臺灣新銳設計師陳千慈──用歐風時尚將日本傳統紡織品推向世界舞臺

將米蘭、巴黎的時尚服裝經驗帶進日本的設計師陳千慈，結合日本傳統的和服面料及特殊技法，在日本成立ARLNATA。欲打破既有思惟，實踐融入西歐現代時尚及日本傳統工藝的當代生活美學。

頂著一頭烏黑的長髮，擁有模特兒般的亮麗外型，她是陳千慈，現為ARLNATA首席設計師。2018年和日籍先生-寺西俊輔結束了長達9年的歐洲生活，回到日本創立ARLNATA，顛覆消費者對和服的既定印象，展開一場融合現代時尚風格和日本傳統產業的新旅程，並譜出一段和洋折衷新潮流。 她與服裝產業之淵源 陳千慈的父親是一名服裝生產管理的高階主管，姑姑則是服裝產業相關的買賣商人，因為生長環境關係，她從小就經常接觸許多服飾面料，也經常有機會能夠穿上父親公司最新生產的漂亮衣服，這燃起她對服飾產業的好奇與興趣，同時前進時尚產業這個夢想也悄悄地在她心中埋下一顆種子。 上了高中後，她開始往夢想努力邁進。除了學校課業以外，她開始加強術科練習。種種的勤奮不懈，讓她大學順利的考上在臺灣有著培育服裝設計師第一把交椅的「實踐大學」。 大學二年級時，從服飾經營管理學系轉至服裝設計系。2005年踏入了服裝設計的大門，正式邁向服裝設計的學習道路。與身俱來對服裝設計的靈敏度，加上對設計的執著，在學期間便獲得2007年Taiwan Textile Federation（紡拓會）新人獎。 從臺灣走向歐洲時尚產業 2008年大學畢業後，陳千慈先進入臺灣時裝品牌「葉珈伶服飾」累積經驗，她那想踏進歐洲時尚產業的渴望就此被喚醒。在工作半年後，毅然決然的離職，前往當時她熱愛的歐洲品牌Dolce&Gabbana發源地──米蘭，攻讀馬蘭戈尼歐洲時尚藝術設計學院（Istituto Marangoni）的時尚設計科，並取得碩士。 米蘭的求學告一段落後，受朋友引薦進入了一家以喀什米爾羊毛起家的針織品牌Saverio Palatella，擔任針織毛衣設計師。二年後，又在因緣際會之下進入了以西裝起家的Ermenegildo Zegna Group旗下之女裝品牌AGNONA，並擔在歐洲時尚界佔有一席之地的義大利設計師 Stefano Pilati的專職助理。 2016年她因為先生寺西俊輔工作轉換跑道，移居巴黎成為HERMÈS女裝設計師的關係，自己也跟著搬到巴黎，並在Carven擔任女裝設計師。 隨後又轉職到臺灣時裝品牌夏姿陳（Shiatzy Chen）在巴黎的事務所擔任資深女裝設計師。

2018年SHIATZY CHEN春夏系列巴黎東京宮秀場前臺

2018年SHIATZY CHEN春夏系列巴黎東京宮秀場後臺

與日本傳統紡織產業的邂逅 在歐洲看似事業順利成長的二人，卻在寺西俊輔於2016年巴黎Premiere Vision布料展上，結識了來自日本和服面料商人──「TAMIYA RADEN」的社長民谷共路，及「白山工房」社長西山博之有了戲劇性的翻轉。 「TAMIYA RADEN」是一家位在京都丹後的螺鈿織布商。創業者民谷勝一利用日本傳統引箔技法開發出螺鈿織。螺鈿是一種具有神秘色彩的材料，因擁有蛋白石的水藍色光彩，被譽為天然寶石。螺鈿織主要是將夜光貝、白珍珠貝、黑珍珠貝等貝殼內側具彩虹色光澤的部分取下製成的螺鈿薄片，小心翼翼依照設計的圖案切下，固定在和紙上，最後將完成的螺鈿圖案和紙切割成一絲一絲的線條狀，成為螺鈿緯紗，再與其他材質的線織成布料。由於製作方式特殊，需要高度專業技術，因此過去也曾和歐洲大品牌合作製作秀服。

