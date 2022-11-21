日本救難飛行艇，備受世界矚目

日本救難飛行艇，備受世界矚目政治外交 財經
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美國空軍副司令觀摩
「2022年4月6日，美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）副司令Eric T. Hill少將專程來到位於山口縣的岩國航空基地，搭乘體驗了海上自衛隊的US-2救難飛行艇。美國空軍特種作戰司令部網站上刊登了相關報導，其中還介紹了副司令的評價『US-2是個很不錯的平臺，我們非常願意向自衛隊學習』。」
新明和工業公司的飛機事業部部長田中克夫這樣說，新明和工業公司是本公司位於兵庫縣的運輸機製造商，US-2就是他們製造的。
US-2兼具飛機和船舶的特點，從陸地或海面都可以起降。這種日本國產飛機的最大特徵，就是機身下部結構像船底，安裝了消波設備。目前全世界範圍內，只有US-2能夠在浪高3公尺的大浪中起降。
這種水上飛機的技術傳承自該公司的前身——川西航空公司。川西航空公司在二戰期間為舊日本海軍研發了「二式飛行艇水」（二式大艇）和「紫電改」戰鬥機等名機，曾經名噪一時。
「美國在二戰期間直至戰後初期都還在製造飛行艇，但伴隨著陸基飛機的發展就不再造飛行艇了。之後他們一直保有著老式飛行艇。現在美國提出了要將現有的運輸機改造成飛行艇的計畫。我想這就是他們去岩國航空基地觀摩US-2的原因吧。」（田中克夫）
美國空軍特種作戰司令部設想在MC-130J軍用運輸機上安裝可拆卸式浮板，將其改造成飛行艇。這已是Eric T. Hill少將繼2021年11月9日之後第二次觀摩US-2了。美軍究竟關注US-2的什麼地方呢？田中克夫是這樣推測的。
「根據美軍2021年公開的資料為基礎進行情報收集和研判後可以發現，他們的主要作戰目標轉變為集中在亞洲地區。而這一地區的西太平洋90%以上都是海洋，因此美軍需要能夠在海上使用的裝備，有資料顯示他們已經開始研發飛行艇。他們對US-2感興趣之處，我想還是海上降落這一部分吧。因為他們幾乎沒有海上降落的經驗。」
US-2已成功救助了1000多人
目前，日本海上自衛隊在岩國航空基地和厚木航空基地共部署了7架US-2。從其前代機型US-1算起，US-2自1976年以來已成功救助了超過一千人，可謂戰功赫赫。2022年6月28日，在離沖繩本島約770公里的洋面，一艘因故障無法航行的遊艇上的美國人一家三口被US-2成功救援。
其值得稱道的性能，不僅是能在波濤洶湧的海面降落的能力。它的起飛和降落距離只需要普通客機的四分之一，不需要長長的跑道。也正因為如此，日本國內US-2可以起降的離島達到了261個。另外，其續航距離約為4700公里，約為普通直升機的5.5倍，巡航速度約為每小時480公里，是普通直升機的1.8倍，因此可以開展救援的範圍更廣，出動速度更快。
至今為止，US-2還沒有參與過與戰鬥行為相關的救援活動。但如果今後東亞地區發生戰鬥行為，比如「臺灣有事」等，也可能出現要求US-2出動的情況。
「我認為，東亞地區發生衝突時，日本將無法避免參與其中。在多國參戰過程中，可能會出現需要救出那些因意外事故或武力衝突而面臨生命危險的人們的事態。那時可能就是US-2出動的時機。可以想像到，今後將需要能夠在那種事態中發揮作用的飛行艇。」（田中克夫）
預想「臺灣有事」時可能出現重大犧牲
隨著中美矛盾加劇，美國正在反覆推演與中國發生軍事衝突的情況。2022年8月初，因美國眾議院議長裴洛西訪問臺灣，中國軍隊展開了大規模軍事演習。當時，華盛頓的權威智庫美國戰略與國際研究中心（CSIS）的專家小組推演了中美圍繞臺灣開戰的情形，設定時間為4年後，即2026年。經過22個劇本的推演，最後得出了驚人的結論——「雖然臺灣不會淪陷，但美方也將付出重大犧牲」。
