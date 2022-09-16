芝山巖事件和平井數馬——17歲少年與臺灣的教育聖地

臺北市郊外的芝山公園，位於被濃密綠意覆蓋的山丘上，以展望佳聞名。直到二次大戰結束為止，這裡被稱為「芝山巖」，亦被視為臺灣的教育聖地。1896（明治29）年元旦，有6位日本人學務部員在此地遭到武裝集團襲擊而遇害。其中包含了一位胸懷壯志、從九州熊本來到新領土臺灣的17歲日本少年。

領有臺灣初始即實施教育政策 回顧臺灣歷史，存在著幾個「轉捩點」。其中，日本統治時代開始的1895（明治28）年就是一大轉機，一切的價值觀發生了變化。這一年，臺灣社會的確陷入混亂狀態，但同時也是從此刻，開啟了日本人與臺灣人一起生活的時代。 在這樣的背景下，有一位少年來到臺灣，他是來自熊本的平井數馬，成績優異，以跳級的方式完成了尋常小學校・高等小學校的課程，並且以年紀最輕之姿進入名門高中「濟濟黌」就讀。據說，他也精通武藝，擅長柔道。本文欲介紹平井數馬這位人物。 1895年6月17日，清朝割讓臺灣給日本，開啟了日本統治時代的序幕。臺灣總督府將這一天訂為「始政紀念日」，往後直到二戰結束為止都被當作節日。擔任首任臺灣總督的樺山資紀，因當時的臺灣政局動盪不穩，人們不輕易接受日本統治，登陸臺灣的日本軍隊被迫不斷地打仗。 臺灣是日本第一個透過國際條約獲得的海外領土，一切都還在摸索的狀況。最優先的是維持治安，但同時對於確立統治制度、改善衛生狀態、以及展開教育工作也相當重視。也就是說，要如何把不同的民族收編到體制內，在最艱難的時期致力於實施對長遠未來有利的政策。 1895（明治28）年5月21日，伊澤修二作為新領土的教育負責人，被任命為臺灣總督府民政局學務部長。伊澤有日本近代音樂教育始祖之稱，也是口吃矯正的第一人。他向約翰萬次郎學習英語，1875年前往美國留學3年，歷任過東京師範學校（現在的筑波大學）校長、東京音樂學校（東京藝術大學音樂學部）的初代校長等職，除了開拓師資培訓、音樂教育及盲啞教育等領域之外，把音樂導入教育也是他的功勞。 6月7日，伊澤在廣島縣宇品搭乘京都丸，到臺灣赴任。這艘京都丸是日本領台後，開往臺灣的第3艘船，船上搭載的主要是文官。

惠濟宮的現貌。日本人在此廟成立學堂，因此芝山巖又被譽為臺灣的教育聖地，另有芝山岩、芝山公園之稱。

以促進日本人和臺灣人相互理解為理想的教育 6月26日，學務部在台北郊外的芝山巖成立學堂，於7月16日開始授課，是日本在臺灣實施殖民地教育的開始，也是最初針對非母語國民進行母語教育的現場。 學堂是借用惠濟堂（現為惠濟宮）這座廟宇的後殿，培訓臺灣人的國語（日語）教師，也就是推廣日文教育的指導者。同時，針對日文教育進行通盤研究，以及著手調查臺灣的當地語言。 與伊澤一同投入教育的日本人，以吉田松陰的外甥楫取道明為首，還有井原順之助、關口長太郎、山田耕造、中島長吉、桂金太郎等人，平井數馬也在其中。 比起殖民地，伊澤把臺灣視為「新領土」，即使在教育方面，他也希望促進日本人與臺灣人的相互理解，以「混和主義」為理想。而且，不只是讓臺灣人學習日文，他也認為必須要有可以讓日本人學習臺灣語言的地方。甚至是在日本勢力所及之處，都要推廣《教育敕語》，讓日文成為亞洲的公用語，懷抱著如此遠大的夢想。

