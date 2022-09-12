增加的軍費，究竟應該用於何處？

烏克蘭戰爭爆發後，日本國內輿論愈發關注本國的安全保障政策。在6月22日發佈公示的參議院選舉中，安保政策也成為了一個主要的爭論點，岸田文雄首相旗幟鮮明地提出要「從根本上加強國防力量」。如果要把軍費提高到與北大西洋公約組織（北約，NATO）成員國相當的GDP2%占比水準（2021年度為GDP的1.24%），那麼應該如何妥善使用增加的軍費？我們就此問題採訪了前自衛隊統合幕僚長河野克俊。

1954年生於北海道。防衛大學畢業後進入海上自衛隊。曾赴美國海軍學院留學，畢業論文獲得最佳論文獎。歷任海上幕僚監部防衛部長、自衛艦隊司令官、海上幕僚長，2014年出任第5任統合幕僚長。3次延遲退休後，在任時間達到無先例的4年半之久，2019年4月正式退休。

持續作戰能力建設費和研究開發費 ——如果軍費得到大幅增加，應該加強、補充哪些領域？ 2022年度的國防預算大約是5.4兆日圓。其中自衛隊員的人事費餐飲費占了40%，用於護衛艦、戰鬥機和坦克等正面裝備的部分為20%左右。多年來，我們一直優先完善正面裝備，把維持這些裝備運轉所必需的彈藥、維護、燃料等所謂的「持續作戰能力」建設放在了次要位置。如今已經出現了兩者不協調的問題。正面裝備固然重要，但我認為接下來首先應該把重點放在用於保障正面裝備有效運轉的「持續作戰能力」建設預算上。 ——是否還有其他方面一直被忽視？ 機庫、司令部和辦公大樓等硬體設施也是如此。許多設施是戰前修建的，改造之後現在仍在繼續使用，老化十分嚴重。這個問題也影響到隊員們的士氣。應該向硬體設施和研究開發工作方面投入更多預算。美軍投入資金高達16兆日圓，而日本防衛省僅有2000億日圓左右。如果畏懼失敗，不去勇敢挑戰，那麼思維靈感就會枯竭。在研究開發工作上，投入1兆日圓，不，投入2兆日圓也無妨。 ——受益於西方國家的大力援助，與俄羅斯作戰的烏克蘭正源源不斷地獲得新式武器。目睹這場先進武器的戰爭後，您認為自衛隊當前需要怎樣的正面裝備？ 長期以來，自衛隊在建設防衛力量上一直遵循專守防衛原則，始終克制發展會被理解為具有攻擊性的裝備。換言之，過去受到制約，只能發展在國會上不會引發問題的防禦性裝備。比如，海上自衛隊雖被譽為世界上頂尖的海軍部隊，但其實只有反潛戰和排除水雷這兩項特別突出。而打擊力量和所謂的反擊力量幾乎可以忽略不計，是一支發展不均衡的海軍。 同時，日美同盟被形容為盾（防禦）與矛（攻擊）的關係，日本一直依賴於美國的攻擊力量。然而，美軍擁有壓倒性強大實力的時代已經成為過去式。我認為今後日本也必須具有自己的矛，日美同盟必須成為各自都兼備盾和矛的同盟。

參加陸上自衛隊富士綜合火力演習的99式自走榴彈炮（靜岡縣東富士演習基地）2022年5月28日，記者團代表攝影（時事）

海上自衛隊需要的裝備 ——說到海上自衛隊，今後需要怎樣的能力？ 按照專守防衛的思維，只能抵擋飛來的武器，而不能出手打擊對方國家。但現在是飛彈會從對方領土飛來的時代。恐怕應該部署對地飛彈。可能的話，我希望能配置可進行戰術性運用的射程超過1000公里的中程飛彈。硬要再說一點的話，那麼最好還能擁有可實施對地攻擊的轟炸機。 ——關於我國的國防，應該從烏克蘭戰爭中借鑒些什麼？ 人們常說「外行聊戰術，內行談補給」，事實已經證明了軍隊的後勤支援和持續作戰能力是何等的重要。俄羅斯軍隊在開戰之初，曾設想在兩三天內攻陷烏克蘭首都基輔，但面對烏方的抵抗，俄方彈藥和燃料等補給無法跟上，只能被迫撤退。此外，我們也再次認識到防衛力量必須保持補給、攻擊與防禦的均衡。北約國家起初只是給烏方提供防禦性武器，但後來烏方開始主動要求提供攻擊性武器。換言之，作為裝備來說，必須攻守兼備，配置齊全。如果政治上判斷可能出現事態升級，那麼只需通過軍事交戰規則（ROE）來加以管控即可。 ——在烏克蘭戰爭中，攻擊型和偵察型無人機的表現也十分突出。 日本近年來才剛剛配備用於收集情報的全球鷹無人機（美國諾斯洛普·格拉曼公司製造）。為了兼備攻擊和防禦兩個方面，我認為也可以考慮以較為低廉的價格採購土耳其BayraktarTB-2等無人機，其性能已經在烏克蘭戰場得到了檢驗。同時，日本也有必要開展獨立研發工作，探索如何讓無人機具有攻擊能力。