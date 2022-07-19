舞台劇《時光の手箱》：飾演一青妙家族的在台日本演員們

舞台劇《時光の手箱》：飾演一青妙家族的在台日本演員們文化 娛樂 歷史 藝術
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睽違2年半的臺灣
2022年6月底，飛機降落在臺灣的松山機場。因為新冠肺炎疫情，實際上是睽違2年半再度踏上臺灣土地。筆者搭乘中華航空最新型的空中巴士A320neo，機內餐是排骨飯，所以早先一步享受到熟悉的臺灣味。雖然臺灣為了因應疫情，還有入境限制規定，但這一趟的目的是為了演出舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》（以下略稱《時光の手箱》）。
舞台劇《時光の手箱》是以拙作《我的箱子》與《日本媽媽的臺菜物語》為原作，2019年在台北和高雄進行首演，原本安排在2020年與2021年的巡演活動，也受疫情影響而兩度停演，雖然今年5月起因疫情擴散而一度亮黃燈，但總算是決定演出，目前也進入排練階段。
內容是描繪筆者的家族故事，時代背景是1940年代起至1980年代。日本統治時代，臺灣五大家族在政治和經濟上發揮莫大的影響力，而登場的是身為基隆顏家長男的父親・顏惠民與日本人母親・一青和枝。劇裡細膩刻畫出戰前以「日本人」身分出生長大的父親，戰後卻始終為了身分認同而苦惱，以及母親為了融入臺灣社會和大家庭而做的努力，台詞有6成是使用日文。
值得一提的是出場的8位演員裡面，包含筆者在內，有一半是日本人。幕後的工作人員也不乏台日混血或者有日本留學經驗的人，所以用日文溝通無礙，形成難得一見的舞台現場。
「Ohayogozaimasu！」（大家早）
「Ohayo」早！
「Yoroshiku Onegaishimasu」（今日也請多多指教！）
下午1點，在台北華山1914文創園區的一處場館裡，很理所當然地用日文打招呼，開始排練。
大久保麻梨子：想要再演10年
總是面帶微笑，充滿活力的是飾演母親・一青和枝角色的大久保麻梨子。2011年，她把演藝活動據點從日本移到臺灣，拍攝很多廣告和電視劇。這部作品是她在臺灣首次參與演出的舞台劇。
2016年，大久保與臺灣人結婚，而一青和枝當年也是從日本嫁來臺灣，原本以為應該比較容易詮釋角色，但是據她表示：其實並非如此。
一青和枝是1970年代在臺灣生活，不諳語言也不懂當地習俗，隻身來到臺灣。相較之下，大久保是到訪臺灣之後，愛上這片土地，學習語言，把生活據點移到這裡，之後和臺灣人結婚。她與母親最大的不同之處，在於不是為了結婚對象特意去改變什麼或做些什麼，而是自己想做的事就去做，最後才邁入國際結婚。
隨著時代變遷，台日往返變得容易，現在透過網路和手機，也能立即與日本的家人取得聯絡。
「我覺得和枝是位很令人佩服的女性，正因為自己也真正體驗過臺灣生活，一想到是比現在更加嚴峻的時代，就覺得她真的很堅強」。
臺灣人重視家人之間的連結，身為從日本嫁過來的媳婦，與丈夫的家人維持著恰恰好的距離感，作為臺灣媳婦，正優雅地享受臺灣的生活點滴。
「這部舞台劇，雖然是同個劇本，但每次都感覺像是演出新的作品，宛如越煮越入味的料理，希望能夠繼續演個5年、10年」
看著大久保說話時的眼神炯炯有神，可以知道這次重啟演出，她比誰都還要高興。
蔭山征彥：「這個故事，希望日本人也能夠看到。」
在劇中，飾演大久保的另一半・顏惠民一角的是蔭山征彥。首次到訪台灣的契機是源於1999年發生於臺灣中部的921大地震，當時擔任口譯。之後，不只是參與電視劇或電影的演出，也跨足旁白、導演、編劇等領域，持續多元發展。
