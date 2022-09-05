Yuming出道50年：開創J-POP源流的女王的半個世紀

Yuming出道50年：開創J-POP源流的女王的半個世紀文化 音樂 時尚
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
從歌謠曲到新音樂（New Music）的時代變遷
Yuming在日本樂壇是怎樣傑出的存在？看看下面列舉的資料就知道了。保持如此耀眼的歷史性銷量紀錄，出道至今的半個世紀一直活躍在第一線的歌手，只有Yuming一人。可以說她是獨一無二的存在。
- 歌手總銷量榜第8（4004萬張）
- 專輯榜週冠專輯數第1，歷代第2（原創專輯19張，精選專輯5張，共24張，單人歌手榜、女歌手榜均為第1，歷代第1是B’z，30張）
- 蟬聯專輯榜週冠作品數歷代第1（從《Sakuban Oaisimashō（昨晚見面吧）》到《Cowgirl Dreamin’》的17個作品連續霸榜）
- 各年代獲週冠的專輯數第1，歷代第1（20世紀70、80、90年代，21世紀00年代、10年代都拿下了週冠的歌手，只有Yuming一人）
- 39張原創專輯均打入專輯榜TOP 10
（※以上資料均出自日本音樂公信榜）
1954年出生於東京都八王子市的Yuming，1971年，17歲時作為音樂創作人嶄露頭角（加橋勝美《突然愛情...》的作曲）。不過，入學多摩美術大學的第2年，1972年7月5日，儘管本人原本無意，也還是在恩師村井邦彥（Alfa Records創立人）的勸說下，以單曲《無需回答》歌手出道。於是，歌手兼音樂創作人荒井由實就誕生了。
1973年發佈出道專輯《飛機雲》。要知道，在當時的樂壇，同年熱歌榜的前排都是千秋直美的《喝彩》這類歌謠曲或演歌，以及輝夜姬的《神田川》這類民謠霸榜。
因6歲學鋼琴而熟悉的古典樂，以及Procol Harum和Françoise Hardy等西方音樂都影響了Yuming的作曲，讓她的曲風富有都市性、洗練且乾淨明快。跟歌謠曲和民謠展示的男女哀怨的那種陰鬱世界是截然相反的存在。她的歌曲與擔任伴奏的「焦糖媽媽」（後來樂隊改名為「Tin Pan Alley」。成員有貝斯手細野晴臣、吉他手鈴木茂、鼓手林立夫、鍵盤手松任谷正隆）以西方音樂為基礎的演奏相得益彰，形成了嶄新的音樂風格。《飛機雲》在專輯榜上取得了最高第9的好成績，她的音樂從一出現就抓住了許多樂迷的心。
Yuming的出現具有劃時代意義，她給歐美Pops風的和絃進行和編曲，填入了水靈感性的優美歌詞。將rouge、freeway、milkyway、cobalt、station、blizzard......這些英語單詞巧妙地嵌入歌詞當中，成功地醞釀出一種摩登時尚的氛圍。此外，歌詞中的女人不再被男人耍得團團轉，也不再為男人無私奉獻，而是具有一種獨立女性的淡漠的視線。就這樣創造了「Yuming World」，在當時被稱為「新音樂（New Music）」。這就是如今在全球備受樂迷喜愛的「City Pop」的源流，也為J-POP的繁榮發展做出巨大貢獻。
從Hitmaker 到Trendsetter
熱情支援Yuming音樂的，是對流行極為敏感的年輕女性群體。她們把Yuming的專輯追捧成「百萬唱片」，巡演也永遠一票難求，將Yuming推上了穩固的流行樂女王的寶座。
從首次登頂週冠的1976年的第4張專輯《第14個月》起，松任谷正隆就開始擔任所有曲子的編曲和製作。同年二人喜結連理，荒井由實改名為松任谷由實，直至今日，作詞作曲全由Yuming負責，編曲製作則全權交給正隆。她的歌都是這種夫妻檔模式的產物。竹內瑪利亞和山下達郎夫婦也是靠著同樣製作模式不斷推出熱賣歌曲的。把歌曲成功的關鍵──編曲交給「身邊最親近的、音樂上也最能信任的他者」操刀，是成功的一大因素。
