我的臺灣研究人生：日本第一個臺灣研究的據點「日本臺灣學會」設立之日（上）

若林正丈的「我的臺灣研究人生」

隨著臺灣民主化的過程推進，亦可見到臺灣研究在日本日漸興盛。筆者認為時機已然成熟，應該成立推動臺灣研究的據點而展開行動。

希望作為一個學術領域受到認可 1998年5月30日（星期六），日本臺灣學會的成立大會在東大本鄉校區的法文2號館3號教室召開。 當時剛進入梅雨季，天氣潮濕悶熱。這個教室的一側對著安田講堂前的廣場，那時五月祭（東大本鄉校區的校慶）剛好開始舉辦活動，當天邀請偶像歌手在現場演唱，於是只好將窗戶全部緊閉。 不過，讓現場悶熱程度倍增之原因，非僅如此而已。當天的參加者高達200名，超乎預期，擠滿了整個會場。我認為，日本的臺灣研究者終於齊聚一堂的那種熱烈氣氛，也讓會場熱氣蒸騰。臺灣的民主化推進之下，對於臺灣研究的關心也明顯地在日本學界拓展開來。親眼目睹如此景況，我希望，臺灣研究可以創出一個獨自的學術領域與知識探索的疆域，並獲得日本學界與知識界的認可；我也認為，在臺灣這個區域研究的領域，值得（作為一個獨立學術領域）深入探究。當時已非只有我以及我周圍的小型研究團體抱持著那樣的希望與想法。 日本臺灣學會的成立過程與成立大會的現場狀況，已由當時年輕的新銳會員川島真先生（目前為東京大學教授）簡潔亦得要領地撰文記錄，包含當日進行的紀念研討會「何謂『臺灣研究』？」之概要，其後刊載於雜誌『亞洲經濟』（『アジア経済』第39卷第10號，1998年10月）。這可以說是某種類似成立過程的官方紀錄吧。本文將記述某些未能記載於官方紀錄裡的個人回憶。 在進入話題之前，我想盡快說明的是，這個學會經過四分之一世紀，現在仍堅實穩固地存在並持續營運之中（現任理事長為東大教授松田康博）。今年的學術大會已經是第24回（加上成立大會時的研討會便是第25回），在新型冠狀病毒肺炎的肆虐之下，仍堅持以線上遠距或混合形式的方法舉辦，也線上邀請臺灣學者開辦國際會議。學會雜誌『日本臺灣學會報』的發刊數也來到了第24號。

臺灣報紙的新聞報導在背後推了一把 根據川島先生的「官方紀錄」，成立學會的具體契機在於，1996年秋天東大教授藤井省三與我之間「確認了成立學會的共識」。藤井先生是文學部中國文學科的教授，研究魯迅等中國現代文學的同時，當時亦陸續發表關於日本殖民統治期開展的臺灣近代文學相關論述。「官方紀錄」至此並無錯誤，但在我的記憶裡，事情的來龍去脈如下。 1986年，我升任東大教養學部的助教授之後，以戴國煇先生所主宰的臺灣近現代史研究會成員為核心，開始舉辦稱為「現代臺灣研究會」的讀書會，曾在先前的連載文章裡提及。我從1995-96年的臺灣研究休假返國後，談到自己心中認為或許現在正是應該成立學會的時機，松田康博先生和佐藤幸人先生（任職於亞洲經濟研究所，研究領域為臺灣經濟、中台經濟關係論）等年輕研究者似乎亦有同感。 而當時由於校內行政工作之故，我前往本鄉校區之際，順道拜訪藤井省三先生的研究室。那時應該是1996年的秋天。當我打電話過去，因為言語難以說明清楚，藤井先生便到法文2號館的拱廊前迎接我。他帶我前往的是看起來好像會直接走出建築物屋頂的隱密研究室。他也讓我參觀藏書，兩人天南地北地閒聊，話題談到當時學界似乎有種氛圍，認為成立臺灣研究學會的時機已至。在我的記憶裡，談話僅止於此，並沒有「我決定要成立」，或者「兩人一起成立吧」這樣的內容。不過，我感覺藤井先生應該亦有成立之意，於是我便離開了本鄉校區。 不過數日後，翻開由大學幫忙訂閱的《中國時報》，發現有篇報導指出若林正丈將提案成立臺灣學會。我認為應該是在我拜訪藤井先生之後的該社記者結論下得太早。我心想，「唉，好吧，若已經被如此報導，那就成立吧」──來自臺灣的「新聞報導」預料之外地從背後推了我一把。