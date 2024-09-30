日俄戰爭：20世紀首次的國家總動員戰，日本打敗大國的原因及對世界的影響

日本史探險

1904年，日本在明治維新下成為近代化國家，不到40年就敢與大國開戰。藉著俄羅斯入侵烏克蘭的契機，海外對日俄戰爭的關注度也逐漸提高，以下將簡明闡述這段歷史的背景、經過及其影響。

日本國民罹患「恐俄病」 明治時代，「恐俄病」（恐露病，日俄戰爭前後的流行用語）在日本人之間蔓延。對於俄羅斯帝國是否會入侵日本列島而產生的恐懼感，當時稱為恐俄病。 進入18世紀，俄羅斯為了尋求冬天海面不會結冰的港口（不凍港）而展開領土擴張政策，日本稱之為「南下政策」不久後就迫使江戶幕府開放通商。幕末時期，曾經發生俄羅斯軍艦一時非法佔領對馬島的事件，儘管在1855年簽訂的《日俄和親通好條約》規定「庫頁島為日俄兩國人的混居地」，但在明治初期，俄羅斯把犯人和軍人送往該地，對日本人居住區產生壓迫。 1891年5月，俄羅斯帝國皇太子尼古拉（即後來的沙皇尼古拉2世）訪問日本，在遊覽完琵琶湖要回京都的途中，在大津市內被一名巡警襲擊而受傷。這起大津事件，讓明治天皇和首相松方正義急忙趕往京都，探望住院中的尼古拉。聽說當時很多日本國民發送賠罪的電報並致上道歉信，病房裡的慰問禮物也堆得像山一樣高。 甚至，有位女性為了向尼古拉表示謝罪和顧慮到天皇的苦衷，在京都府廳前持剃刀割喉自殺，雖說是脫離常軌的過度反應，日本人對於俄羅斯可能會以大津事件為藉口向日本宣戰的恐懼可見一斑。「現在攻打過來的話，根本無力應付，日本會淪為殖民地」――幸好，俄羅斯政府和尼古拉對日本政府的處理相當滿意，但外務大臣青木周藏等人則是引咎辭職以示負責。

在日英同盟的助威下走向開戰 大津事件的3年後，1894年爆發甲午戰爭。不過，實際上發生這場戰爭的主要原因也與「俄羅斯對策」有關。 自明治初期開始，日本就一直要求朝鮮開國，目的是讓朝鮮走向近代化，能夠共同防止俄羅斯的南下擴張。但是，日本此舉引起朝鮮的宗主國清朝不滿，對立持續升高的結果，演變成戰爭。 大獲全勝的日本在馬關條約（日清講和條約）中，迫使清朝承認朝鮮為獨立國家，要求膨大的賠償金（2億兩=約3億1000萬日圓，當時日本年度財政收入的2倍多），以及割讓領土（遼東半島和臺灣等地）。 正當日本人陶醉在舉國歡騰的勝利氣氛下，卻遭到俄羅斯潑冷水。俄羅斯找來了法國和德國，向日本政府提出勸告：「日本領有遼東半島一事，不利於遠東和平的發展，應予以返還。」（三國干渉）。 日本有自知之明，即使對抗也毫無勝算，只好把遼東半島歸還給清朝。然而，俄羅斯卻以向清朝租借的形式，實質控制遼東半島的大連和旅順，開始對整個半島行使影響力。甚至，當清朝發生動亂（義和團運動）之際，俄羅斯趁機出兵佔領滿洲全境，就這樣賴著不走。 另一方面，朝鮮政府厭惡被日本控制，而往俄羅斯靠攏。朝鮮公使三浦梧樓殘忍殺害親俄反日的核心人物閔妃（朝鮮國王高宗的正妻）之後，高宗逃往俄羅斯公使館避難，朝鮮政府從俄羅斯迎來財務、軍事顧問，建立親俄政權。 於是，日本轉為向英國政府尋求支持，1902年簽訂日英同盟。英國在中國和印度的利益受到俄羅斯威脅，想透過與日本合作，箝制俄羅斯在東亞擴張勢力。 日本政府在日英同盟的助威下，同意俄羅斯在滿洲的控制權，取而代之的是要求俄羅斯承認日本在朝鮮半島的指導權。在這個階段，始終是以外交方式來試圖解決日俄之間的懸案。 然而，日本國民認為既然有辦法和大英帝國締結軍事同盟，群起支持主戰派。當俄羅斯開始在朝鮮北部建立基地時，大眾輿論也一面倒傾向主戰派。 也可以說，這是日本政府沒有公布日俄兩國的國力實況所導致的後果，但是媒體方面也必須負起責任。原因在於大部分的報章雜誌為了提升銷售量，改為支持主戰派，對於世界各國紛紛預測俄羅斯會贏得勝利一事刻意不報導，反而煽動主戰言論。 不過，這裡要補充說明的是，雖然僅有一小部分，但仍有反戰派、主和派的存在。例如，內村鑑三基於基督教的人道立場，幸德秋水和堺利彦基於社會主義的立場反對戰爭。幸德原本在日報《萬朝報》擔任記者，當報社轉向開戰論時，憤而退出並創立平民社，即使日俄戰爭已經開打，仍發行《平民新聞》主張反戰。此外，在日俄戰爭中，與謝野晶子也在文藝雜誌《明星》上發表了反戰詩〈請君勿死〉的作品。

日本浪漫主義的代表，留下許多短歌集的女詩人與謝野晶子。除了短歌創作以外，針對婦女問題、教育問題積極發表意見等，活躍領域相當廣闊（國立國會圖書館所藏「近代日本人肖像」）