「四月望雨」——領先時代的臺語歌謠之父・鄧雨賢

在那個自由戀愛還不普遍的時代，完美地詮釋出煩悶的少女情懷，不禁讓人對李臨秋的才華讚嘆不已。面對用臺語創作出新時代的新歌曲，當時民眾是帶著衝擊和喝采來迎接此作品。

那麼，接下來介紹《望春風》的歌詞。由於坊間傳唱的版本有部分的歌詞被改編過，以下是李臨秋的最早原版歌詞。

在臺灣，有一首幾乎是家家戶戶耳熟能詳的名曲，又被稱為「地下國歌」，那就是《望春風》。這首歌曲的作詞人是李臨秋，作曲人為鄧雨賢。在日本統治下的1933年，由純純（本名：劉清香）主唱，大受歡迎。2000年，由台北市政府與大型報社聯合報共同主辦的《歌謠百年台灣》活動中，有22萬名市民參與投票，獲得壓倒性支持，被選為「最受歡迎老歌」項目的第1名，可說是臺灣民眾的「心靈之歌」。筆者認為《望春風》的地位，若以日本的歌曲來說，與「文部省唱歌」 （譯者註）的《故鄉》（作詞：高野辰之；作曲：岡野貞一；1914年）相近吧。

被時代擺弄的臺語歌謠之父

然而，《望春風》這一路走來並非平順，對於作曲者的鄧雨賢也是如此。後面會說明這首歌曲經歷的坎坷命運，這裡想先概觀作曲者鄧雨賢與當時他所處的時代背景。



鄧雨賢（鄧泰超藏，開放博物館提供）

1904年，日本統治時代，鄧雨賢是出生於桃園廳中壢支廳（今桃園市）的客家人。父親是漢文教師，他15歲就進入父親任職的臺灣總督府臺北師範學校就讀，在那裡接觸到西洋樂器。畢業後，在大稻埕日新公學校擔任教職，不久就和鐘有妹結婚，育有四男一女。29年，為了正式學習作曲，甚至到日本的東京音樂學校（今東京藝術大學音樂學部）留學。他於1932年在樂壇出道，是「大稻埕行進曲」的作曲者。

雖然是題外話，這首「大稻埕行進曲」的唱片消失了幾十年，因此，透過文獻可以知道這首歌的存在，但是什麼樣的歌詞或旋律，在專家之間仍是一大謎團。不過，到了2007年，有位收藏家在新北市三重區的跳蚤市場發現了蟲膠盤（使用介殼蟲分泌的天然樹脂固定碳纖維、氧化鋁、硫酸鋇等粉末的混合物）的唱片，終於才得以揭開全貌。

回歸正題，進入1930年代後，臺灣古倫美亞唱片公司老闆的栢野正次郎為了擴大臺灣的市場，決定投入臺語唱片的製作與販售。在那之前，推出的黑膠唱片清一色是日文歌詞，也包括了『大稻埕行進曲』。最初的臺語歌謠是31年的默片電影《桃花泣血記》的同名宣傳曲。這首歌是由當時受歡迎的「辯士」（劇情解說人）詹天馬作詞，王雲峰作曲，在街上進行宣傳之際，由詹本人親自演唱，獲得了廣大人氣。隔年，臺灣古倫美亞唱片把這首歌灌製唱片，讓當時的臺灣傳統戲曲「歌仔戯」小生，同公司的專屬歌手純純（1914-1943年）主唱，造成了轟動。

33年，音樂才華受到賞識的鄧雨賢作為專屬作曲人也被招攬入臺灣古倫美亞唱片。這一年，鄧雨賢的代表作裡面，就誕生了《雨夜花》《月夜愁》《望春風》3首。演唱這些作品的純純一躍成為知名女歌手，鞏固了在臺語樂壇的地位。這個時代，因為臺灣的西洋樂器的樂團或錄音室設備都不完備，灌製唱片的作業全部都是跨海到日本完成的。



臺灣古倫美亞唱片時期的鄧雨賢和其家族（鄧泰超藏，開放博物館提供）

作曲者死後也持續受到壓迫

但是，自臺語歌謠的誕生以及後續發展的黃金期並不長，因中日戰爭長期化，在這樣的時代背景下，自37年起，連臺灣都開始推行皇民化運動。首先就是查禁報紙上的漢文欄，廢止漢文書房，也限制使用臺語或客家語等當地語言，臺語歌曲也從此消聲匿跡，不再出現在唱片上。不僅如此，鄧雨賢的名曲《雨夜花》《月夜愁》《望春風》被改編成日文歌詞，分別是以《榮譽的軍夫》《軍夫之妻》《大地在召喚》為歌名的日本軍歌。

失意之際，鄧雨賢在40年離開臺灣古倫美亞，遷居新竹芎林，在芎林公學校任教，再度回到教書生活。由於時勢所趨，42年也改為日本名――東田曉雨。然而，2年後的44年卻病倒，以37歲的英年撒手人寰。

即使是在鄧雨賢離世後，他的作品依然受到壓迫。二次大戰結束，中國國民黨的國民政府來臺後，把鄧留下的「四月望雨」列為禁歌。以《四季紅》會讓人聯想到共產黨軍（紅軍）為由，把歌名改為《四季謡》，而《月夜愁》《望春風》《雨夜花》過去曾是日本軍歌而有所忌諱。

自1949年發布戒嚴令以來，禁止在學校或公共場所，以及在廣播裡使用中文以外的臺語、客家語、原住民語。基於這樣的時代背景，這些作品也面臨到傳承的危機。96年，國立彰化高級中學的音樂館落成啟用，經投票欲命名為「雨賢館」時，當時師範大學畢業的音樂老師還問道：「鄧雨賢是誰？」留下了這樣的插曲。