅遊或度假勝地借助遠距辦公方式，將工作與休閒相結合的生活方式）是疫情後實現地方創生的一種思路，其帶來的消費需求至今仍受到高度期待。有的地方努力發展休閒活動，有的地方靈活利用本地的建築設施，等等——各個地方政府和企業都在大力宣傳本地的魅力，而另一方面，許多地方打出的理念趨同，也讓人感到難以展現個性。
在這樣的背景下，有一間飯店受到了廣泛關注。它就是位於群馬縣前橋市的白井屋飯店。
前橋市是群馬縣的地方政府所在地，從東京出發，乘坐JR普通鐵路列車大約2小時即可到達，但在理應熱鬧的老城區商業街，許多商家卻都關門閉戶，行人稀少，商圈空洞化問題日益嚴重。造成這個問題的一個原因在於該市的人均轎車擁有率高居全國第一。當地居民平時基本上都是開車駛過站前區域，前往更為方便的郊區購物中心。
白井屋飯店也是受到影響的企業之一。其前身白井屋旅館創立於江戶時代，曾是舊宮內廳認可的官方接待旅館，接待過森鷗外、乃木希典等眾多藝術家和名人。上世紀70年代，傳統旅館住宿需求下降，它轉型為現代式飯店繼續經營，但到了2008年，隨著老城區的衰落，其300年的歷史也落下了帷幕。
2013年，文化設施前橋藝術館舉辦建成後的首場活動，給已經荒廢的白井屋飯店帶來了轉機。
這場活動吸引了前橋市出身的實業家和藝術家們齊聚一堂，一批本地的年輕志士在現場向當地出身的著名實業家、JINS創始人田中仁發出懇求，希望他想辦法救一救即將被公寓開發商買走的白井屋飯店。田中被他們的誠意打動，自掏腰包買下了該飯店。
花費6年時間翻新改造為藝術飯店
田中仁財團是激發前橋市地方活力的主導力量，作為事業的一環，飯店翻新項目拉開了帷幕。然而，在日漸衰落的前橋打造飯店，這被飯店行業視為一種極其魯莽的挑戰。一開始，田中接觸了一些諮詢公司和運營公司，提出翻新重建飯店，卻沒有公司願意接招。最後，他找到了在自家主業上有過交流的建築家和藝術家們，贊同其想法的創意人士齊心協力，花費長達6年時間，讓古老的飯店煥然新生，變成了一間藝術飯店。
負責整體設計的是建築家藤本壯介。飯店既保留了當年的招牌等一些充滿昭和風情的舊物，又融合了顛覆性的翻新改造，隨處可見Leandro Erlich、杉本博司、Liam Gillick、Lawrence Weiner等國內外藝術家的作品。
主餐廳由東京青山和外苑前各有一店的米其林二星法國餐廳「Florilège」主廚川手寬康負責總監督。
不過，白井屋飯店不同於普通藝術飯店的一點是，它在身為一間飯店的同時，也試圖給這座城市帶來新的活力。
代表取締役矢村功表示，「希望把這間飯店打造成可以樹立市民自豪感（civic pride）的地方」。
為了讓當地居民在日常生活中和這間飯店產生關係，改造時特意修建了可以從前面大路穿到後面小路的過道。正餐菜肴和日式早餐也必定會用到群馬縣產的食材。此外，90%的工作人員都是群馬縣人，他們會積極開動腦筋，思考自己可以為激發地區社會活力做些什麼。
網紅把這裡當作工作遊空間
2021年開業後，其獨特的理念迅速引發熱議，據說如今常常有創業者、創意工作者等商務人士以及網紅把這裡當作工作遊空間。
他們為何會選擇白井屋飯店？
矢村說「許多人認為，沒有好的輸入，就沒有好的輸出」。
據說這些人士經常會連住三晚、四晚，在這裡尋找靈感，提高休息品質，激發自身活力。優越的睡眠環境是他們的訴求之一。
2017年，「睡眠負債」入選「新語和流行語大獎」TOP10榜單，近年來，疫情促使民眾健康意識日益提高，加上出於改善生活環境的想法，在寢具上不惜花費重金的人越來越多。
矢村說：「越來越多的飯店把高品質睡眠枕也列入了可選品單。但我們認為，既然選擇要做，那就不能只是準備舒適的枕頭，而要徹底抓好所有細節，讓工作遊的人士休養疲憊的頭腦和身體。」
他們選擇了與《斯坦福高效睡眠法》一書熱銷之後應運而生的Brain Sleep Pillow聯手。
該公司2020年4月實施的調查顯示，遠距辦公模式普及之後，生活節奏被打亂，「每週居家辦公一兩次的人」睡眠品質評分最低。
在改善睡眠品質上追求極致
Brain Sleep品牌製造商相關人士表示，提升睡眠品質，重要的是在開始入睡的90分鐘內降低深部體溫。Brain Sleep Pillow系列的枕頭具有獨特的線圈狀纖維結構，可以釋放頭部熱量，降低大腦溫度。
關於其使用效果，諸如「第二天早上起床覺得神清氣爽」「疲憊感一掃而空」之類的好評如潮，儘管價格高達3萬日圓以上，仍出現了一時間供不應求的熱銷現象，甚至一些名人也成為了其愛用者。
有需要的顧客甚至可以將飯店房間的枕頭借走，而如果想要更有針對性地改善睡眠問題，可以選擇獨一無二的「Sleep Well & Stay Well」尊享客房。房內配置的床墊材質與枕頭相同，可以通過分散體重壓力，減輕肩膀和腰部的負擔。
同時，房內還配有Brain Sleep Water，其中調配了100毫克有助於提高睡眠品質的GABA和NMN。另外，住店客人還可以使用飯店內的包場式芬蘭三溫暖浴室。據說這些配置備受關注，開放預約後接到的來函來電諮詢不斷，住店客人也是讚不絕口。
對白井屋飯店的願景產生共鳴的人也越來越多。在田中仁財團等單位的支援下，之前關門閉戶的「捲簾門一條街」上，年輕人開的新店逐漸多了起來，甚至有地方政府和企業人士前來考察取經。前橋市將如何以白井屋飯店為切入點，激發地區活力？新的工作遊方式又將如何發展？讓我們一起拭目以待。（文內省略敬稱）
白井屋飯店 群馬縣前橋市本町2-2-15
https://www.shiroiya.com
標題圖片：白井屋飯店客房（筆者攝影）