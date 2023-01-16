增大行走步幅，預防老年失智

失智症和步幅的關係

——是什麼讓您注意到了失智症和步行的關係呢？

在日本，失智症患者人數逐年增多。如果把被稱為「預備軍」的輕度認知功能障礙（MCI）計算在內，每4名老年人中就有1名患者。我對什麼樣的人會得失智症很感興趣，於是就飲食、運動、社交等生活習慣以及遺傳基因等各種因素，對國內外的研究成果進行了一番調查，結果發現，決定身體機能的腰腿強健度是一個非常重要的指標。事實上，在對老年人的身體機能長達數年的調查中，直覺告訴我步態或許跟認知功能密切相關。

——為什麼步幅窄的人容易患失智症呢？另外，增大步幅可有效預防失智症這個結論是如何推導出來的？

剛開始研究的時候，我一直以為是肌肉退化的影響。於是，我按照肌肉和身體機能的組合，將老年人分為4類：①有肌肉且腰腿靈活的人、②沒有肌肉但腰腿靈活的人、③有肌肉但腰腿不靈活的人、④沒肌肉腰腿也不靈活的人。我對他們認知功能降低的風險進行比較後，發現③④兩項腰腿不靈活的人，認知功能更容易退化，跟有無肌肉沒關係。

腰腿的強健程度，我們可以通過步行速度來評估。為了研究為何步行速度會對認知功能造成影響，我把步行速度分為步幅和步頻這兩個因素來考查。結果發現，步頻對認知功能沒有影響，但步幅的影響卻很大。此外，我還以1000多名老年人為物件反復進行研究，結果表明，與步幅寬的人相比，步幅窄的人認知功能退化的風險和失智症發作風險都高達3倍以上。

從國內外的研究成果可知，步幅窄和罹患失智症都和腦內變異有關。腦梗塞和腦萎縮等腦內病變會對步幅大小和大腦功能產生影響，所以可以認為步幅是體現大腦狀態的標誌。