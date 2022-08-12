日本人在臺灣開始了YouTube而感覺到的事情

以作家身分活躍於臺灣的木下諄一，自2020年10月開始了YouTube頻道，迄今過了1年10個月，訂閱人數達到5萬人。對於像筆者這樣60歲以上的世代而言，在YouTube上擁有這麼多的訂閱人數絕不容易。關於筆者是如何成功的，向臺灣觀眾傳播訊息時的秘訣為何，將在本文一併介紹。

因殘留在心裡的朋友的一句話而決定投入YouTube 從很久以前就知道YouTube的存在，但是在定位上，對我來說就僅是為了聽音樂和看球賽而已，壓根兒沒想過要經營一個自己的頻道。原因是我本來就喜歡文字，對影片既不感興趣，也覺得那是完全不同的世界。 知道YouTube的存在5年後的2017年，我聽到朋友這麼說： 「YouTube是未來的新商機」 即使如此，這個時候我仍然不為心動。直到某一天，遇到了讓思考產生180度大轉變的事。 那一天，我看到一篇網路新聞，與其說是新聞，內容比較偏向是解說或者評論，總共有5頁左右。在那之前，我從來不會覺得這樣的文章冗長，但不知為何，那個時候只讀了2頁左右就開始「喘氣」了。 我試著探究原因，想到了一個可能，就是在那篇文章之前，我剛好看了一部內容幾乎一樣的影片。 接下來是影片的時代。 這幾年一直聽到「文字閱讀困難」的現象越來越嚴重，不僅書賣不出去，雜誌也陸續停刊，不過，面對這種情況，我自己覺得多少和智慧型手機出現有關係，幾乎沒有放在心上。然而，這是第一次真實感受到「似乎真的不一樣」。 大家真的越來越不看文字了。 那麼想的瞬間，不安掠過了腦海。說不定今後寫作這門職業會消失不見，就算不是如此，市場縮小，要維持生計更是難上加難。 「YouTube是未來的新商機」，朋友的聲音在耳邊迴盪著。該怎麼經營，有多少利潤，當下完全沒有概念，但是「總之做看看吧」，那個聲音在背後推著我往前。 我決定要經營屬於自己的YouTube頻道。

事前準備是最艱辛的過程 一開始要做的事情就是買器材，當時最新機型的iPhone 11 PRO、規格適合製作影片的電腦、掛戴式麥克風、腳架等周邊配備、編輯軟體。在網路上搜尋之後，把一套該有的設備都備齊。 但是，這樣還不行。 因為我不知道該怎麼做，於是報名了如何開設YouTube頻道的講座，也上了課，卻跟不上進度。要自備筆電，但是我沒有筆電，先跟朋友借，也是形式上只知道個大概，在教室裡根本不知道使用方法，上課中也只能發呆，整個人狼狽不堪。 明知道自己對電腦一竅不通，有關網路的知識和經驗幾乎是零，甚至就連下載APP到電腦裡都會很緊張，擔心自己按到什麼奇怪的東西，無法挽救的話，該怎麼辦？就是那種程度，這個時候最痛苦。明明一切都還沒開始。 然而，我有所覺悟。把膽怯通通丟掉，從頭開始學習在網路上搜尋並努力記住，器材設備也都買了，只能背水一戰了。 在那之後也是一連串的磨練，一般人只要2個小時就能完成的事，我花了一天，只要一天的工作，我卻花了一個禮拜，有時甚至奮戰5個小時卻只是白忙一場，這些都是家常便飯。也許有人會認為請別人來教你不就得了？但是，我身邊沒有那樣的人，就算有，也因為我自身的程度太差，要人幫忙的話，心裡實在過意不去。 即使如此，我仍然奮力往前，因為內心某處有種無路可退的迫切性，覺得現在不做的話，人生就完蛋了。一旦陷入這樣的處境，人的潛能就會被激發，雖然速度緩慢，但是問題一個個迎刃而解，終於能夠製作出最低程度的影片。 後來，雖然比預定時間還要晚2個月，我在2020年10月開設了YouTube「超級爺爺SuperG」的頻道。