首演時，還是觀眾的他，在重演中以新面孔加入，雖然他和大久保彼此認識，但是這次是兩人首度合作演出。他有一副娃娃臉，外貌看起來比實際年齡還要年輕，或許是個性害羞，當他被飾演妻子的大久保小虧一下說：「你真的非常害羞耶」，就滿臉通紅。
不過，一提到舞台劇，蔭山帶著認真專注的眼神說：
「看到劇本的時候，希望日本人也能夠看到這個故事。」
正是因為他住在臺灣超過20年以上，所以看到的東西也不同。雖然在日本掀起了臺灣熱潮，但那只是對美食感興趣，日本統治時代的歷史也好，或是有關臺灣的使用語言狀況也好，有不少日本人幾乎是一無所知。他注意到這樣的差距，也為此感到悲傷。
蔭山飾演的顏惠民是一位在戰後回到了中華民國的這個祖國，卻找不到自我存在感的人。要詮釋這樣的人物，他口吻沉重地說：「感覺身上背負著重責大任」。
即使擁有非常豐富的演員經驗，但是也有不到那個年紀，就無法親身體會的角色，也許在5年前或10年前，是自己無法勝任的角色，但就像是命運自有安排，如今可以用自己的觀點來詮釋顏惠民這個角色，並且想要傳達給觀眾。因此對此積極排練。
當這部舞台劇結束後，他也預計要投入首部長篇電影的拍攝。
米七偶：在台日本演員的開拓者
比大久保或蔭山還要早就移居臺灣，散發出獨一無二的存在感，他是米七偶。本名是林田充知夫（HAYASHIDA Michio），而Michio的中文諧音「米七偶」就成了其藝名。
身材細長、蓄鬍，有些許白髮的米七偶，今年邁入66歲。不管是廣告、電影或是音樂錄影帶，從日本兵、父親、黑道份子等演過無數角色，而且是演什麼像什麼，演技收放自如。如果是臺灣觀眾，一定會覺得好像在哪裡看過米七偶的演出，所以又被稱為「最熟悉的陌生人」。
他之所以會來到臺灣的過程是比較特別的。1980年代，他本來在日本當公務員，結識了臺灣女性後，兩人進而結婚，並育有兩個孩子，但最後以離婚收場。因為想要可以時常探望與前妻一同回到臺灣的孩子們，自2000年起移居臺灣。一直當演員，也是與日本中年大叔這個角色的稀有價值有關。
「因為臺灣沒有既是歐吉桑又可以隨時配合的日本人，所以有演出機會，這次的舞台劇也是一樣。」
米七偶說話的聲音飄然輕柔，很特別，讓人留下深刻印象。
在劇中，飾演一青和枝的初戀情人・臼倉先生。順帶一提，他在現實生活中與臺灣人再婚，再度當上爸爸，每天都過著忙碌充實的生活。
身分認同的重要性
雖然有越來越多的日本年輕人夢想著在臺灣演藝圈發光發熱而移居臺灣，但是發現到理想與現實的落差，回到日本的人也不在少數。
長期在臺灣發展的日本演員，比誰都還熱愛臺灣，甚至是死後想葬在臺灣。然而，當被問及想要在哪裡度過生命的臨終時，大久保說：「還不知道」，蔭山則回答：「臺灣是工作的地方」，而米七偶表示：「說不定在這裡生活的期間，人生就謝幕了」，每個人都不同的答案。
也許不要過度拼命，按照自己的步調，堅韌地活著，或許才是長命百歲的秘訣。
當我知道大久保、蔭山和米七偶三人，從各自不同的立場對舞台劇《時光の手箱》產生共鳴的部分，安心了一些。
另一方面，我以一青妙這個真實的角色參與演出，作為女兒回憶家族的往事，也就是說，我的任務就是回顧整個故事發展。
生長於日本統治時代的臺灣人與嫁到異國的日本人，在兩人之間生下了台日混血兒，讓我覺得「身分認同」是一件特別重要的事情，也就是思考自己究竟是誰。所謂的身分認同，是可以從很細節的地方滋生出來的，家人間的溫柔對話或是餐桌上的家常菜，都是珍貴的回憶，而我在細細回想的過程中，也重新確認自己心中並存著日本人的部分和臺灣人的部分。
這個故事讓我知道身分認同的重要性，我的血液裡流著日本人與臺灣人的血，有必要把它傳承給下一代，同時，我也在內心下定決定，要努力實現不久的未來能夠在日本演出。
照片提供：影想文化芸術基金會
標題圖片：『時光の手箱』、是部包含一青妙在內，4位日本人演員一齊演出的舞台劇。（攝影：羅偉仁）