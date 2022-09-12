增加的軍費，究竟應該用於何處？政治外交
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持續作戰能力建設費和研究開發費
——如果軍費得到大幅增加，應該加強、補充哪些領域？
2022年度的國防預算大約是5.4兆日圓。其中自衛隊員的人事費餐飲費占了40%，用於護衛艦、戰鬥機和坦克等正面裝備的部分為20%左右。多年來，我們一直優先完善正面裝備，把維持這些裝備運轉所必需的彈藥、維護、燃料等所謂的「持續作戰能力」建設放在了次要位置。如今已經出現了兩者不協調的問題。正面裝備固然重要，但我認為接下來首先應該把重點放在用於保障正面裝備有效運轉的「持續作戰能力」建設預算上。
——是否還有其他方面一直被忽視？
機庫、司令部和辦公大樓等硬體設施也是如此。許多設施是戰前修建的，改造之後現在仍在繼續使用，老化十分嚴重。這個問題也影響到隊員們的士氣。應該向硬體設施和研究開發工作方面投入更多預算。美軍投入資金高達16兆日圓，而日本防衛省僅有2000億日圓左右。如果畏懼失敗，不去勇敢挑戰，那麼思維靈感就會枯竭。在研究開發工作上，投入1兆日圓，不，投入2兆日圓也無妨。
——受益於西方國家的大力援助，與俄羅斯作戰的烏克蘭正源源不斷地獲得新式武器。目睹這場先進武器的戰爭後，您認為自衛隊當前需要怎樣的正面裝備？
長期以來，自衛隊在建設防衛力量上一直遵循專守防衛原則，始終克制發展會被理解為具有攻擊性的裝備。換言之，過去受到制約，只能發展在國會上不會引發問題的防禦性裝備。比如，海上自衛隊雖被譽為世界上頂尖的海軍部隊，但其實只有反潛戰和排除水雷這兩項特別突出。而打擊力量和所謂的反擊力量幾乎可以忽略不計，是一支發展不均衡的海軍。
同時，日美同盟被形容為盾（防禦）與矛（攻擊）的關係，日本一直依賴於美國的攻擊力量。然而，美軍擁有壓倒性強大實力的時代已經成為過去式。我認為今後日本也必須具有自己的矛，日美同盟必須成為各自都兼備盾和矛的同盟。
海上自衛隊需要的裝備
——說到海上自衛隊，今後需要怎樣的能力？
按照專守防衛的思維，只能抵擋飛來的武器，而不能出手打擊對方國家。但現在是飛彈會從對方領土飛來的時代。恐怕應該部署對地飛彈。可能的話，我希望能配置可進行戰術性運用的射程超過1000公里的中程飛彈。硬要再說一點的話，那麼最好還能擁有可實施對地攻擊的轟炸機。
——關於我國的國防，應該從烏克蘭戰爭中借鑒些什麼？
人們常說「外行聊戰術，內行談補給」，事實已經證明了軍隊的後勤支援和持續作戰能力是何等的重要。俄羅斯軍隊在開戰之初，曾設想在兩三天內攻陷烏克蘭首都基輔，但面對烏方的抵抗，俄方彈藥和燃料等補給無法跟上，只能被迫撤退。此外，我們也再次認識到防衛力量必須保持補給、攻擊與防禦的均衡。北約國家起初只是給烏方提供防禦性武器，但後來烏方開始主動要求提供攻擊性武器。換言之，作為裝備來說，必須攻守兼備，配置齊全。如果政治上判斷可能出現事態升級，那麼只需通過軍事交戰規則（ROE）來加以管控即可。
——在烏克蘭戰爭中，攻擊型和偵察型無人機的表現也十分突出。
日本近年來才剛剛配備用於收集情報的全球鷹無人機（美國諾斯洛普·格拉曼公司製造）。為了兼備攻擊和防禦兩個方面，我認為也可以考慮以較為低廉的價格採購土耳其BayraktarTB-2等無人機，其性能已經在烏克蘭戰場得到了檢驗。同時，日本也有必要開展獨立研發工作，探索如何讓無人機具有攻擊能力。
應該如何防範「臺灣有事」的情況？
——有觀點指出，烏克蘭戰爭的影響已經波及亞洲，對「臺灣海峽有事」的擔憂開始帶有了現實意味。如果說日本的防衛體系存在短缺，那具體是哪些方面？
