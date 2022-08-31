「她討厭被人管，這點很像我」──網球名將大阪直美母親大阪環採訪錄

大滿貫賽事4次奪冠，世界排名衝上榜首，一度登頂巔峰君臨女子網壇的大阪直美。美國經濟雜誌《Forbes》「2021年度女運動員收入榜」連續兩年蟬聯榜首。戴上黑口罩抗議種族歧視，通過抵制記者會，號召關注運動員精神健康，這些舉動引發巨大反響，最終讓她獲得了影響全球的能力。養育了大阪直美並一直在身邊陪伴她的母親大阪環，最近發行了一本自傳。就此書及其兩個女兒，我們對她進行了一次採訪。

出生於北海道根室市。北星學園女子短期大學實踐英語專業畢業。進入札幌市的一家金融公司。24歲時與海地裔美國人結婚。在大阪生活了5年，其間生下了兩個女兒（麻里和直美）。為了將兩個女兒培養成職業網球選手而移居美國。先到紐約，後遷至邁阿密，在日本公司工作的同時，支援女兒的職業生涯，準備練習、體能訓練、遠征等事務。現居佛羅里達。

母女二人的新挑戰 大阪直美最近又開始了新的挑戰。她並未續約大型經紀公司IMG，而是自立門戶，跟自己的經紀人Stuart Duguid攜手創辦了體育經紀公司。雖然法網因跟腱受傷首輪出局，但在球場外，她依然是響噹噹的頭條新聞人物。 對於這一決定，直美的母親大阪環解釋道：「掛在大公司下面，想做的事情總是有限的，但如果自己當老闆，就可自由地做任何事情。她討厭被管束，希望自己的事情自己做主。這點很像我（笑）。」 自稱「叛逆者」的大阪環出了本記錄自己半生的自傳，《朝著隧道的另一端》（集英社）。書裡的故事追溯到她認識海地裔美國人馬克斯·弗朗索瓦之前，講述的不是一個偉大運動員的母親，而是一個日本女性敢作敢當的勇敢的人生姿態，向年輕女性傳遞了強烈的資訊。 我們就這部自傳以及她的女兒、與丈夫攜手推動的項目等話題，對現居美國佛州的大阪環做了一次採訪。 ——我很感興趣地讀了你的書，給人的一個印象是，一般想回避的事情在書中也都毫不隱瞞地寫了出來。你堅持這樣寫作的精力和勇氣來自何處？ 為了寫這本書，我把以前的照片和錄影帶都翻出來重新看了一遍，各種情感噴湧而出，就好像真的回到了當時的自己，萬千思緒在筆尖自然而然地流淌出來。朋友也說 「你可真敢寫啊。」可我覺得「不寫這些，那就不是我的人生了」「這段要是略過不提，那前後就連不上了」，所以決定要把所有東西都寫下來。

搬到大阪的第2年，跟丈夫馬克斯（左）在商鋪裡租了一角開店糊口。與4個月大的長女麻里。在店裡出售從紐約進貨的服裝（大阪環）

被大威小威的活躍所觸動 ——馬克斯從沒摸過網球拍，卻靠自學在麻里和直美姐妹很小的時候就開始教她們網球。眾所周知，大小威的父親兼教練理查也同樣沒學過網球，你的丈夫借鑒了他的方法。但麻里不到1歲就開始了訓練，這實在讓我吃驚。 雖說是訓練，但其實是玩耍性質的。當時是有意識地培養孩子的平衡感及核心力量訓練。我丈夫喜歡運動，足球、籃球、騎自行車和馬拉松之類的，他總是在玩某種運動，大概也抱有要更認真地去做做的想法吧。我覺得他一直漠然地有個願望，希望孩子能夠成為體育選手，到了大小威姐妹出現後，這個願望真正變成了一個清晰的目標。 ——小威17歲拿下首個美網冠軍時，麻里3歲，直美不到2歲。第2年的溫布頓，大威拿下冠軍。聽說你是受到了大小威戰績的鼓舞，那麼在你看來大小威魅力何在？ 當時網壇還是白人的天下，出了那麼厲害的黑人球星，我大受震撼。雖然以前也出過黑人冠軍，男子有亞瑟·艾許，女子有阿莉西亞·吉布遜，但十幾歲的姐妹花給人的衝擊還是很強烈的。她倆賺了多少錢，我並沒有太在意，只是單純地感慨，她們能在全球飛來飛去，接觸到各種文化、各色人群，過著那個年代的普通女孩根本不可能體驗的精彩人生...這種職業真的太棒了。

搬到紐約後就立刻在市內的市營公園網球場開始了練習的直美（右，3歲左右）和馬克斯（大阪環） ——據說大小威的父親讓女兒學網球的動機，是有一天偶然在電視上看到某位網球選手拿的冠軍獎金差不多等於自己1年的收入。而對於你和你丈夫來說，讓女兒學網球的動機不是為了錢嗎？ 我們當時真的很窮，但錢並不是最大的動機。我丈夫那時候在經營進口服裝和酒吧，我一邊幫他忙，一邊在郵購公司的熱線中心打工。我們起早貪黑地工作，每天平均只睡3個小時，即便這樣也還是沒法擺脫貧困的生活，所以錢肯定是想的。但我們還有更大的夢想。我當時覺得大小威的成功給了我們夢想和希望。尤其是麻里，天生運動神經就很出色，足夠讓我們相信夢想可以成真。因為有這樣的夢想，即便過著極其貧窮的生活，我們也開始感受到人生的喜悅了。

在青少年選手地區比賽中奪冠，手拿獎盃的麻里（左）和直美（大阪環）