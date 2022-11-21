日本救難飛行艇，備受世界矚目

專門用於海上救援的日本救難飛行艇，正受到了全世界的關注。2022年4月，美軍高官前往觀摩日本海上自衛隊擁有的水陸兩用US-2型救難飛行艇，US-2可謂備受矚目。讓我們來看看它受到如此關注的原因。

美國空軍副司令觀摩 「2022年4月6日，美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）副司令Eric T. Hill少將專程來到位於山口縣的岩國航空基地，搭乘體驗了海上自衛隊的US-2救難飛行艇。美國空軍特種作戰司令部網站上刊登了相關報導，其中還介紹了副司令的評價『US-2是個很不錯的平臺，我們非常願意向自衛隊學習』。」 新明和工業公司的飛機事業部部長田中克夫這樣說，新明和工業公司是本公司位於兵庫縣的運輸機製造商，US-2就是他們製造的。 US-2兼具飛機和船舶的特點，從陸地或海面都可以起降。這種日本國產飛機的最大特徵，就是機身下部結構像船底，安裝了消波設備。目前全世界範圍內，只有US-2能夠在浪高3公尺的大浪中起降。

2022年4月6日，美國空軍特種作戰司令部副司令Eric T. Hill少將（右2）在岩國航空基地搭乘US-2（AFSOC） 這種水上飛機的技術傳承自該公司的前身——川西航空公司。川西航空公司在二戰期間為舊日本海軍研發了「二式飛行艇水」（二式大艇）和「紫電改」戰鬥機等名機，曾經名噪一時。

「美國在二戰期間直至戰後初期都還在製造飛行艇，但伴隨著陸基飛機的發展就不再造飛行艇了。之後他們一直保有著老式飛行艇。現在美國提出了要將現有的運輸機改造成飛行艇的計畫。我想這就是他們去岩國航空基地觀摩US-2的原因吧。」（田中克夫） 美國空軍特種作戰司令部設想在MC-130J軍用運輸機上安裝可拆卸式浮板，將其改造成飛行艇。這已是Eric T. Hill少將繼2021年11月9日之後第二次觀摩US-2了。美軍究竟關注US-2的什麼地方呢？田中克夫是這樣推測的。 「根據美軍2021年公開的資料為基礎進行情報收集和研判後可以發現，他們的主要作戰目標轉變為集中在亞洲地區。而這一地區的西太平洋90%以上都是海洋，因此美軍需要能夠在海上使用的裝備，有資料顯示他們已經開始研發飛行艇。他們對US-2感興趣之處，我想還是海上降落這一部分吧。因為他們幾乎沒有海上降落的經驗。」

安裝了可拆卸式浮板的MC-130J原型機模型（AFSOC）