如果臺灣海峽出現情況，那麼肯定首先會展開圍繞制海權和制空權的戰鬥。就算日本不站在臺灣一方參戰，但由於設有美軍基地，所以難免會被捲入其中。我認為有必要建立相應的體系，進一步加強自衛隊的防衛能力。比如，必須加緊採購F35戰鬥機，進一步增加護衛艦的數量。如果和中國作戰，那麼主要戰場將是在海上。目前日本大約擁有50艘護衛艦，我認為至少需要60艘以上。昭和時代曾有過建立5個護衛艦編隊的構想，如果不把訓練水準高、具有迅速反應能力的護衛艦編隊從目前的一個增加到兩個，就根本無法和中國強大的海軍抗衡。
——在「臺灣海峽有事」的情況下，日本會如何支援美軍？
一旦「臺灣有事」，恐怕美國從一開始就會介入。要麼阻止中國軍隊登陸，要麼向臺灣派遣部隊。預計日本會按照法律上規定的重要影響事件、存亡危機事件、武力攻擊事件這三種概念判斷自身所處狀態，然後做出應對。如果被認定為重要影響事件，那麼自衛隊可以對美軍進行後方支援，而如果認定為後兩種事件，那就有可能與中國正面對戰。不過，就像我剛才說到的，日本的國防力量完全不夠。要想和中國抗衡，必須擁有攻擊力量和持續作戰能力。
——近來關於應對飛彈攻擊的討論十分熱烈。您如何看待保持所謂敵方基地攻擊能力或反擊能力的問題？
圍繞敵方基地攻擊能力的國會討論全都是戰術性的內容，比如飛彈處於豎立狀態的情況，或者已經注入燃料的情況，等等。我想真正關鍵的是日本應該保持何種程度的攻擊力量。希望能開展這種本質性的討論。鎖定什麼目標，這是應該讓自衛隊去判斷的戰術性判斷。我們應該在日美聯合攻擊這種前提下去思考反擊能力的問題，而不是日本或者美國單獨行動。比如，從美國獲取情報，然後日本去作戰。現在從收集情報到打擊作戰的一切都依賴美軍。恐怕這種模式已經行不通了。
保持反擊能力和網路攻擊能力
——為了保持反擊能力，應該優先發展哪些方面？
那應該是提高用人造衛星之類收集情報的能力，還有發展對地飛彈。比如有一種論調認為，針對北韓的飛彈導設施等，如果發現了攻擊目標，美韓會先行攻擊，所以日本不需要對地飛彈。然而，這種觀點依據的僅僅是美韓應該會先發制人這樣一種期待，並沒有任何確實的保證。這關係到無數日本人的性命，所以至少應該掌握攻擊手段。雖然人們常說應該磨練外交能力，但即便從歷史的角度來看，外交也往往伴隨著失敗。現在世界上有些領袖信奉力量至上，我認為還是必須擁有威懾力。
——在國與國的戰爭中也出現了一些新領域的較量。您對日本的網路戰能力和飛彈防禦的未來有何看法？
自衛隊朝著加強網路戰能力的方向剛剛起步。不過，自衛隊本身的系統只是用於防禦。報復性網路攻擊和溯源（attribution，鎖定攻擊者）等領域至今在法律層面仍有很多制約。不僅要擴大自衛隊網路部隊的規模，還應該圍繞相關立法工作展開研討。關於飛彈防禦，我在任期間的2017年，本來已經決定引入陸基神盾（Aegis Ashore）飛彈防禦體系，但河野太郎出任防衛大臣後，取消了該計畫，我很關注這個問題的走向。目前依然存在彈道飛彈的威脅，我對放棄引入飛彈防禦體系的做法表示質疑。安倍晉三前首相之所以提出「必須保有反擊力量」，或許也是因為想要填補部署神盾工作停擺後產生的軍事空白，關於這一點，希望有關方面確實重視起來。
——6月，國民民主黨黨首玉木雄一郎突然提出，在日本的安保政策方面，應該討論保有核潛艇的問題。您有何看法？
過去，海上自衛隊的核心任務一直是航路防衛和封鎖宗谷、津輕、對馬三海峽等日本周邊活動，所以潛艇動力裝置只需要通常的柴油引擎。如果任務活動範圍擴大到南海等區域，需要在當地長期開展行動，那麼可能就需要核動力了。關於這個課題，我認為需要在制定精心打磨的運用構想之後再展開討論。
標題圖片：在西班牙馬德里參加北約峰會期間，岸田文雄首相（右）與美國總統拜登（中）、韓國總統尹錫悅舉行了日美韓首腦會談（AFP / 時事）