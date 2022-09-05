Yuming出道50年：開創J-POP源流的女王的半個世紀

因6歲學鋼琴而熟悉的古典樂，以及Procol Harum和Françoise Hardy等西方音樂都影響了Yuming的作曲，讓她的曲風富有都市性、洗練且乾淨明快。跟歌謠曲和民謠展示的男女哀怨的那種陰鬱世界是截然相反的存在。她的歌曲與擔任伴奏的「焦糖媽媽」（後來樂隊改名為「Tin Pan Alley」。成員有貝斯手細野晴臣、吉他手鈴木茂、鼓手林立夫、鍵盤手松任谷正隆）以西方音樂為基礎的演奏相得益彰，形成了嶄新的音樂風格。《飛機雲》在專輯榜上取得了最高第9的好成績，她的音樂從一出現就抓住了許多樂迷的心。

Yuming在日本樂壇是怎樣傑出的存在？看看下面列舉的資料就知道了。保持如此耀眼的歷史性銷量紀錄，出道至今的半個世紀一直活躍在第一線的歌手，只有Yuming一人。可以說她是獨一無二的存在。

從Hitmaker 到Trendsetter

熱情支援Yuming音樂的，是對流行極為敏感的年輕女性群體。她們把Yuming的專輯追捧成「百萬唱片」，巡演也永遠一票難求，將Yuming推上了穩固的流行樂女王的寶座。

從首次登頂週冠的1976年的第4張專輯《第14個月》起，松任谷正隆就開始擔任所有曲子的編曲和製作。同年二人喜結連理，荒井由實改名為松任谷由實，直至今日，作詞作曲全由Yuming負責，編曲製作則全權交給正隆。她的歌都是這種夫妻檔模式的產物。竹內瑪利亞和山下達郎夫婦也是靠著同樣製作模式不斷推出熱賣歌曲的。把歌曲成功的關鍵──編曲交給「身邊最親近的、音樂上也最能信任的他者」操刀，是成功的一大因素。

松任谷正隆曾透露，Yuming的作品基本由他全盤掌控編曲。甚至有過正隆將Yuming作曲階段的和絃全部推翻，改成他認為最適合歌曲的新和絃的軼事。聽到這個八卦時我內心無比震驚，可以說沒有正隆製作實力的加持，Yuming常年保持的專輯銷量紀錄就無從談起。



全日本滑雪聯盟（SAJ）的表彰大會上，入選SNOW文化功勞獎的松任谷由實（左）和音樂製作人的丈夫松任谷正隆，2017年5月18日，東京都港區（時事）

從80年代初期起，Yuming加快了速攻節奏。成為松任谷由實之後的第6張專輯、出道後第10張專輯，1980年的《SURF & SNOW》是尤為重要的作品。以往多首歌裡用過的夏日海洋、衝浪、冬日滑雪場、滑雪等度假村的意象，還有耶誕節這類年輕男女節日中的心象風景是其特點。1987年，該專輯收錄的歌曲《衝浪天堂、滑雪天堂》被選為大爆影片《帶我去滑雪》的主題歌，《戀人是聖誕老人》被選為插曲，於是，Yuming的歌聲響徹街頭巷尾。

1978年起Yuming在面向大海的水上休閒設施「葉山遊艇碼頭」（神奈川縣葉山町），1981年起在位於滑雪場內的苗場王子飯店（新潟縣湯澤町）等度假勝地定期辦起了現場演唱會。為大眾提案了一種升級的生活新方式──跟夥伴們一起奔向度假村，享受戶外的樂趣。

「總是領先時代一步」觸覺敏銳的Yuming在這時已經預感到泡沫時代的到來。她感受到了這個國家變成「1億總中流」後的社會變化，比任何人都更成功地將時代的氣息反映到音樂中。她從私小說風的初期風格邁步向前，逐漸扮演起了潮流引領人「Trendsetter」的角色。她謳歌無論玩耍還是戀愛都積極主動的新時代女性形象和做派，在80、90年代，成為了「年輕人精神領袖」「戀愛教主」。

在這個時代，在從1981年的第12張專輯《Sakuban Oaisimashō（昨晚見面吧）》到1997年的第28張專輯《Cowgirl Dreamin’》創下17張專輯均登上專輯週榜榜首紀錄的16年間，她的新專輯發行已經成為國民級的盛事，我還記得發售當天整個東京都為之沸騰的盛況。一個創作型歌手的存在，已經完全超越了音樂的範疇。這樣的歌手，前無古人後無來者，只有Yuming一人。