松任谷正隆曾透露，Yuming的作品基本由他全盤掌控編曲。甚至有過正隆將Yuming作曲階段的和絃全部推翻，改成他認為最適合歌曲的新和絃的軼事。聽到這個八卦時我內心無比震驚，可以說沒有正隆製作實力的加持，Yuming常年保持的專輯銷量紀錄就無從談起。
從80年代初期起，Yuming加快了速攻節奏。成為松任谷由實之後的第6張專輯、出道後第10張專輯，1980年的《SURF & SNOW》是尤為重要的作品。以往多首歌裡用過的夏日海洋、衝浪、冬日滑雪場、滑雪等度假村的意象，還有耶誕節這類年輕男女節日中的心象風景是其特點。1987年，該專輯收錄的歌曲《衝浪天堂、滑雪天堂》被選為大爆影片《帶我去滑雪》的主題歌，《戀人是聖誕老人》被選為插曲，於是，Yuming的歌聲響徹街頭巷尾。
1978年起Yuming在面向大海的水上休閒設施「葉山遊艇碼頭」（神奈川縣葉山町），1981年起在位於滑雪場內的苗場王子飯店（新潟縣湯澤町）等度假勝地定期辦起了現場演唱會。為大眾提案了一種升級的生活新方式──跟夥伴們一起奔向度假村，享受戶外的樂趣。
「總是領先時代一步」觸覺敏銳的Yuming在這時已經預感到泡沫時代的到來。她感受到了這個國家變成「1億總中流」後的社會變化，比任何人都更成功地將時代的氣息反映到音樂中。她從私小說風的初期風格邁步向前，逐漸扮演起了潮流引領人「Trendsetter」的角色。她謳歌無論玩耍還是戀愛都積極主動的新時代女性形象和做派，在80、90年代，成為了「年輕人精神領袖」「戀愛教主」。
在這個時代，在從1981年的第12張專輯《Sakuban Oaisimashō（昨晚見面吧）》到1997年的第28張專輯《Cowgirl Dreamin’》創下17張專輯均登上專輯週榜榜首紀錄的16年間，她的新專輯發行已經成為國民級的盛事，我還記得發售當天整個東京都為之沸騰的盛況。一個創作型歌手的存在，已經完全超越了音樂的範疇。這樣的歌手，前無古人後無來者，只有Yuming一人。
被不斷傳唱的不朽名曲
「我的專輯不再霸榜週冠時，就是日本社會發生變化的時候」──正如本人預言的那樣，1997年到1998年，銀行和證券公司相繼破產，在戰後一路走高的經濟繁榮宣告結束的同時，Yuming的新專輯止步於週榜第二。1998年宇多田光出道。在樂壇風雲變幻之際，Yuming開始探索新的道路。1999年跟俄羅斯國立馬戲團等合作，開始了意趣新穎的娛樂秀「香格里拉」。進入21世紀10年代後，時代再次向Yuming發出召喚。2011年前所未有的巨災「東日本大地震」來襲。於是1994年發佈的《春よ、來い（春天啊，快來）》作為象徵災後復興的歌曲讓她重歸大眾視野，Yuming的歌聲再次響徹日本。翌年2012年發行第1張全時期精選專輯《戀上Yuming的日本之戀》。該專輯斬獲週冠引發熱議，讓不了解Yuming當年風采的年輕人再次發現了Yuming的魅力。
此外，2013年，宮崎駿導演時隔5年的動畫長片《風起》的主題歌就選擇了荒井由即時代的《飛機雲》。日本的男女老少自不待言，在海外也廣為傳播。
然後在2020年，治癒了飽受疫情之苦的民眾的，是1974年發佈的《如果被溫柔包圍》。這一年的除夕，NHK「紅白歌合戰」上唱起這首歌時又賦予了它特別的意義，讓我至今記憶猶新。
「最好是作為『歌手不詳』的歌曲流傳下去。」
Yuming近些年在談及自己唯一的願望時如是說。
「誰唱的，誰寫的，這些全忘了都沒關係。歌能永遠有人聽，永遠有人傳唱，才是我的心願。」
除了自己唱的歌，她還拿女演員葛麗泰·嘉寶（Greta Garbo）的名字玩諧音梗，起了個筆名「吳田輕穗」（念作Kureta Karuho，而葛麗泰·嘉寶的日語發音是「Gureta Garubo」──譯注）。並用這個筆名給松田聖子寫了《紅色甜豌豆》，給藥師丸博子寫了《來自Woman「W的悲劇」》，以及其他不少被不斷翻唱的金曲。Yuming的歌被各類歌手翻唱了數百個版本，近些年，類似今井美樹和JUJU那種整張都是翻唱Yuming的專輯也越來越多。她還有許多歌被選入教科書，就在現在這一瞬間，必定會有一些男女老少在傳唱。可以很容易地想像到從現在起的幾百年後，《如果被溫柔包圍》也一定會在某個國家被某些人聽到，並不斷傳唱下去。
標題圖片：Yuming的出道專輯《飛機雲》封面