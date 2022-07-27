漫畫呈現臺灣的真實樣貌——臺灣漫畫《用九柑仔店》譯後所感

漫畫呈現臺灣的真實樣貌——臺灣漫畫《用九柑仔店》譯後所感漫畫 文化
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2022年出現空前的臺灣漫畫熱潮
2022年是臺日漫畫交流史上值得記念的一年。6月年中之時，預計要出版或已發布訊息的臺灣漫畫的日文翻譯版已超過十本以上。而作為先鋒的是1月時發行第一集的《用九柑仔店》（阮光民著／TWO VIRGINS出版），並於7月13日出版了最後一集第5集。
《用九柑仔店》的舞臺是臺灣南部的雲林縣，位在臺中與臺南中間的地方都市。故事開始於住在臺北的主角俊龍聽到在故鄉經營雜貨店「用九柑仔店」的祖父病倒的場景。因祖父的病況不甚理想，俊龍想要把店面收掉，但當他看到這間店不僅只是居民購物的場所，也是村落的人們生活賴以寄託之處，最後決定繼承祖父的柑仔店。
這部著作描述了在沒有超市和便利商店的時代以來，和生活息息相關的雜貨店與人心的交流。曾在2017年獲得臺灣漫畫界最高榮譽的「金漫獎」年度漫畫大獎和青年漫畫獎雙項榮譽。之後被翻拍成人氣電視劇，在日本放映時名為『いつでも君を待っている』（直譯為：永遠等你）。
《用九柑仔店》是日本2022年臺灣漫畫風潮的第一棒，同時也是新的日本漫畫品牌「路草漫畫」的第一件發表作品。可將之比喻為一個新開的劇場裡，值得紀念的第一次公演，臺灣漫畫被選出作為第一彈，象徵了2022年臺日漫畫交流的重要指標。
《用九柑仔店》傳達的「臺灣真實樣貌」
我因緣際會擔任了《用九柑仔店》這部作品的翻譯。通常翻譯基本上是指「根據文字所記載的情報，用其他語言適切表達」，但漫畫若只是翻譯其臺詞或獨白等文字的話，是不夠的，因為漫畫是「圖畫」所構成的。
也就是說，沒有文字只有圖畫本身的漫畫格裡也包含了作者想表達的意思。翻譯漫畫時，要讀取不只是文字或圖畫，還有構成作品的所有要素，要考慮讀者的文化背景差異，並不著痕跡將作品所帶有的氛圍全部傳達。
在翻譯《用九柑仔店》時，我尋找了作品中想要傳達給日本讀者的情報，非常仔細地閱讀每格漫畫，很驚訝這部作品有太多需要添加註解的背景了。
作者阮光民的畫風將「想要傳達的意涵刻劃進一草一木。」作品中沒有用文字表達的意境比想像中還多，比如溶入背景的招牌、容器上的標籤、只出現過幾頁的配角等，看似輕描淡寫的光景卻都有著其意涵。
像是漫畫中俊龍祖父那位坐輪椅的朋友勇伯，他的越南看護雖然只在全5集中出場不到1%，但她的存在代表著臺灣積極招收來自東南亞的看護一事。農夫水昆伯用來保存蔬菜種子的瓶子，仔細一看是日本有名的腸胃藥罐子，在臺灣知名度非常高，疫情前，我從日本帶去臺灣當伴手禮很受歡迎。水昆伯說不定有去過日本旅行。
著眼於漫畫形式才能表現的風景
另外，背景出現廟宇的場景，讓人聯想到有人正煩惱著什麼，因為在臺灣，廟宇是很多人心靈寄託之處，習慣發生什麼事就去求神問卜。
《用九柑仔店》的畫風給臺灣的讀者印象是，擷取了日常生活的一部份，對日本的讀者來說，則是能夠從中了解臺灣生活樣貌的機會。
這些溶入背景的描繪正是臺灣真正的日常風景所在。我自己透過這部作品與從未認識的臺灣之姿相遇，也喚醒了腦海中沉澱記憶深處的臺灣印象。當然，旅遊書上漂亮的城市和觀光地等圖像也不錯，但《用九柑仔店》出現的鄉村日常景色也是臺灣日常的風景之一。