手工將螺鈿薄片鑲在草圖上

TAMIYA RADEN製作螺鈿面料的過程

用螺鈿緯紗和其他材質的線織成的面料所縫製的袖口 ARLNATA頻道有關於製作過程的影片 白山工房則是位在石川縣白山市地區的牛首紬布商。牛首紬為日本三大紬之一，為日本國家指定傳統工藝品，之所以名為牛首是因為此工法源自於牛首村。製作方式從撥繭抽絲到染色織布，而各工序都需要經驗豐富的專業職人才有辦法完成。與其他紬最大的不同是，面料的緯紗使用雙胞胎蠶繭，特殊的玉繭因有兩隻蠶同時吐絲的緣故，以致抽出紗線有不規則的結粒。相較於大島紬年產9萬卷，牛首紬年產僅有數百卷，這更顯得牛首紬的珍貴。此外，具光澤感的面料雖摸起來相當柔軟，但結實又不容易起皺摺，因此被譽為「釘抜紬」，意指即使用釘子穿孔也穿不破的紬。

ARLNATA設計師寺西俊輔與白山工房社長西山博之

左側為普通蠶繭，右側為牛首紬所使用的雙胞胎蠶繭（日語：玉繭）

光澤感十足且顏色飽滿的牛首紬 日本許多利用傳統工藝製成的面料和和服布料，技術不輸給歐美大品牌，但是缺乏向世界推展的行銷策略。於是，夫妻倆討論認為應該好好研究日本面料，並且思考用現有的能力更有效的推廣這些傳統技術所留下來的文化遺產。

創立ARLNATA 打破傳統思維 2018年冬天，陳千慈以及寺西俊輔返回日本，開始緊鑼密鼓的創立ARLNATA。ARLNATA 的由來源自於日語的「新た（ARATA）（ALATA）」和「あなた（ANATA）」，希望透過你與我的連結，一個接一個的感染更多人關注日本傳統工藝。 和許多品牌不同的是，ARLNATA想經營的並不是品牌本身，而是想透過ARLNATA這個平臺讓更多人發現日本職人精神，進而理解傳統工藝的價值。因此，ARLNATA 衣服上所縫製的標牌，職人的品牌字樣遠遠大過ARLNATA 的字樣。

ARLNATA 衣服上所縫製的標牌 為了打破傳統思維「和服面料只能做和服」，ARLNATA 著手開發出大衣、西裝、披肩等具現代風格的服飾。事實上使用和服面料縫製成時裝，對一位現代設計師來說是一大挑戰，最大的原因是有別於一般時裝的布料，和服的面料幅寬較窄，多介於約38cm～41cm之間，因此非常考驗設計師在設計和打版的空間概念。

白山工房牛首紬製成的長襯衫與長洋裝 ARLNATA 認為既然要推廣和服面料，怎麼可以缺少被譽為日本三大紬的「結城紬、大島紬、牛首紬」，因此面料選擇上也不斷的擴大。其中，從西陣織工坊出身的「創作工房 ITOASOBI」所開發出的寬幅「手工段染緞帶織 」也是ARLNATA 力推的面料之一。 目前ARLNATA 的主要販售方式以百貨公司或是藝廊展示的方式進行推廣，到訪的消費者首先選取自己喜歡的布料，然後經由陳千慈的介紹及推薦適合的服飾款式，確定適合的尺寸後約三個月至半年，消費者就能收到訂製的服飾了。 一卷布連結人與人的情感 2022年ARLNATA更給消費者一項新提案「不只是為我而訂製的時裝」為概念，以一卷和服布料（約12.5碼）結合針織素材，包含配件可製成三件～四件成品為軸心。比方說，一家四口父親可以擁有一條領帶，媽媽可以擁有一件披肩，姊姊和妹妹能夠各擁有不同款式的洋裝，透過一卷和服布連結家人之間的情感。

2022年ARLNATA新提案「不只是為我而訂製的時裝」 「不只是為我而訂製的時裝」系列除了延續紬可以傳承三代人的概念（日文：三代紬），新提案讓家人或是朋友可同時分享，另一方面，理解品牌精神的消費者們，在購買的同時不只是為了妝點自己，也是參與投資，傳承寶貴技藝使命的一份子。會有這項新的提案是陳千慈在與消費者互動之後才有的發想。不管是使用同一卷布料逐次訂製新款式，或是與人同時分享。將這一卷又一卷的工藝等級的面料發揮到淋漓盡致。

「不只是為我而訂製的時裝」的概念照（本場大島紬針織系列） 當代歐洲藝術結合日本傳統工藝 此外，喜愛藝術的陳千慈，也經常將歐洲畫作融合在自己的時裝裡。三年前她造訪法國抽象畫藝術家Nicolas de Staël，在普羅旺斯的展覽和他作畫的住所，Nicolas de Staël的作品與眼前南法蔚藍海景相互呼應，觸動了她心中那份感動，因此決定把它體現在時裝系列當中。

以法國藝術家Nicolas de Staël的作品為靈感設計出來的流蘇圍巾上衣

面料的設計草圖與上色後的絲質紗線