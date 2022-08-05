安倍過世，臺灣人深深表達感謝的理由

安倍前首相的驟然離世，不僅震驚了日本社會，在臺灣也出現了許多人獻花弔唁的場面。筆者對這期間的臺灣社會做了觀察，同時也對臺灣社會中具有一定影響力的兩位人士，詢問了事件對他們及其所處社會的影響，以及未來臺日關係的發展。

得知安倍前首相在奈良遭到槍擊時，為安倍先生祈福的貼文瞬間在網路洗版。對多數臺灣人來說，安倍先生已經不單純是日本前首相，許多臺灣民眾在安倍先生過世之後，發現悲傷的程度比自己預期的還要沉重。有幾位在臺灣工作生活的日本人也提到，臺灣對這個事件的反應，超乎他們的想像。 正如安倍先生在日本人的心目中也有正反評價一樣，在臺灣當然也有不同的聲音，譬如國民黨為了黨部大樓要不要降半旗致哀，黨主席與發言人之間也有不同意見。 安倍晉三：我們不可以讓臺灣覺得寂寞 安倍先生意外過世之後，日臺交流協會前方豎起一片留言牆，迅速被群眾的留言填滿之後，出現黃色便條紙舖上的第二層，很快又再增加第二片留言牆。留言牆曾經出現一則不禮貌的文字，隨即被後來的悼念者以黑色簽字筆勾繪出愛心圖案掩蓋。前往臺北高雄兩地日臺交流協會獻花弔唁的人數，逼近一萬五千人。 駐臺代表泉裕泰先生在臉書提到他接任代表之前，安倍先生曾經提醒他，「到了臺灣，要不時提醒自己：臺灣民眾的感受是如何；你任何一句發言，在不經意之間有可能會讓臺灣人感到悲傷；我們不可以讓臺灣覺得寂寞。」 臺北地標101大樓連續四個晚上以「臺灣永遠的朋友」點燈敬悼安倍的過世；高雄也在愛河畔的流行音樂中心點亮純白燈光表示哀悼；全臺唯一供奉日本軍艦的紅毛港保安堂也設立追思會場；臺灣的「安倍晉三之友會」為了在日本產經新聞刊登全版廣告而發起緊急募款，一天就達標甚至超額，扣除刊登費用之外，餘額將用於追思音樂會和提供日人來臺就學的獎學金之用。而曾經在臺灣居住的攝影師小林賢伍，自掏腰包在日本購買100份報紙，打包空運來臺，很快就被捷運站外大排長龍的臺灣民眾索取一空。 臺灣用各種方式，向這位日本前首相表達感謝之意。