我的臺灣研究人生：日本第一個臺灣研究的據點「日本臺灣學會」設立之日（下）

若林正丈的「我的臺灣研究人生」

日本臺灣學會迎向發起之日。當時日本社會環境下的臺灣政治相關氛圍，與今日有些許不同，也曾遭逢突發狀況。不過此學會的發起，讓日本期待已久的臺灣研究，終於正式啟航。

「交出會員名冊」 1998年5月30日，日本臺灣學會的成立大會之日終於到來。整理文件以備當天預計的各種活動規劃能順利進行，接著從入住的東大學人宿舍往會場移動。我才剛探頭進入作為當日會場的法文2號館教室，負責設置會場與報到手續的藤井省三教授便向我出示一張寫有中國人名的名片。那人的頭銜是「中國新聞社記者」。該新聞社為中華人民共和國的國營機構，主要以華僑讀者為主的通信社。 我往藤井教授所指之處定睛一看，便發現有一位男性站在眾人開始入座的階梯教室前方，總覺得有些百無聊賴的樣子。根據藤井教授所言，那位男性一靠近報到處，便要求我們交出會員名冊。於是藤井教授便回答說，接下來將舉行成立大會，決定學會規則，若基於學會規則提出入會申請，並依規定繳交會費，便能以會員身份獲取會員名冊。我認為藤井教授的應對相當高明，同時也預感今日各方人馬將前來與會。其後，在下午的研討會上發生狀況，讓預感成了現實。 「確實執行學會的三項活動要件」 上午進行成立學會的手續。以當日出席者為主要成員，籌備委員會所提案的學會規則與臨時理事會成員獲得議決通過，順利成立學會。當下便大會稍作休息，用休息時間召開臨時理事會，舉行臨時理事長的選舉，最後由我當選。在我的記憶裡，此時亦審議了基本的活動方針。審視當時學會的實際活動能力，我主張隔年舉辦學術大會與發行學會雜誌。對此，石田浩教授認爲此舉太過消極，主張應該每年召開1次學術大會，以及發行1本學會雜誌。此提案獲得理事會通過。從之後學會的發展來看，石田教授做出了正確的判斷。 我在臨時理事會和再次開始的設立大會上致詞，當時特別強調必須確實執行「學會活動的三項活動要件」（召開學術大會、發行學會雜誌、藉由會員通訊等方式維持並形成會員間的交流網路）。我的發言重點在於，我們專心致力之事並非以學者、研究者的身份進行什麼特殊的活動，而是以臺灣為對象的區域研究者集合起來，成立一個普通的學會。我的記憶已經模糊，不太記得當時發言陳述到何種程度，但至少在我心中，呼喊的口號是好好地成立並維持一個「普通的學會」。

其後的日本臺灣學會 如此一來，日本臺灣學會總算步上了一個圓滿的開始。我更擔任第1任與第2任共兩任4年的理事長。學會朝向成為「普通學會」的目標邁進，暫時尚需一段時間。堅持學會的基本「三項要件」並無問題，但關於舉辦學術大會，當初不得不由常任理事會兼任執行委員會，直到第3回學術大會（2001年）為止，仍持續在東大的本鄉校區舉辦。 到了第4回大會，在黃英哲理事（愛知大學教授）的盡心盡力之下，於名古屋國際會議場舉辦，達成階段性目標，終於成功跨出成立大會的所在地。其後，理事長交棒由石田浩教授擔任，在他所任職的關西大學舉行第5回大會。至此，日本臺灣學會好不容易完成舉辦會議的形式，可以與其他全國組織性學會一樣，決定負責籌備的學校之後，順次依序舉行學術大會。大會企劃的組織籌辦與學會雜誌的編輯等業務工作，常常容易落到常任理事會手上進行，在我的記憶裡，這一點也逐漸改善了。

日本臺灣學會第4回學術大會議程（筆者提供） 或許這是理所當然之事，但對於日本臺灣學會成長為一個「普通的學會」，我認為不可或缺的是理事長適切地交棒替換。我本身在成立時努力地「帶頭號召任務」，不過還是不擅長行政工作。曾有不同領域的人說，一開始的10年必須由我擔任理事長，夙夜匪懈努力向前才行，不過我自己則是好不容易才撐過了一半。 但石田教授在擔任他的第2任理事長時，突然在臺北過世，令人震驚不已。當時的副理事長下村作次郎教授（天理大學，在日本從事臺灣原住民研究的創始奠基者）立即接下理事長一職，因此得以度過危機。在天理大學召開第7回大會的晚宴上，下村教授在微醺狀態下，單手持啤酒瓶，呼喊前來幫忙的學生到身旁，吐露心中感謝的話語。他的姿態身影實在帥氣，至今我仍難以忘懷。