其他在作品中出現的建築物名、街道名、電線桿上的海報等，大部分實際上都存在，連月曆上的日期也都跟現實同步，這些讓人佩服的小細節，會讓注意到的人開心竊笑。
《用九柑仔店》是讓日本人懷舊與親近的作品
《用九柑仔店》開賣後，收到很多讀者反映「很懷舊」「很有親和力」。日本人從臺灣漫畫所感受到的「懷舊」和「親和力」到底是指什麼呢？
在此，想讓大家關注一下本作品的主題和構成。《用九柑仔店》的主題是人情味。對於日本的讀者來說，就算這是一部描繪異國的作品，但和每個人都抱有沒有心機，願為家人朋友的幸福祈願，還有想讓故鄉更好的心有著相通之處。
這部作品出現了很多象徵著這種心情的臺詞。
「做生意很難，但是也很單純，彼此都是在斟酌需要跟甘願。」（引用自《用九柑仔店》第3集36頁）
這是祖父進德傳達給俊龍的做生意的秘訣，當然這不只用於做生意，也能用在人際關係上。從小聽身邊的大人講述這個道理的日本人應該也不少。
多為對方著想的心，是生於這個競爭激烈社會的我們很容易忘記的。因此在這部作品裡展開的溫馨畫面與人們心中的初心相連結，讓人有種懷舊的情緒。
再來是作品的構成，值得注意的是這部漫畫接近臺日的「漫畫文法」。世界上有著像「美國漫畫」和歐洲的「Bande Dessinée」等左開式的橫寫漫畫，但臺灣很多漫畫跟日本一樣屬於右開直寫漫畫。對於日本讀者來說是非常容易閱讀的形式。
在臺灣的漫畫市場，曾經有一段時期，日本漫畫的翻譯版占了八成以上，日本漫畫可說是一直以來深受臺灣人愛戴，臺灣漫畫也會善用大大小小的漫畫格做效果、繪法細膩、登場人物感情描寫很仔細等等，很多作品都跟日本漫畫的表現方法相似。臺灣漫畫的手法與日本讀者所擁有的漫畫解讀方式非常親近，若是沒有語言的那道牆，甚至會忘記是國外的漫畫一樣，能夠非常順暢的閱讀。
《用九柑仔店》也有著許多日本人從前就很習慣的漫畫表現。我與作者阮光民先生實際訪談時，聽他說道：「若在我的作品裡發現很多細膩的筆觸，那是我從日本漫畫學到的。」另外他還列舉了好幾位他所尊敬的日本漫畫家名字。
漫畫也是「沒有牆壁的柑仔店」
《用九柑仔店》除了在日本，也在德國翻譯出版。《用九柑仔店》將人們的交心之地，描繪得像是「沒有牆壁的柑仔店」。若說到跨越國家界線、跨越文化的隔閡，使讀者的心匯集在一起，那麼也可以把漫畫比喻為雜貨店般的存在也不為過吧。
長期以來，臺灣的漫畫市場總是充斥著日本的作品，進軍日本的臺灣漫畫少之又少，過去都是單向輸出的時代。現在透過臺日雙方的努力，終於慢慢實現了雙向交流。
2022年4月KADOKAWA和臺灣獨立行政法人「臺灣文化內容策進院(TAICCA)」發表了共同合作的大新聞。現在KADOKAWA所營運的漫畫平臺「ComicWalker」上，連載TAICCA監製的漫畫網站「CCC創作集」的翻譯作品，同時也進行臺灣漫畫家的新書製作。
《用九柑仔店》在7月13日(星期三)發行第5集後故事已經完結，但2022年下半年預計還有新的臺灣漫畫會陸續發行。《用九柑仔店》中，村裡的圖書館對於購入新書的意義有句臺詞。
「你說你對「新書」的認定，並不是根據版權頁的出版日期，而是只要從沒看過的書都是新書。」（引用自第4集72頁）
臺灣還有很多日本人沒閱讀過的「傑作」。非常希望透過漫畫的臺日交流能一直持續下去。
書影與場景拍攝由TWO VIRGINS提供
標題圖片：日文版《用九柑仔店》