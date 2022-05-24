增加「民主好朋友」：台灣蔡英文政府持續強化的實體與數位「二刀流外交」戰略

平易近人的鄰家風格

5月8日，蔡英文在推特上貼出一文，拿出台灣常見的蜂蜜蛋糕，並以日文表示「聽說這個在日本最近很流行，為了招待遠道而來的朋友，我們準備了正宗的台灣蜂蜜蛋糕當伴手禮！日本的各位，你們都吃過了嗎？」此文一貼出，馬上吸引許多日本網友爭相回應，短短兩天「Like」數量就突破2.6萬數字，相當可觀。

事實上，蔡英文總統的推特追蹤人數，已經來到近200萬。官方表示，每週的追蹤者都會新增1萬至1.5萬，跟日本首相岸田文雄（51萬）相比超出近4倍，追蹤人數也不輸日本人氣最高的政治家河野太郎（246萬）。來自日本的追蹤者，是繼美國之後的第二高數字。

「就像是對待你的好朋友那樣的推文」前總統府發言人、現任蔡英文辦公室主任黃重諺評論，台日之間本來就相當友好、聯絡緊密，加上推特是日本人最常用的社群媒體，因此他認為「打造社區間好朋友互相關心那樣自然的發文」，對日本用戶來說，是相當重要的體驗。

同為前總統府發言人，現任台灣民進黨副秘書長的林鶴明，也曾經是媒體聯絡的要角，他分析，緊扣日本時事議題，創造日本用戶的「共感」很重要。他說「像是京阿尼火災、志村健染疫過世、天災發生、311週年等（立刻反應推文），台日透過推文一來一往直接互動下，突破過去傳統外交上的限制，成功拉近兩國政府與人民的距離。」

其實當天不是只有台灣蜂蜜蛋糕，包括自民黨青年局參訪的行程等，也是官方宣傳的內容。林鶴明說：「總統幕僚們平日都會與總統交換各種議題看法，也會跟總統回報推特上的反應，（決定後）再由相關幕僚整理成日文。」先討論內容，總統知曉後再進行各種語言翻譯，日文團隊據了解約為3人。

黃重諺認為：「推文的設計會同時把圖像跟事件，可以引發的不同關注都考慮在內，分成兩個不同角度切入；既可以從蜂蜜蛋糕本身來串連雙方的緊密，讓來台訪賓感受到台灣人民的歡迎又是一個角度，這樣的分別發文，都可以得到好的迴響。」



