日產輕型電動車「Sakura」（櫻花），能否在全球市場贏得一席之地？

將會改變日本電動車和輕型車歷史的車型

今年5月面世的日產「Sakura」（櫻花）和三菱「eK X EV」兩款電動車一直銷售火爆。

與法國雷諾組成企業聯盟的日產汽車和三菱汽車工業於2011年成立了名為NMKV的合資公司，共同設計開發輕型車。兩個品牌迄今合計推出了8款輕型車。

相當於兄弟車型的「Sakura」和「eK X EV」是NMKV設計開發的第9和第10款輕型車，也是公司開發的首款電動車。

「Sakura」和「eK X EV」都是今年5月面世的。截至8月7日，「Sakura」收穫的訂單量已經達到約2萬5000輛，「eK X EV」截至8月21日的訂單量達到了大約6000輛。公司設定的銷售目標為「Sakura」全年闖入5萬輛大關，「eK X EV」全年1萬200輛，所以目前的訂單情況已經大幅超過預期。剛舉行完新車發佈會之後的一段時間，訂單量大幅超過計畫目標的情況雖然算不上什麼新鮮事，但在日本國內市場，電動車每月能賣出2000輛以上的現象就不得不說是極不尋常了。

除去車體內外設計因素，「Sakura」和「eK X EV」實質上是同款產品，所以為了行文方便，以下將它們統一稱作「Sakura」。



日產「Sakura」的兄弟車型三菱「eK X EV」（三菱汽車）

在對「Sakura」進行介紹之前，首先簡單回顧一下作為日本固有汽車規格的輕型車的歷史。

日本首次以法律形式規定輕型車這一分類，是在戰後不久的1949年。

當時還沒有任何企業生產這種類型的汽車，但1954年修訂法律，規定「發動機排量上限設為360cc」後，鈴木汽車工業（現在的鈴木汽車）於次年推出了第一款輕型乘用車「Suzulight SS」。同時，大發工業、富士重工業、東洋工業（現在的Mazda）、新三菱重工業等企業也紛紛正式投產輕型車。

日本迎來經濟高速成長時期後，輕型乘用車的市場需求開始快速成長。背景原因在於，除了車輛本身價格便宜外，政府還推出各種針對輕型車的優惠措施。比如，當時輕型車的機動車稅和重量稅低於註冊登記車（指的是一般小型車〈排量在660cc至2000cc之間〉和普通車〈排量超過2000cc〉等），甚至現在依然延續著這種傾向。

具體來說，註冊登記車按排量大小徵收2萬5000日圓到11萬日圓不等的機動車稅，而輕型車則統一徵收1萬800日圓。輕型車的重量稅為6600日圓，而註冊登記車則按重量大小分別徵收8200日圓到4萬9200日圓不等的稅金。

再接著說歷史，1975年，日本對輕型車的標準做出了更加精確的規定——「發動機排量360cc以下，長度3.0公尺以下，寬度1.3公尺以下，高度2.0公尺以下」。之後，隨著政府加強針對尾氣排放和安全性的要求，排量和尺寸數值逐漸擴大，到1998年時，做出了與現行標準相同的規定——「發動機排量660cc以下，長度3.40公尺以下，寬度1.48公尺以下，高度2.00公尺以下」。

同時，1970年輕型車的銷量為71萬7170輛，2020年達到了133萬1149輛，幾乎翻倍。保有量也從1970年的224萬4417輛成長到了2285萬7859輛，在乘用車總量中的占比從25.6%上升到了36.8%。