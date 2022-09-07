將「瘴癘之地」改造為「防疫之島」的臺灣醫學衛生之父高木友枝

臺灣有效控制疫情的大爆發，讓這裡的醫療衛生體系受到全球矚目。奠定其基礎的人物為高木友枝。跨越國民政府的「去日本化」政策的年代後，高中生發現了高木的事蹟，再次串連了臺日百年情誼。

高齡93歲的板寺慶子夫人在2018年底首次訪臺，出席彰中「高木友枝典藏故事館」開幕典禮，當時的副總統陳建仁親自接見，感謝板寺夫人發揮大愛。今年4月臺灣駐日代表謝長廷訪問目前住在小金井市的板寺夫人，謝長廷表示，當他問及板寺夫人為什麼把高木醫師的文物無償捐贈給彰化高中，她回答，因認同該校提倡人類愛的教育，而且聽到高中學生唱民謠「赤とんぼ」（紅蜻蜓），她感動得直掉眼淚，所以在徵詢神父意見後，決定把高木醫師銅像在內的相關文物都捐贈給臺灣。謝長廷並說，在聊起臺灣的事情，板寺夫人笑聲不斷。 氣候濕熱的臺灣，在一百年多前還是一個飽受瘟疫摧殘的「瘴癘之地」，百年後已從「瘴癘之地」進化為「防疫之島」，尤其這次新冠疫情爆發後，臺灣在第一時間有效控制疫情擴大，並為民眾爭取了逾2年的緩衝期，阻止病毒在毒性最強的時候入侵，成為全球矚目的防疫奇跡之島。

臺灣彰化高中設立高木友枝典藏故事館，收藏許多高木有關的文物資料（彰化高中提供） 臺灣防疫成功的背景：日治時代奠定的醫療公衛基礎 臺灣成功防疫的奇跡，很多人認為除了吸取2003年SARS重創的教訓，及早完成法規修訂並建立防疫分工的架構之外，臺灣民眾的公共衛生觀念普及，醫療水準極高，尤其是民進黨政府的多位高官皆出自公衛和醫界，也是原因之一。 臺灣民眾的公衛觀念普及，和日本一樣，很多人在感冒時，出入公共場所都會自動戴上口罩，養成勤於洗手漱口習慣的民眾也大有人在。臺灣有世界頂級的醫療水準，已多次在全球資料庫網站「Numbeo」公布的醫療保健指數（Health Care Index）排行榜中奪冠。 臺灣從「瘴癘之地」進化為「防疫之島」，必須歸功於日治時代奠定的醫療公衛基礎。現在提到日治時代的臺灣現代化推動者，第4任總督兒玉源太郎的民政長官後藤新平居功厥偉，而後藤重用的同鄉摰友高木友枝，為臺灣醫學衛生打下堅實基礎更是功不可沒。 高木友枝曾任臺灣總督府醫學校（臺大醫學院前身）校長、臺灣總督府研究所首任所長、臺灣電力株式會社首任社長等職務，對臺灣的醫療衛生、學術及能源發展有很大的貢獻，有「臺灣醫學衛生之父」之稱。