安倍過世，臺灣人深深表達感謝的理由

安倍過世，臺灣人深深表達感謝的理由政治外交 社會
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
得知安倍前首相在奈良遭到槍擊時，為安倍先生祈福的貼文瞬間在網路洗版。對多數臺灣人來說，安倍先生已經不單純是日本前首相，許多臺灣民眾在安倍先生過世之後，發現悲傷的程度比自己預期的還要沉重。有幾位在臺灣工作生活的日本人也提到，臺灣對這個事件的反應，超乎他們的想像。
正如安倍先生在日本人的心目中也有正反評價一樣，在臺灣當然也有不同的聲音，譬如國民黨為了黨部大樓要不要降半旗致哀，黨主席與發言人之間也有不同意見。
安倍晉三：我們不可以讓臺灣覺得寂寞
安倍先生意外過世之後，日臺交流協會前方豎起一片留言牆，迅速被群眾的留言填滿之後，出現黃色便條紙舖上的第二層，很快又再增加第二片留言牆。留言牆曾經出現一則不禮貌的文字，隨即被後來的悼念者以黑色簽字筆勾繪出愛心圖案掩蓋。前往臺北高雄兩地日臺交流協會獻花弔唁的人數，逼近一萬五千人。
駐臺代表泉裕泰先生在臉書提到他接任代表之前，安倍先生曾經提醒他，「到了臺灣，要不時提醒自己：臺灣民眾的感受是如何；你任何一句發言，在不經意之間有可能會讓臺灣人感到悲傷；我們不可以讓臺灣覺得寂寞。」
臺北地標101大樓連續四個晚上以「臺灣永遠的朋友」點燈敬悼安倍的過世；高雄也在愛河畔的流行音樂中心點亮純白燈光表示哀悼；全臺唯一供奉日本軍艦的紅毛港保安堂也設立追思會場；臺灣的「安倍晉三之友會」為了在日本產經新聞刊登全版廣告而發起緊急募款，一天就達標甚至超額，扣除刊登費用之外，餘額將用於追思音樂會和提供日人來臺就學的獎學金之用。而曾經在臺灣居住的攝影師小林賢伍，自掏腰包在日本購買100份報紙，打包空運來臺，很快就被捷運站外大排長龍的臺灣民眾索取一空。
臺灣用各種方式，向這位日本前首相表達感謝之意。
林靜儀：與日本的年輕政治工作者交流，無論安倍在或不在都非常重要
現任立法委員，隸屬外交國防委員會的林靜儀，是一位積極參與國際事務的醫師，2019年曾經參加在日本橫濱舉辦的女性領導人海洋論壇（女性リーダーらによる海洋環境保全団体Leading Women for the Ocean)，與安倍昭惠夫人有過一面之緣。聽聞安倍先生遭遇槍擊的消息時，林靜儀形容那是一種「雖然沒見過他，但好像是一個認識的前輩突然離世」的感覺。「好可惜沒有機會跟他相處或是當面跟他學習，雖然本身因為從事醫療工作的關係，對於人生無常這件事情原本就看得很達觀。只是，安倍先生本來有計畫再度訪問臺灣，如果不是因為疫情，說不定就可以來了，而這件事情永遠不能完成，覺得很遺憾。」
林靜儀提到，民進黨跟日本許多政治人物都有長遠的友好關係， 黨內前輩不只跟安倍先生本人，也跟他的家族有交情。以一個國會議員或說是政治工作者的立場，過去由李登輝前總統與日本政界建立的關係，不管是這次安倍的過世，還有之前李登輝前總統的過世，難免感嘆以前的時代過去了啊！畢竟臺灣被日本殖民過，有比較特別的情感，但是接下來的世代已經不一樣了， 「民進黨要跟日本國會議員與年輕政治工作者建立我們自己的關係，這件事情無論安倍在或不在都非常重要。」
關於後安倍時代的臺日交流，林靜儀表示有一些議題本來就持續推動中，安倍夫人參與的那個活動結束之後，原本2020年經濟學人雜誌要在日本舉辦另一個海洋跟婦女領導人議題的活動，也因為疫情延宕了。「我自己跟笹川基金會針對臺灣的海域安全和海洋資源倡議，已經有兩年的時間都沒有辦法好好合作聯繫了。但這幾年持續推動臺灣年輕政治工作者到政策大學進修(政策研究大学院大学)，現任民進黨發言人謝子涵也去過日本學習地方創生，臺灣年輕人到日本進行短期學習的計畫還會持續下去。另外，臺灣也有國際合作發展基金會，我曾經在幾年前拜會過日本的JICA（ジャイカ独立行政法人国際協力機構），希望把他們在國際援助和聯合國參與的經驗帶來臺灣，把這些專案議題在國內推動。」
