朱鷺，緣何在佐渡島重生？

日本也不例外，2003年本土朱鷺滅絕。不過，由中國提供的朱鷺種源在人工繁育之下開枝散葉，越來越多朱鷺成鳥被放歸大自然。據推測，14年間，棲息在大自然中的朱鷺已經增加到了480隻左右。限制農藥和化肥的使用，建設水田供朱鷺覓食，佐渡島採取的這一系列理想的自然再生舉措受到關注，日本開始計畫將這一「佐渡模式」推廣到佐渡以外的地區。

鮮豔的紅色羽翼映襯在藍天上。大約19世紀之前，這種鳥曾經生活在東亞的廣大地區。然而，它美麗的羽毛被人們製成裝飾品，濫捕和環境破壞導致這一種群數量減少，到了20世紀，瀕臨滅絕。

在日本海東經138度、北緯38度的位置，有一座不可思議的島嶼──佐渡島。在這裡，一度滅絕的特別天然紀念物野鳥朱鷺重新現身大自然，在空中翱翔。

島民的朱鷺保護史

在佐渡島東部靠近佐渡海峽的小佐渡山地野浦地區，海拔約350公尺的坡地上，層層梯田綿延如帶。2021年9月的一天，幾個木箱在田間小道上擺成一列，每個箱子裡都裝著一隻朱鷺。信號一出，蓋子同時被打開，5隻體長約1公尺、年齡1到2歲的朱鷺振翅飛向了天空。此次放飛的朱鷺中，3隻為雄性，2隻為雌性。它們在周圍盤旋片刻，便向森林那邊飛去了。

朱鷺野化放歸計畫被作為日本的國策得到推進。1993年《瀕危野生動植物種保存法》實施。該法強調：「野生動植物不僅是生態系統的重要組成要素，還作為自然環境的重要部分，是人類生活多姿多彩所不可或缺的。鑒於此，通過保存具有滅絕危險的野生動植物物種，確保生物多樣性，同時保護良好的自然環境，為確保現在以及將來健康而有文化的國民生活作出貢獻。」

據此制定的野化放歸專案便是朱鷺保護與繁殖規劃，由日本環境省協同新潟縣、佐渡市（包括佐渡島全域）、民間保護團體、新潟大學等在佐渡島實施。

野化放歸的過程是這樣的。

朱鷺幼雛被分散到7個飼育機構飼養，包括：佐渡島內的佐渡朱鷺保護中心、野化放歸基地、朱鷺交流機構，新潟縣長岡市的飼育中心，東京都的多摩動物公園，石川縣的石川動物園，島根縣出雲市的飼育中心。之所以在全國分散飼養，是為了防止因感染而全部死亡的情況發生。

朱鷺長大後，從成鳥中選出放飛的個體，集中到佐渡島野化放歸基地的野化訓練網籠中。野化訓練網籠進深約80公尺，寬約50公尺，高約15公尺。這個大型空間裡模擬了由山林和水田等組成的自然環境。出生在飼育機構裡的朱鷺在狹窄的籠舍裡最多隻能飛數公尺距離。被轉移到像高爾夫練習場那麼大的野化訓練網籠中，它們才能回到原本的野鳥狀態，開始長距離飛行。在約3個月時間裡，它們接受野化適應訓練，包括自行捕食，迅速飛走以逃離天敵，等等。訓練結束後，「籠中鳥」脫胎換骨，掌握了在自然界存活的技能。

終於就要迎來放歸大自然的日子了。

放歸朱鷺有兩種方式：一種是軟釋放──將野化訓練網籠的門打開，讓朱鷺自行飛出；另一種是硬釋放──用車將朱鷺運到島內備選的棲息地直接放飛。放飛的朱鷺個體腳上都戴著腳環，羽毛上還塗有用於識別的記號。放飛後，民間志工將提供助力，對朱鷺個體進行追蹤調查。

朱鷺野化放歸專案的基地是環境省佐渡自然保護官事務所。兩名被稱為「巡查員」的自然保護官常駐於此，與新潟縣的專業工作人員一道展開聯合作業。朱鷺野化放歸專案投入巨大，光國家經費就達每年1億日圓以上。2008年，為歡迎秋篠宮殿下夫婦，佐渡島舉辦了朱鷺放飛活動。自此，每年放飛兩次。到2022年6月為止，一共舉辦了26次放飛活動，放飛的朱鷺個體累計達到446隻。據推測，朱鷺在自然界繁殖得比較順利，在野外出生的個體數量已經超過了放歸存活下來的數量。



秋篠宮殿下夫婦親手放飛朱鷺。2008年9月，新潟縣佐渡市（時事）

之所以將朱鷺野化放歸專案的實施地選在佐渡島，是因為這裡的島民保護朱鷺的歷史可以追溯到第二次世界大戰之前。

1934年（昭和九年），日本將朱鷺指定為天然紀念物。從那時開始，佐渡島上以農民為主的護鳥行動就真正有組織地開展起來了。他們調查鳥巢所在，向水田中撒入泥鰍和田螺等供朱鷺捕食。野浦地區是島上朱鷺保護「聖地」之一。居民創建群落生境（人工餵食場），並將投放於梯田的農藥從常規用量的70%減少為50%。在村落的神社裡，至今還舉辦著誓與朱鷺共生的「朱鷺祈願儀式」。

受到上述民間行動的影響，政府部門也開始積極開展保護活動。1967年，新潟縣在佐渡島設立了朱鷺保護中心。然而，為時已晚，2003年日本最後一隻本土朱鷺死了。

幫助日本朱鷺種群起死回生的是1999年中國提供的兩隻朱鷺個體，那是中日友好的象徵。經過首次人工繁殖，這兩隻朱鷺產下幼雛。其後中國又提供了3隻，總計5隻朱鷺個體在日本繁衍後代（2018年又提供了兩隻）。