在芝山巖事件遇害的6位學務部員併稱為「六士先生」。現在也使用六氏先生的稱呼。右一是平井數馬。由臺灣協會典藏的舊照片。

遭到武裝集團襲擊的6位學務部員 芝山巖事件發生於1896（明治29）年元旦，一行人應該是要前往臺灣總督府參加預定上午7點開始的賀年活動，但一離開芝山巖，卻在途中遭遇武裝集團的襲撃。在士林一帶，以賴昌為首的叛亂勢力蜂起，陷入危險狀態。 領台當時，臺灣各地發生激烈的反抗運動，芝山巖也不安全。教師們在學堂內埋頭於工作，雖然獲報知道有危險逼近，秉持著「要手無寸鐵，深入到民眾裡面才有辦法從事教育。假使我們遇襲殉難了，可以讓臺灣子弟見識到身為日本國民的精神」，與其逃跑，他們選擇了曉以大義。 然而，6位教師與雜務工小林清吉慘遭武裝集團殺害，聽說一行人在面對100人的大陣仗時，說之以理，一度說服了抗日份子。但是，最終還是沒有聽進去。 一開始，是中島和關口先遇襲，接著是楫取和桂遭到斬首，雖然年輕的井原、平井，以及雜務工小林一時逃離現場，但仍是被集團圍住，奮力抵抗到最後，終因不敵而遭到殺害。1月8日，展開搜索遺體的行動，教師們被發現埋在學堂附近。據說這是因為居民們不忍見到遺體死狀悽慘，心生憐憫而埋葬，讓亡者入土為安。 那一天，伊澤修二與山田耕造因為一時返回東京，不在臺灣。

日本統治時代的芝山巖附近略圖，位置靠近台北市北部的士林。芝山巖北側有以溫泉聞名的草山（現為陽明山）。 文武雙全的17歲少年──平井數馬 芝山巖事件經大肆報導後，在「為教育奉獻生命的聖職者與武裝集團」的架構中，6位教師被視為英雄，成為了一段佳話。芝山巖成為「臺灣近代教育的聖地」，殉職教師也被併稱為「六士先生」，而賭上性命為教育壯烈犧牲的「芝山巖精神」受到大力推崇，甚至被當作臺灣教育界的方針。在學校，一定會教到有關六士先生的逸聞，也會在課本或輔助教材裡面出現。 當中，平井數馬是最年輕的殉職者，1878（明治11）年7月26日，出生於熊本縣的松橋。幼年時代，毎天的慣例是晚上7點就寢，半夜2點起床念書，因為強烈渴望前往海外發展，所以除了原本就擅長的英文之外，1895（明治28）年1月20日開始學習清朝官場使用的標準語――北京官話（所謂的中文），6月就學成。此外，16歲就考上了高等文官試驗。 比他大一歲的兄長幸三郎作為憲兵前往臺灣，所以也算與臺灣這塊土地有緣。同年8月3日，他收到臺灣總督府的「通譯官」錄取通知，在匆忙準備之後，8月9日就從佐世保搭乘福井丸出發。據說他一抵達臺灣，立刻趕赴芝山巖學堂，以草蓆為床，埋首於教育和研究之中，廢寢忘食。 縱使平井會說北京官話，但是這個語言在臺灣並不普遍。雖然清朝統治臺灣有212年之久，但是北京官話的目的始終是用來傳達官方命令的，除了部分官吏以外，一般臺灣人並不熟悉。而臺灣有多種當地語，多數居民使用的是Holo（福佬）話，就算用漢文筆談可以溝通，在領台當時，來到臺灣的日本人仍然需要從日文翻譯成北京官話，再翻譯成當地語，也就是所謂的「雙重翻譯」。 於是，在臺灣全面實施日文教育成為當務之急，以及對臺灣當地語言的研究也如火如荼地展開。領台後不久的這個時期，已經編纂了不少臺語相關書籍，大多是對譯方式的會話手冊，而平井數馬也深度參與其中。 值得注意的是，臺語的發音要如何用日文標示呢？當然不是單純把聽到的聲音轉換為文字記下來，要確實掌握目標語言的全貌，要鉅細靡遺地把發音分辨清楚，也必須要精通有關表達方式及語言背後的文化，才有辦法應對。 自領台開始的半年期間，就奠定了臺語假名標示法的基礎。伊澤修二在台南會見喀爾文教派的基督長老教會（Presbyterian）傳教士湯瑪斯·巴克禮（Thomas Barclay）之際，獲得了用羅馬字編纂的資料。把這些轉換成片假名的作業是相當耗神費力，而且短期內要整理出發音規則更是困難重重，需要擁有過人的能力和努力。而且，在芝山巖事件遇害的6人在臺灣的停留期間僅有4個多月，可以說在如此短暫的時間裡，竟能產出如此驚人的成果。

1896（明治29）年2月11日發行的《新日本語言集》（臺灣總督府民政局學務部發行）。在後記刊載了以平井為首的六士先生的名單。