不只美食與觀光！書籍裝幀技術也是「台灣之光」

台灣充滿著各式富有創意、設計不受限的書籍與雜誌，讓全世界的裝幀設計師眼紅又忌妒。那創意背後的支柱，是台灣社會的自由發想、對於書籍的熱愛，以及不畏陳規的挑戰精神。

2018年時，我將據點從東京移至台北，在那之前有約兩年的期間一直來往兩地，當時日本的友人很常問我：「台灣除了美食以外還有些什麼東西嗎？」這時我總會擺出一臉早就等著這個問題的表情，很有自信地回答：「有書！」 日本基本上是走自己的著書由自己設計的路線，但是其實就是定稿前需要與出版社進行來回攻防戰。到頭來出版社會一直否決設計的提案，像是想使用各式形狀或素材時會說浪費經費、做特殊的版型的話很難在書店作陳列、選紙太特殊或者標準字設計太特別也不行，雖然我也習慣了這種模式。 不過15年前左右，當我造訪台灣書店看到陳列著的新書時，感到相當驚訝，因為這些書正完成了當時我一而再再而三放棄的設計。在那之後，我去台灣時一會安排一趟書店巡禮。

《私囊Me in my bag》一書分享100個人的袋中世界。書籍被設計的像是個有把手的包包。2007年出版。

《私囊Me in my bag》一書分享100個人的袋中世界。書籍被設計的像是個有把手的包包。2007年出版。 包包形狀的書、封面貼滿著壁紙的書、孔洞貫穿正中央的書等，書店將這些書「自然地」陳列在主打暢銷書區，而非歸類在特殊類別。為什麼這些設計如此有魅力的書籍能問世呢？在台北住了一陣子後感念到有許多熱愛書籍的人，也有無數從事小型規模營業的人們，整體社會風氣讓個人也易於發聲，鼓勵「總之先做做看」的行動。