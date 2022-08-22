出井伸之給索尼帶來了什麼？財經 科技
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推進數位和網路業務
出井伸之於1960年加入索尼，歷任音響事業部部長、廣告宣傳部部長等職。1995年，在深受公司創始人井深大薰陶的大賀典雄總裁的指定下，出井伸之接任總裁，肩負起了打造「世界的索尼」之重任。
出井伸之上任後，放弃了曾經象征索尼的口號「It’s a Sony」，提出了「Re Generation（第二創業）」和「Digital Dream Kids」，並引入了「EVA （Economic Value Added，經濟附加價值）」指標。EVA注重投資，並將其作為經營指標，計算方式是稅後經營利潤減去全部資本成本。EVA可用於資本效率管理，力求以最少的投資獲取最大的利潤。通過EVA，人們能夠把握企業經營的實際情況，而這單從銷售額和純利潤是看不出來的。此舉也顯示出，與創業一代關聯不大的出井伸之對公司上下仍躺在功勞簿上的現象抱有危機感。
「網際網路就是墜落在商界的隕石。就像恐龍因隕石墜落而滅絕一樣，不能適應網際網路發展趨勢的公司將會滅亡。」
1993年，美國時任副總統艾爾·高爾提出了「資訊高速公路構想」。這令出井伸之受到了震撼，他向時任總裁大賀典雄呈交了建議報告，力陳應對網路發展的必要性。但當時的索尼仍是一家以產品製造為主體業務的公司，索尼的隨身聽（Walkman）和錄影機等在市場上大受歡迎。「出井伸之先生提出網際網路會對索尼帶來重大的影響，但公司內部很少人認可這一建言。」當時在出井伸之的指示下負責VAIO研發的宮澤和正（現Soramitsu公司總裁）回憶道。
20世紀80年代是個人電腦的黎明期。出井伸之曾親自負責MSX規格個人電腦「HiTBiT」專案，但以失敗告終。在VAIO問世前夕的第4次挑戰中，他啟動了「GI項目」。專案代號中的兩個字母分別是英特爾公司時任CEO安迪·葛洛夫和出井伸之的姓氏首字母。宮澤和正回憶道：「從那時起，出井伸之先生就有了這樣的想法──個人電腦和網際網路業務，索尼都要做。」出井伸之推進了索尼的數位和網路業務，1995年11月成立索尼網路通信公司，運營「So-net」，提供網路服務。
EVA魔咒
然而，就在出井伸之執掌索尼期間，美國蘋果公司創始人史蒂夫·賈伯斯於2001年推出了數位音樂播放機「iPod」，並成功地將音樂線上音樂商店「iTunes」商業化。iPod瞬間取代了MD和磁帶隨身聽。2007年，賈伯斯在與美國微軟公司創始人比爾·蓋茨的對話中稱：「iPod之所以能夠存在，就是因為日本企業打造並壟斷了可擕式音樂播放機市場，卻未能開發出軟體來。」
索尼集團內部的危機感也越來越強。2003年，索尼音樂公司時任CEO Andrew Lack來到日本總部，拿出iPod說：「這就是隨身聽殺手。」他主張將硬體和音樂發行業務合二為一。但是，索尼一心推動自己研發的防拷貝技術，採取了排他性措施，這導致硬體和音樂發行業務都一敗塗地。
而EVA經營指標也讓索尼陷入了作繭自縛的境地。日本經濟產業省提出組建「日之丸液晶」聯盟，試圖培育日本國內的液晶產業時，索尼已經啟動了與韓國三星公司之間的液晶業務合作專案。後來，夏普公司因在液晶業務上投資過大而陷入經營危機，有人便據此肯定出井伸之的英明決策。不過，韓國和中國都通過國家層面的優惠政策推進了液晶產業的發展，考慮到這一點，假如當時索尼參與了「日之丸液晶」聯盟，或許日本液晶產業又會是另一幅光景。
索尼之所以抑制了對液晶業務的投資，原因就在EVA。EVA指標能夠評價企業的短期業績，便於企業開展年度決算。但同樣作為投資指標，跨多個年度進行評價的NPV（淨現值）指標更適用於投資決策。
加之索尼當時按部門將薪酬反映在EVA指標之中。只要壓減了投資額，就能提高EVA數值。因此不可否認，EVA已然成為索尼壓減向包括液晶在內的新領域投資的一個尺規。這就導致索尼創新停滯，也招致公司內部職員的不滿。
實際上，EVA並不是錯誤的概念，現在也還有企業在用。出井伸之在卸任後出版的著作《迷失與決斷》中，專門花筆墨闡述了「不被理解的EVA」，認為「（EVA導致索尼）不再進行長期投資」的批評是「自相矛盾」的。
「（對於現已成為索尼支柱性板塊的PlayStation遊戲業務）出井伸之的態度也很冷淡，負責開發的久夛良木健為此吃了不少苦頭。」熟悉這二人的索尼前員工透露。出井伸之曾被推崇為「有超凡魅力的企業經營者」，但「索尼震撼」之後被美國經濟雜誌評為「世界上最糟糕的經理人」。不過，上述那位索尼前員工依然維護他：「這一切並不都是出井伸之的責任，繼任的總裁以及那些沒有理解其戰略意圖的董事們責任更大。」雖然出井伸之毀譽參半，但作為親歷日本電工製造業巔峰時代的企業經營者，他的名字應該會載入史冊。
標題圖片：索尼前董事長、Quantum Leaps公司董事長出井伸之在接受時事社的專訪，2007年12月20日，東京 丸之內（時事）