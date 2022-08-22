出井伸之給索尼帶來了什麼？

推進數位和網路業務

出井伸之於1960年加入索尼，歷任音響事業部部長、廣告宣傳部部長等職。1995年，在深受公司創始人井深大薰陶的大賀典雄總裁的指定下，出井伸之接任總裁，肩負起了打造「世界的索尼」之重任。

出井伸之上任後，放弃了曾經象征索尼的口號「It’s a Sony」，提出了「Re Generation（第二創業）」和「Digital Dream Kids」，並引入了「EVA （Economic Value Added，經濟附加價值）」指標。EVA注重投資，並將其作為經營指標，計算方式是稅後經營利潤減去全部資本成本。EVA可用於資本效率管理，力求以最少的投資獲取最大的利潤。通過EVA，人們能夠把握企業經營的實際情況，而這單從銷售額和純利潤是看不出來的。此舉也顯示出，與創業一代關聯不大的出井伸之對公司上下仍躺在功勞簿上的現象抱有危機感。

「網際網路就是墜落在商界的隕石。就像恐龍因隕石墜落而滅絕一樣，不能適應網際網路發展趨勢的公司將會滅亡。」

1993年，美國時任副總統艾爾·高爾提出了「資訊高速公路構想」。這令出井伸之受到了震撼，他向時任總裁大賀典雄呈交了建議報告，力陳應對網路發展的必要性。但當時的索尼仍是一家以產品製造為主體業務的公司，索尼的隨身聽（Walkman）和錄影機等在市場上大受歡迎。「出井伸之先生提出網際網路會對索尼帶來重大的影響，但公司內部很少人認可這一建言。」當時在出井伸之的指示下負責VAIO研發的宮澤和正（現Soramitsu公司總裁）回憶道。

20世紀80年代是個人電腦的黎明期。出井伸之曾親自負責MSX規格個人電腦「HiTBiT」專案，但以失敗告終。在VAIO問世前夕的第4次挑戰中，他啟動了「GI項目」。專案代號中的兩個字母分別是英特爾公司時任CEO安迪·葛洛夫和出井伸之的姓氏首字母。宮澤和正回憶道：「從那時起，出井伸之先生就有了這樣的想法──個人電腦和網際網路業務，索尼都要做。」出井伸之推進了索尼的數位和網路業務，1995年11月成立索尼網路通信公司，運營「So-net」，提供網路服務。