據彭博新聞社等美國媒體報導，推演估計，在為期4週的戰鬥中，美軍損失的戰鬥機和攻擊機達900多架，相當於美國海空軍現役戰機的近半數，而且美國海軍的大部分水上艦艇將被中國軍隊的飛彈擊沉，中方艦艇也將在美軍和臺灣軍隊的反擊下被擊沉150艘左右。
軍事專家們一致表示，「如果出現這麼重大的損失，戰場救援將成為最優先的課題」。由於大部分現場都是戰鬥海域，預計日本自衛隊的救援部隊將派上用場。這是以航空自衛隊的直升機為中心組建的日本航空災難救援團和由海上自衛隊的直升機和固定翼飛機組成的日本災難救援飛行隊的職責所在。
這兩支部隊都是為應對日本自衛隊飛機平時發生事故而組建的，因此規模較小。如果離陸地較近，可以用直升機運送災民，但直升機航程較短，每次裝載的人數也十分有限。因此對於那些直升機無法到達的遠處，人們就可能寄希望於US-2了。US-2本身就是以救助墜落飛機上的人員為目的而研發的，一次可以運輸遠比魚鷹直升機多許多的人員。
日本海上自衛隊目前擁有的US-2只有7架。其中總有一部分因定期檢修或需要維修處於不能馬上起飛工作的狀態。如推演所示，在因「臺灣有事」出現數百單位的軍用飛機和艦船受損的情況下，僅靠現有的US-2飛機是遠遠不夠的。
軍事專家們表示，「救難飛行艇至少需要20-30架的規模」。也有專家指出，US-2只部署在岩國和厚木這兩個本土基地，離預計可能發生紛爭的地區太遠，這是一個難題。日本政府應該考慮到可能發生衝突，研究將其部署到能夠迅速飛達西南諸島的基地去。
田中克夫也認同這一觀點。他表示，「如果尖閣諸島（釣魚臺及其附屬島嶼，下同——譯注）或臺灣周邊發生不測事態，從岩國基地起飛去救援，就算是飛行艇也太費時間了。應該在西南諸島周邊部署先頭部隊吧」。對於日本來說，為了與同盟國協同行動，必須重新審視以前考慮問題的前提，如果臺灣或尖閣諸島發生衝突，同盟國大概會希望日本發揮更大作用。
但要增加飛機數量，錢是個大問題。US-2單機價格約139億日圓（以2021年度預算價格為基準），遠遠超過航空自衛隊的隱形戰機F35A的單價（約100億日圓）。這20年的訂單數只有9架，因此難以維持生產線，削減成本有很大困難。
消防飛行艇改造方案
安倍晉三執政時期，日本政府於2014年制定了「防衛裝備轉移三原則」，允許日本向海外出口防衛裝備。眾所周知，當時US-2作為「頭號出口候選裝備」，日本官民並舉地向印度等國推銷。但由於價格和軍火補償貿易的問題未能達成一致，計畫受挫。
鑒於US-2作為軍事裝備出口有困難的現狀，公司探討賦予其新的角色。據說新明和工業公司已經立項計畫將其改造成消防飛行艇出口海外，尋求擴大銷路。
「受全球氣候暖化的影響，世界各地大規模山火日益頻發。國外早就利用直升機等來開展滅火行動，但隨著山火規模不斷擴大，需要能裝載更多水量的消防飛機。因此有眾多的國家和相關機構前來諮詢能否把US-2當作消防飛行艇來用，這樣的諮詢還在增多。」（田中克夫）
近年來，在美國、俄羅斯、土耳其、阿爾及利亞、巴西等世界各地都發生了大規模森林火災。美國加州2020年和2021年因山火燒毀的森林總面積刷新了記錄，2021年森林燒毀面積達100萬公頃（約相當於青森縣的面積）。俄羅斯因自然火災燒毀的森林面積從2018年起逐年增加，2021年更是達到了約1900萬公頃，創下了史上最糟糕記錄。這一面積和中東國家敘利亞差不多，相當於兩個多北海道。
2021年7月，土耳其共發生了250多起山火，大約花了兩週時間才最終撲滅。2020年8月，希臘發生了150多處山火。據說原因是連續多日超過40度的歷史罕見的滾滾熱浪，很多人因此被迫離家避難。而西班牙，2022年因山火燒毀的森林面積約為25萬公頃，比東京都的面積還大。
「就像日本發生災害時海外向我們伸來各種援手一樣，海外發生災害時我們應該去幫忙。為了發揮互助精神救助災區受困的人們，把US-2作為消防飛行艇來使用，這也有利於日本的國家利益。我們認為，這可能是有助於進一步宣揚日本國際貢獻的用途之一。」（田中克夫）
東亞局勢的緊張和世界各地的大規模森林火災，這些都是當前正在發生的緊迫問題。US-2究竟能否迎來其在解決這些問題上發揮作用的那一天呢？
標題圖片：救難飛行艇US-2從海面騰空起飛（新明和工業公司）