林靜儀認為，臺灣民眾對安倍前首相，還有對日本人民的情感是非常強烈的，不會這麼容易因為安倍過世而淡忘。「日本朋友說臺灣跟日本是兄弟之間的情感，臺灣有事就是日本有事，對長期被孤立在國際社會之外的臺灣來說，確實受到很深的感動。相較於國際上所謂的國家跟國家的邦交，臺日之間的關係甚至超越那種文字上的邦交，有更重要的特殊情感。」
工頭堅：身為旅行者，製作這個影片是感謝安倍的方式
資深部落客，同時也是國際領隊，對幕末歷史充滿狂熱的工頭堅(Ken Worker)，在安倍遇刺身亡之後，於網路公開一段影片，介紹安倍的故鄉山口與歷史上的長州藩。
工頭堅提到他看到槍擊事件影像時，覺得那是一個「歷史」的畫面。「我們以前看很多紀錄片或電影，譬如美國總統甘迺迪遇刺那個剎那的畫面，會覺得那是很遙遠的事情，沒想到現在已經是資訊很通透很文明的時代，這樣的事情還是會發生。我自己是個閱讀歷史的人，果然在甚麼時代，都不能疏忽。看到相關報導時，那個悲傷是真的很……撇開世人對安倍先生的評價，直覺上就是這個感覺，彷彿是一個親切長輩過世，想起來是非常難過的。」
本來就投入很多時間去了解長州藩的那段幕末歷史，也了解到安倍先生家族跟長州藩的連結，工頭堅說他一直想要做幕末到明治、延續到太平洋戰爭這樣的歷史回顧解說影片，在安倍過世之後，像他這樣用歷史旅行者角度去做內容的人，述說關於山口縣的歷史，應該就是對安倍先生最好的感謝。「特別要提到感謝，以我個人來說是非常感謝他的，這個影片是感謝他的方式。」
影片公開之後，有一則看起來很顯然是來自中國的簡體字留言，意思是說，「對於遇刺事件著實感到遺憾，不過搞不懂一個參拜殺你祖先甲級戰犯的首相，有甚麼好緬懷的。」
工頭堅認為，多數臺灣人應該可以理解他做這個影片對安倍先生感謝的意義，但是中國民眾可能因為所接收到的訊息是完全不同的角度，「對於歷史的理解或認知原本就有許多不同的角度，讀得越多也就知道許多事件無法單純做定論。重點在於，對今天的臺灣民眾來說，安倍先生是一個願意對臺灣伸出援手，支持我們繼續堅守民主陣營的朋友，我是從這個角度緬懷他。」
有一些朋友會問，作這影片好嗎？「在日本國內，對安倍先生也有種種不同意見，並不是所有日本民眾都喜歡他。長期以來對歷史的興趣，對這點我很理解，並沒有天真地想像所有日本人都會認同安倍的做法跟他的政績。很單純作為一個臺灣人，我們所看到他所作的一切跟發言，我認為那個感謝是真實的，跟日本當地的意見跟立場應該沒有甚麼關係，是在一個理解的情況之下依然想要表達的敬意。」
工頭堅去過山口的岩國，下關，萩，還沒真正去過安倍先生故鄉長門，疫情過去之後，長門會是他想去的地方。他認為，旅行去到當地，就是致敬的一個方式，以前去坂本龍馬出生地，去高杉晉作、桂小五郎的家，還有他們過世的地方，都是這樣的方式。當然去到事件發生的奈良，應該也是他想要致敬的方式。
「我現在很確定自己在政治或生活型態的信仰上，就是想要留在跟美國、日本一樣政治制度的社會當中，不是血緣也跟種族無關，而是一種共同價值觀的世界。我也不太確定在日本有沒有像安倍一樣，那麼堅定地想要把臺灣留在同一個陣營為出發點的政治人物，對於這點，多多少少還是有點憂心。可是，事發之後，不管日本官方發言或是民間發言，應該是消除了我的憂慮，坦白說我還是很有信心。臺灣跟日本一樣都是民主國家，民間的認同是最重要的，我們如何獲得民間的友情跟認同，我認為就會影響他們選出來的人選，如果選出來的人對臺灣的態度跟民意有牴觸，在民主的社會，民意一定會去反應，只要維持這樣的制度，維持這樣的生活型態，我就有信心。」
標題圖片：安倍晉三前首相先生意外過世之後，日臺交流協會前豎起一片留言牆，迅速被群眾的留言填滿（AFP / Aflo）