舞台劇《時光の手箱》：飾演一青妙家族的在台日本演員們

睽違2年半的臺灣

2022年6月底，飛機降落在臺灣的松山機場。因為新冠肺炎疫情，實際上是睽違2年半再度踏上臺灣土地。筆者搭乘中華航空最新型的空中巴士A320neo，機內餐是排骨飯，所以早先一步享受到熟悉的臺灣味。雖然臺灣為了因應疫情，還有入境限制規定，但這一趟的目的是為了演出舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》（以下略稱《時光の手箱》）。

舞台劇《時光の手箱》是以拙作《我的箱子》與《日本媽媽的臺菜物語》為原作，2019年在台北和高雄進行首演，原本安排在2020年與2021年的巡演活動，也受疫情影響而兩度停演，雖然今年5月起因疫情擴散而一度亮黃燈，但總算是決定演出，目前也進入排練階段。

內容是描繪筆者的家族故事，時代背景是1940年代起至1980年代。日本統治時代，臺灣五大家族在政治和經濟上發揮莫大的影響力，而登場的是身為基隆顏家長男的父親・顏惠民與日本人母親・一青和枝。劇裡細膩刻畫出戰前以「日本人」身分出生長大的父親，戰後卻始終為了身分認同而苦惱，以及母親為了融入臺灣社會和大家庭而做的努力，台詞有6成是使用日文。



出演舞台劇、睽違2年半造訪台灣的一青妙

值得一提的是出場的8位演員裡面，包含筆者在內，有一半是日本人。幕後的工作人員也不乏台日混血或者有日本留學經驗的人，所以用日文溝通無礙，形成難得一見的舞台現場。

「Ohayogozaimasu！」（大家早）

「Ohayo」早！

「Yoroshiku Onegaishimasu」（今日也請多多指教！）

下午1點，在台北華山1914文創園區的一處場館裡，很理所當然地用日文打招呼，開始排練。

大久保麻梨子：想要再演10年

總是面帶微笑，充滿活力的是飾演母親・一青和枝角色的大久保麻梨子。2011年，她把演藝活動據點從日本移到臺灣，拍攝很多廣告和電視劇。這部作品是她在臺灣首次參與演出的舞台劇。

2016年，大久保與臺灣人結婚，而一青和枝當年也是從日本嫁來臺灣，原本以為應該比較容易詮釋角色，但是據她表示：其實並非如此。

一青和枝是1970年代在臺灣生活，不諳語言也不懂當地習俗，隻身來到臺灣。相較之下，大久保是到訪臺灣之後，愛上這片土地，學習語言，把生活據點移到這裡，之後和臺灣人結婚。她與母親最大的不同之處，在於不是為了結婚對象特意去改變什麼或做些什麼，而是自己想做的事就去做，最後才邁入國際結婚。



飾演一青妙母親和枝的大久保麻梨子

隨著時代變遷，台日往返變得容易，現在透過網路和手機，也能立即與日本的家人取得聯絡。

「我覺得和枝是位很令人佩服的女性，正因為自己也真正體驗過臺灣生活，一想到是比現在更加嚴峻的時代，就覺得她真的很堅強」。

臺灣人重視家人之間的連結，身為從日本嫁過來的媳婦，與丈夫的家人維持著恰恰好的距離感，作為臺灣媳婦，正優雅地享受臺灣的生活點滴。

「這部舞台劇，雖然是同個劇本，但每次都感覺像是演出新的作品，宛如越煮越入味的料理，希望能夠繼續演個5年、10年」

看著大久保說話時的眼神炯炯有神，可以知道這次重啟演出，她比誰都還要高興。