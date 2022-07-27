漫畫呈現臺灣的真實樣貌——臺灣漫畫《用九柑仔店》譯後所感

有時跟一些臺灣朋友聊天時，發現他們雖然沒去過日本，卻很了解日本的生活。問他們「怎麼知道的？」得到的答案是「從漫畫得知的」。在臺灣，很多日本漫畫被翻譯出版，是了解日本的一個重要窗口。日本最近也以從未有過的步調出版臺灣漫畫，不久的將來或許在日本也會出現「我是從漫畫了解臺灣的」的聲音。

2022年出現空前的臺灣漫畫熱潮 2022年是臺日漫畫交流史上值得記念的一年。6月年中之時，預計要出版或已發布訊息的臺灣漫畫的日文翻譯版已超過十本以上。而作為先鋒的是1月時發行第一集的《用九柑仔店》（阮光民著／TWO VIRGINS出版），並於7月13日出版了最後一集第5集。

2022年1月發行的《用九柑仔店》日譯《用九商店》第一集（筆者提供） 《用九柑仔店》的舞臺是臺灣南部的雲林縣，位在臺中與臺南中間的地方都市。故事開始於住在臺北的主角俊龍聽到在故鄉經營雜貨店「用九柑仔店」的祖父病倒的場景。因祖父的病況不甚理想，俊龍想要把店面收掉，但當他看到這間店不僅只是居民購物的場所，也是村落的人們生活賴以寄託之處，最後決定繼承祖父的柑仔店。 這部著作描述了在沒有超市和便利商店的時代以來，和生活息息相關的雜貨店與人心的交流。曾在2017年獲得臺灣漫畫界最高榮譽的「金漫獎」年度漫畫大獎和青年漫畫獎雙項榮譽。之後被翻拍成人氣電視劇，在日本放映時名為『いつでも君を待っている』（直譯為：永遠等你）。

決定繼承雜貨店的俊龍和祖父進德 《用九柑仔店》是日本2022年臺灣漫畫風潮的第一棒，同時也是新的日本漫畫品牌「路草漫畫」的第一件發表作品。可將之比喻為一個新開的劇場裡，值得紀念的第一次公演，臺灣漫畫被選出作為第一彈，象徵了2022年臺日漫畫交流的重要指標。

《用九柑仔店》傳達的「臺灣真實樣貌」 我因緣際會擔任了《用九柑仔店》這部作品的翻譯。通常翻譯基本上是指「根據文字所記載的情報，用其他語言適切表達」，但漫畫若只是翻譯其臺詞或獨白等文字的話，是不夠的，因為漫畫是「圖畫」所構成的。 也就是說，沒有文字只有圖畫本身的漫畫格裡也包含了作者想表達的意思。翻譯漫畫時，要讀取不只是文字或圖畫，還有構成作品的所有要素，要考慮讀者的文化背景差異，並不著痕跡將作品所帶有的氛圍全部傳達。 在翻譯《用九柑仔店》時，我尋找了作品中想要傳達給日本讀者的情報，非常仔細地閱讀每格漫畫，很驚訝這部作品有太多需要添加註解的背景了。 作者阮光民的畫風將「想要傳達的意涵刻劃進一草一木。」作品中沒有用文字表達的意境比想像中還多，比如溶入背景的招牌、容器上的標籤、只出現過幾頁的配角等，看似輕描淡寫的光景卻都有著其意涵。 像是漫畫中俊龍祖父那位坐輪椅的朋友勇伯，他的越南看護雖然只在全5集中出場不到1%，但她的存在代表著臺灣積極招收來自東南亞的看護一事。農夫水昆伯用來保存蔬菜種子的瓶子，仔細一看是日本有名的腸胃藥罐子，在臺灣知名度非常高，疫情前，我從日本帶去臺灣當伴手禮很受歡迎。水昆伯說不定有去過日本旅行。

漫畫中出現越南看護有其含意 著眼於漫畫形式才能表現的風景 另外，背景出現廟宇的場景，讓人聯想到有人正煩惱著什麼，因為在臺灣，廟宇是很多人心靈寄託之處，習慣發生什麼事就去求神問卜。 《用九柑仔店》的畫風給臺灣的讀者印象是，擷取了日常生活的一部份，對日本的讀者來說，則是能夠從中了解臺灣生活樣貌的機會。

廟宇是心靈寄託之處，是臺灣人共同的認知。在《用九柑仔店》日文版中，因為有必要跟日本讀者說明臺日文化背景的差異，所以加了註解 這些溶入背景的描繪正是臺灣真正的日常風景所在。我自己透過這部作品與從未認識的臺灣之姿相遇，也喚醒了腦海中沉澱記憶深處的臺灣印象。當然，旅遊書上漂亮的城市和觀光地等圖像也不錯，但《用九柑仔店》出現的鄉村日常景色也是臺灣日常的風景之一。 其他在作品中出現的建築物名、街道名、電線桿上的海報等，大部分實際上都存在，連月曆上的日期也都跟現實同步，這些讓人佩服的小細節，會讓注意到的人開心竊笑。

此計程車行實際上也存在！ 不小心就會略過的一些漫畫格其實擔負著故事裡重要的角色