筆者開設的YouTube頻道「超級爺爺SuperG」

要經營YouTube必須練就一身本領 從外面看YouTube（身為觀眾在YouTube平台看影片）跟自己實際拍攝影片上傳，看到的風景完全不同。拍片上傳前，大家都信心滿滿，認為只要自己肯努力，就一定會成功，幻想自己的頻道以破竹之勢成長。我也是如此，這不知道該不該說是YouTube的陷阱，總之我是完全中了圈套。 最大的原因是不了解YouTube演算法。關於增加訂閱人數或觀看次數，與以前接觸過的商業模式不同，完全無法作為參考，這件事必須要盡早知道。一言以蔽之，面對觀眾的同時，也要面對AI（人工智慧），這是更為重要的因素。 還有，最初的關卡是如何透過YouTube賺取收益。申請廣告分潤，必須要達到訂閱人數一千人以上的條件，且過去一年累積觀看時數要超過4000小時，其實這滿困難的，能夠符合這兩個條件的只有全體的10％到15％左右。 我是在第17部影片「台灣的防疫太厲害，但」符合條件的，在那之前勉強才有100人的訂閱人數增加到4000人。在大約2個月後，推出的影片「那一年台灣捐款，日本人為什麼？」爆紅，觀看次數來到30萬（現64萬次），後來接連有幾部影片的觀看次數超過10萬次，訂閱人數一下子達到2萬5000人。就這樣子奠定了頻道的基礎。 建立YouTube頻道之後，要做的事情很多，這也是經營不易的原因之一。主要有4大要點：企劃、拍攝、編輯、分析，雖然還有其他要素，但大致上可以這樣分類。沒有預算的人，一個人必須全部包辦這些工作，當然按不同的領域，有擅長的，也有不拿手的。如果沒辦法取得平衡持續往前進的話，頻道就不會成長。換言之，經營YouTube就像參加田徑運動的十項全能競技，需要練就一身本領。 幸運的是，我在這4個領域裡相對地都還算是擅長，因為過去也一直從事類似的工作，所以和一般的初學者比起來，擁有較高的經驗值。 例如，我長久以來參與雜誌的編輯工作，一年365天都在苦心構思企劃內容，所以習慣用觀眾的觀點來製作企劃案，設計縮圖（在顯示圖像頁面時，為了提高辨識度而縮小成樣品的圖像）也幾乎和網頁製作有相通之處。作家活動有助於編寫劇本，對於一個人默默地埋首於編輯作業，我也不會覺得討厭。我最不拿手的是拍攝時的舉手投足，但幸好有演講的經驗，所以出乎意料地很快就上軌道了。還有，分析是我個人最喜歡的領域。因此，開設YouTube頻道後，過了1年10個月，泳渡這片紅海（red ocean；指市場裡存在著多數的競爭對象，競爭相當激烈的市場），訂閱人數達到4萬9500人，比起外人看到的，本人反倒還算輕鬆。 隨著YouTube的訂閱人數增加，我被問過是否會放棄寫作，想當然耳，答案是否定的。我在開設YouTube之前，是個很在意被問到自己從事什麼工作的人，是作家？是YouTuber？還是有其他的職業？ 不過，我現在認為這反而沒那麼重要了。往後的時代，這種感覺很重要，我覺得鑽研深造某種特定領域的模式會越來越冷門。雖然眼睛看不到，但是這幾年伴隨著網路普及，對於我們這個世代來說，時代的巨變已來到眼前，是只要伸出手就可以碰觸到的距離。為了不要被時代巨流吞沒，總要想個辦法游過去，而YouTube肯定會成為我的強大武器。還有，我也深信，未來有一天，會慶幸自己還好那個時候開設了YouTube頻道。

在「超級爺爺SuperG」頻道中採訪唐鳳（有）的筆者